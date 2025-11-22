Los secretos mejor guardados de Hollywood: historias ocultas detrás de escenas legendarias

Hollywood muestra que el cine nace tanto de la innovación como de la capacidad de asombro (20th Century Fox)

La industria cinematográfica de Hollywood sobresale por los premios, los estrenos y sus grandes producciones. Sin embargo, muchas de sus historias más interesantes ocurren lejos del brillo de las alfombras rojas. Ocho relatos desvelan cómo elementos insospechados, lugares anónimos e ideas creativas construyen escenas inolvidables. Estas revelaciones permiten mirar el cine desde otro ángulo y apreciar la destreza detrás de cada filme.

A comienzos de la era dorada, técnicos de laboratorio emplearon imágenes de las llamadas “chicas chinas” o “damas líderes” para calibrar la calidad del filme. Estos fotogramas, que mostraban el rostro de mujeres ataviadas o frunciendo el ceño, solo aparecían por error ante el público.

Las "chicas chinas", también conocidas como "chicas líderes", aparecieron en las primeras películas de Hollywood, aunque pocas personas las vieron. CORTESÍA DE REBECCA LYON / CHICAGO FILM SOCIETY

De acuerdo a Academy of Motion Picture Arts and Sciences, las mismas servían de guía para ajustar el color y la exposición de la película. Aunque casi invisibles, su presencia fue constante en la producción de las primeras películas. Según Rebecca Lyon, de la Chicago Film Society, su aporte fue fundamental hasta la llegada de la edición digital.

El arte de generar efectos sonoros auténticos traduce la creatividad en momentos memorables. Los especialistas conocidos como “artistas Foley” emplean alimentos cotidianos para simular sonidos complejos.

El apio, por ejemplo, al romperse, imita el crujido de huesos. Sarah Monat-Jacobs, experta en la materia, afirmó a Atlas Obscura que interpretar y grabar de modo que el origen del ruido resulte irreconocible demanda precisión y experiencia.

Los artistas Foley revolucionaron el cine al crear efectos sonoros realistas con alimentos cotidianos como apio y lechuga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la lechuga congelada aportó efectos sonoros a escenas cruciales de películas como “Titanic”. De acuerdo con Paula Mejía, otros objetos, como las calabazas o los conos de helado, también cumplen roles clave en la producción de audio.

En París, una estación de metro sin uso sirvió como set para numerosas películas. "Porte des Lilas", cerrada al tráfico, se convirtió en escenario de clásicos como Amélie y Julie & Julia. El andén, inaccesible para los pasajeros comunes, permite recrear escenas urbanas sin interrumpir la ciudad real.

La estación Porte des Lilas en París se transformó en un set secreto para películas icónicas como “Amélie” y “Julie & Julia” (Captura de video)

Jean François Mauboussin, de la compañía de transportes parisina, señala que la estación fue utilizada decenas de veces cada año. Esta práctica consolidó su fama dentro del círculo de cineastas, aunque para el público todavía resulte un secreto.

El humor visual también posee su fórmula. El gesto de lanzar un pastel a la cara, símbolo del slapstick, nació en los estudios Keystone de Hollywood. Esta compañía incluso contaba con una pastelería propia para elaborar postres ideales para la pantalla. Los directores preferían tartas de crema pastelera cubiertas con abundante crema, ya que producían un efecto visual espectacular y evitaban lesiones al elenco.

El lanzamiento de pasteles en la cara, símbolo del slapstick, nació en los estudios Keystone con tartas especialmente diseñadas para el cine (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, según precisó Smithsonian Magazine, un simple callejón en Los Ángeles ganó fama por ser escenario habitual de estrellas como Charlie Chaplin, Harold Lloyd y Buster Keaton. Su orientación noroeste y la escasa circulación lo convertían en locación ideal en la época del cine mudo.

Hoy, se lo conoce como Callejón Chaplin Keaton Lloyd, en honor a quienes rodaron allí sus mejores secuencias. El historiador John Bengtson rescató su historia tras décadas de anonimato.

El Callejón Chaplin Keaton Lloyd en Los Ángeles fue escenario clave para las estrellas del cine mudo como Chaplin y Buster Keaton (Captura de video)

El lenguaje de Hollywood tampoco quedó fuera de excentricidades. Antes de 1950, grandes actores emplearon un curioso acento, mezcla de británico y estadounidense, que aportaba sofisticación y neutralidad. Lingüistas afirman que este modo de hablar ayudó a universalizar las actuaciones y contagió a figuras políticas y escritores.

Paisajes sórdidos y formaciones rocosas también se sumaron al imaginario colectivo del cine. Las Alabama Hills, ubicadas en el centro de California, sirvieron para ambientar decenas de películas de acción y ciencia ficción. Su aspecto versátil permitió recrear escenarios que corresponderían a diferentes estados de Estados Unidos, países lejanos o planetas ficticios.

El Hollywood menos conocido se revela a quienes indagan más allá del glamour. Detrás del Paseo de la Fama, los turistas y los flashes, la tradición y el ingenio siguen moldeando un barrio cargado de historia.

Los secretos y técnicas ocultas de Hollywood demuestran que la innovación y el ingenio son el verdadero motor del séptimo arte (Wikimedia)

Así, la pantalla grande guarda secretos que, una vez descubiertos, añaden otra capa a la experiencia cinematográfica. Según Atlas Obscura, recorrer estos rastros ocultos es adentrarse en el verdadero corazón del séptimo arte.

Entre personajes olvidados, jardines secretos y trucos de sonido, Hollywood muestra que el cine nace tanto de la innovación como de la capacidad de asombro. La magia no siempre reside en lo visible; a menudo, se encuentra en aquello que el espectador nunca imagina, pero transforma cada película en una experiencia inolvidable.