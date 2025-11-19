Quién es Fátima Bosch, la representante de México en Miss Universo 2025: edad, qué estudió, familia y más datos (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La modelo y reina de belleza mexicana Fátima Bosch, nacida en Teapa, Tabasco, representará a México en la edición 74 de Miss Universo, el certamen internacional programado para el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

La joven de 25 años se perfila como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.

Perfil académico y trayectoria internacional de Fátima Bosch

Fátima Bosch nació el 19 de mayo de 2000 y actualmente tiene 25 años. De acuerdo con la información difundida por Hola, cuenta con una formación en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana. En su desarrollo profesional ha complementado sus estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute en Estados Unidos, lo que le ha permitido adquirir una perspectiva global sobre la industria del diseño y la moda.

La representante mexicana tiene una altura de 1,74 metros. Su incursión en pasarelas y concursos inició de muy joven. Bosch obtuvo el título de Flor Tabasco en 2018, consolidando así una tradición familiar vinculada a los certámenes de belleza en Tabasco.

Perfil académico y trayectoria internacional de Fátima Bosch (YT: Miss Universe)

Quiénes son los integrantes de la famosa familia de Fátima Bosch en México

Fátima Bosch forma parte de una familia con una notable presencia en el ámbito público. Su madre, Vanessa Fernández Balboa, proviene de una dinastía ligada a concursos estatales; aunque ella no participó directamente en el Flor Tabasco, dos de sus hermanas, Mónica Fernández (1984) y Claudia Fernández (2004), sí lo hicieron.

La tía materna de Fátima, Mónica Fernández Balboa, es una de las figuras más conocidas del entorno familiar. Exsenadora por Morena, fue presidenta del Senado y, desde 2024, dirige el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Fernández Balboa relató en redes sociales que su experiencia en los certámenes de belleza marcó el inicio de su interés por la política y la gestión social tras recorrer municipios de Tabasco. “Fue en este encuentro con la realidad, con este México que te mueve y te vuelve sensible, que llamó mi atención la política y el desarrollo social”, afirmó en Facebook.

El padre de la joven, Bernardo Bosch Hernández, es ingeniero por la Universidad Iberoamericana y ocupa, desde 2017, el cargo de asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción. Cuenta con una trayectoria de 27 años en Petróleos Mexicanos (Pemex) y ha sido distinguido por su liderazgo en responsabilidad social gubernamental, según su perfil en LinkedIn. Entre sus antecedentes destacan labores en gestión pública, programas de responsabilidad social y transparencia.

Morena eligió a Mónica Fernández Balboa para ser la nueva presidenta del Senado (Foto: @allizesalgado)

Episodios personales: infancia, desafíos y proyección pública de Fátima Bosch

Durante varias entrevistas, Fátima Bosch habló sobre experiencias de bullying en su infancia. Ha referido los retos que le implicaron vivir con TDAH y dislexia, señalando que el apoyo de sus padres y hermano resultó determinante en su proceso de integración personal y profesional.

“Yo estoy muy orgullosa de mi familia, son gente honesta, son gente trabajadora que lo único que hacen es dar lo mejor de ellos a los demás. Admiro muchísimo a mi papá, lo respeto muchísimo. Él es un señorón intachable y yo sé que mucha gente va a hablar porque con el simple hecho de tener una pantalla creen que tienen derecho de hacerlo”, declaró Bosch a la revista Hola, resaltando la importancia de sus vínculos familiares.

La modelo también compartió que la ceremonia de Miss Universe era esperada anualmente en su hogar como si se tratara de un evento deportivo. Verlo junto a su madre se convirtió en una tradición que definió su interés por la competencia internacional.

La famosa ex pareja de Fátima Bosch

Fátima Bosch fue pareja del futbolista Kevin Álvarez; se conocen pocos detalles del noviazgo, pero, según confirmó el propio jugador en una transmisión de Twitch, la relación finalizó en 2023. Durante su tiempo juntos, compartieron algunos momentos en redes sociales.

El próximo 21 de noviembre de 2025, Fátima Bosch buscará la corona ante representantes de 120 países. El evento será transmitido en México a través de Imagen Televisión y de forma global y gratuita mediante el canal oficial de Miss Universe en YouTube, ambas opciones a partir de las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).

Kevin Álvarez y Fátima Bosch fueron novios, pero rompieron en 2023 (Instagram)

Entre las personas más próximas a Bosch se encuentran figuras públicas y empresariales de Tabasco, lo que ha incrementado la atención mediática hacia su participación. La defensa pública de su tía Mónica Fernández tras una polémica con el presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, ejemplifica la protección y respaldo que recibe de su entorno.