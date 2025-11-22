México

Pese a las críticas, Junior H lidera apoyo en Poza Rica y limpia 130 casas tras las devastadoras inundaciones

El cantante utilizó su fama para movilizar voluntarios y apoyar a familias afectadas; los trabajos siguen en marcha

Mientras Junior H enfrenta ataques en redes sociales por retrasos en sus recientes conciertos, el cantante de corridos tumbados se concentra en una causa que ha pasado más desapercibida: encabezar una campaña de apoyo directo a los damnificados por las graves inundaciones en Poza Rica, Veracruz.

El intérprete de “Lady Gaga” y “Volver al futuro” impulsa desde hace semanas, junto a Rotaract Poza Rica y Club Rotario local, el proyecto Brigadas Sad Boys, que ya ha logrado limpiar más de 130 viviendas afectadas por el desastre natural.

En un escenario donde los reflectores parecían más enfocados en el escándalo, Junior H muestra una faceta de la industria musical donde la responsabilidad y el compromiso social ocupan el centro.

Junior H y las Brigadas Sad Boys

El impacto de las lluvias en Poza Rica fue devastador. A mediados de noviembre, barrios enteros quedaron bajo el lodo y decenas de familias vieron sus hogares arruinados. En respuesta, Junior H utilizó su plataforma para hacer un llamado a sus seguidores y voluntarios a sumarse a las brigadas ciudadanas.

“Más de 130 hogares apoyados con la #BrigaSAD”, datos oficiales de Rotaract destacan el trabajo realizado entre el 13 y el 16 de noviembre, tiempo en el que los equipos se abocaron a las colonias Floresta, Gaviotas, Independencia, Palma Sola, Ignacio de la Llave, Morelos y Granjas.

“El apoyo brindado en estos días... busca inspirar para que más personas se sumen en favor de quienes más lo necesitan”, reconoce el club Rotaract.

La acción es doblemente valiosa, considerando que las labores de limpieza y asistencia seguirán en los días próximos, ya que aún quedan decenas de familias que no han recuperado la normalidad.

Junior H: más allá de la controversia

Las acciones de Junior H en Poza Rica han sido reconocidas por los propios voluntarios. La participación y liderazgo del cantante han servido como motor para que el resto de la ciudadanía se involucre y amplifique la ayuda.

“Agradecemos a @juniorh por todo el apoyo brindado en estos días para poder concretar este apoyo y que esta acción sirva de inspiración para que más personas se sumen en favor de los que más lo necesitan”.

Fans del músico han subrayado la motivación que han sentido para unirse a la causa, haciendo suya la consigna de que la música y la influencia social pueden ser puentes de solidaridad.

Las Brigadas Sad Boys y Rotaract Poza Rica continúan sumando manos para limpiar hogares, entregar insumos y restaurar la esperanza a cientos de familias veracruzanas.

¿Por qué Junior H llegó tarde a sus conciertos?

Este esfuerzo comunitario contrasta con la polémica mediática que rodea actualmente a Junior H. El cantante fue blanco de cuestionamientos por iniciar tarde sus conciertos en ciudades como Tijuana y Monterrey, lo que ocasionó molestia en parte de su público y un debate nacional sobre el profesionalismo de los artistas. En algunos casos, los shows comenzaron hasta siete horas después de lo prometido.

Sin embargo, la influencer Chamonic fue clara al señalar que la situación no obedeció a negligencia, sino a una serie de factores desafortunados.

En la presentación de Tijuana, por ejemplo, el retraso se debió a retrasos aéreos por condiciones climáticas. “Duró dos horas con el avión en el aire. Al fin lo dejaron aterrizar en Mexicali y tuvo que manejar por la rumorosa, donde no se miraba nada por la neblina”, expuso Chamonic, insistiendo en que, a pesar de las críticas, la explicación oficial fue transparente.

