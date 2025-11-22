Entretenimiento

Miss Universo: las lágrimas de la danesa Victoria Kjaer al dejar la corona tras un año de reinado

La modelo se mostró visiblemente emocionada después de despedirse de su título

La reina de belleza compartió un momento vulnerable tras bambalinas al despedirse de su título de Miss Universo (MUO/Instagram)

Victoria Kjaer Theilvig, la primera danesa en ganar Miss Universo y la primera rubia coronada en más de dos décadas, cerró oficialmente su reinado el pasado jueves 20 de noviembre. Las emociones de la modelo y bailarina profesional, coronada en México en 2024, estaban a flor de piel en la gala que cerraba un capítulo incomparable de su vida.

Un año atrás, Kjaer llegó con una maleta de sueños al certamen de Miss Universo. Su trayectoria previa incluía formación en negocios y marketing en Lyngby Handelsgymnasium, una carrera como bailarina profesional y activismo centrado en salud mental, derechos animales y emprendimiento en la industria de la belleza.

En esa edición desfiló con un traje nacional inspirado en una guerrera vikinga y avanzó hasta la ronda final del concurso mostrando aplomo y seguridad. Tras ser coronada, su rutina se llenó de viajes, discursos y apariciones públicas que fortalecieron una imagen cercana al público.

Miss Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig,
Miss Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig, recibe la banda de la 73ra Miss Universo luego de que fue declarada ganadora del concurso de belleza, en la Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano)

Así fue el adiós en Miss Universo 2025

De acuerdo con Hola!, la organización le preparó a Kjaer una tea party a modo de celebración final, una despedida elegante que la reina inició con la serenidad de quien está acostumbrada a los reflectores.

Lució una blusa blanca impecable con mangas abullonadas y una falda tipo high-low en tono vino que se balanceaba a su paso. El look fue acompañado de ondas suaves, tacones minimalistas y un maquillaje natural, propia imagen de una Miss Universo clásica y refinada.

Pero el glamour cedió pronto ante la emoción. Durante los discursos de homenaje, Victoria no logró contener las lágrimas mientras escuchaba anécdotas de su año de reinado.

La fiesta de despedida de
La fiesta de despedida de la reina incluyó un elegante afternoon tea donde lució una blusa blanca y falda vino tipo high-low. (Capturas: Instagram)

La gala final y un emotivo video tras bambalinas

Durante la gala final transmitida globalmente, Victoria reapareció para dar su último paseo por la icónica pasarela. Lo hizo con un vestido perlado y brillante de silueta amplia, con aplicaciones que captaban la luz desde cualquier ángulo. Su cabello, rubio y suelto en ondas, reforzaba la estética de “muñeca Barbie” que usuarios comentaron en redes sociales.

Mientras caminaba, los anfitriones leyeron una carta de agradecimiento dirigida a sus seguidores y beneficiarios de su obra social. Victoria, visiblemente conmovida, derramó lágrimas sin perder la sonrisa ni la postura. Fue uno de los momentos más emotivos de la noche.

Tras ese momento, Victoria regresó a backstage para retirarse la lujosa tiara antes de la coronación de la nueva Miss Universo. Desde allí grabó un breve video que publicó en stories y que rápidamente se volvió tendencia.

Detrás de escena, Kjaer compartió
Detrás de escena, Kjaer compartió el momento en que le retiraron la corona (Capturas: Instagram)

En él se escucha su llanto mientras estilistas retocan su peinado. “Oficialmente, la corona queda atrás. Muchas gracias de todo corazón”, escribió.

Minutos después, Victoria regresó al escenario para entregar la corona a Fatima Bosch, la mexicana que se impuso a más de 110 candidatas reunidas en Tailandia.

Antes de ceder su rol como reina universal, Victoria había compartido un mensaje extenso en redes sociales.

En él, aseguró sentirse “agradecida y bendecida” por un año que la transformó profundamente. “Este título ha sido un privilegio... Cada sonrisa y cada historia compartida ha tocado mi corazón”, escribió.

El momento en que Victoria
El momento en que Victoria entrega la corona a la mexicana Fátima Bosch marcó la culminación oficial de su reinado. (Foto AP/Sakchai Lalit)

También dedicó una recomendación a su sucesora: “Esta corona es más que un simple título: es una responsabilidad y una oportunidad para que dejes tu huella en el mundo”.

