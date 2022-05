Las escenas más riesgosas de éxitos de Hollywood que casi le cuestan la vida a sus protagonistas

Varios famosos han tenido difíciles momentos al realizar grabaciones de películas (Foto: Rocky IV/Los ilusionistas/El exorcista)

A lo largo de las décadas, las películas de Hollywood han llegado a los corazones de muchas generaciones, ya que sin importar el tema de los filmes algo que resalta constantemente es la calidad y el compromiso que tienen los equipos de producción, creativos o actores para lograr atrapar hasta a los más exigentes cinéfilos.

No obstante, algo de lo que poco se habla es de los arduos procesos de grabación que se realizan durante meses o incluso años.

Es en ese punto donde otras historias se gestan, pues hay escenas que que resultan más riesgosas de lo que parecen en pantalla y que incluso llegaron a poner en riesgo la vida de ciertas estrellas del séptimo arte.

Por ello, a continuación contamos algunos de los momentos más impactantes de este tipo que han quedado registrados en la historia de Hollywood.

Sylvester Stallone en Rocky IV

Más allá de su memorable actuación en las películas de Rambo, Sylvester Stallone es ampliamente reconocido por protagonizar la saga de Rocky Balboa, un boxeador de Filadelfia, Estados Unidos, que se transformó en uno de los personajes más entrañables en la historia del cine.

Rocky ha sido una de las franquicias más exitosas sobre películas de box (Foto: Archivo)

Así rápidamente alcanzó la fama Rocky IV, donde la trama se desenvuelve tras la muerte de Apollo Creed interpretado por el actor Carl Weathers a manos de Iván Drago (Dolph Lundgren).

De acuerdo con la historia, Rocky está muy molesto por el fallecimiento de su mejor amigo y decide pelear contra el ruso en una de las más épicas peleas que hay dentro de las seis películas que constituyen este proyecto fílmico.

Y, aunque los fans de Sylvester Stallone seguro recuerdan las canciones representativas o los arduos entrenamientos que el personaje tuvo que atravesar para lograr vencer a su contrincante, lo que sucedió realmente fue que la vida del actor principal peligró, pues insistió que su pelea con Iván Drago fuera real.

Los golpes de la pelea entre Rocky Balboa contra Iván Drago fueron reales

Lo que derivó que al momento de estar grabando el encuentro boxístico, Ludgren golpeó tan fuerte a Stallone que este último tuvo serias afectaciones en el corazón.

“En el primer asalto, cuando me derribó, eso es real. Me fulminó y no lo sentí en el momento, pero esa noche mi corazón comenzó a hincharse. Se había dañado el pericardio, que es cuando el corazón golpea el pecho, como en un accidente de autos, cuando el pecho golpea el volante. Mi presión arterial subió a 260. Pensaron que iba a acabar hablando con los ángeles”, contó Sylvester durante una entrevista compartida en Daily Mail.

Isla Fisher en Los ilusionistas

La franquicia de Los Ilusionistas: nada es lo que parece inició en 2013 y fue muy bien recibida por el público. En la trama, los personajes hacen gala de sus aptitudes como magos y en un espectáculo como acto final roban un banco.

Así, aunque la película gira en torno a esclarecer el asalto y develar los trucos utilizados por los ilusionistas, existió un momento durante la filmación que no fue mera actuación.

Isla Fisher vivió desesperantes momentos al no poder salir de un tanque (Foto: IG islafisher)

Fue Isla Fisher, quien dentro de la primer película realizó el papel de Henley Reeves contó durante una antigua entrevista el desesperante momento que vivió al quedar atrapada en un tanque lleno de agua.

Todo sucedió durante la filmación de la cinta, cuando una de las escenas consistía en que Fisher hiciera un truco en el que debía escapar de un contenedor repleto de líquido, mientras estaba encadenada. Pero, tras sumergirse, la actriz se atascó y casi se ahoga.

La actriz grabaría un escape y se atascó en la vida real

“Mis cadenas eran magnéticas y podía salir, pero la cadena de mi muñeca a mi tobillo esta sólida y entonces me atoré. Así que en algún punto en verdad estaba encadenada, pero pude salir y tuvimos un final feliz”, dijo la artista años atrás durante una entrevista promocional de la película.

Asimismo, Fisher llegó a señalar que en el set parecían muy impresionados por su talento actoral, pero la realidad era que, en efecto, su vida peligró en ese momento y ella sólo estaba intentando pedir auxilio.

Ellen Burstyn en El Exorcista

Una de las películas de terror más memorables en la historia del cine sin lugar a dudas es El Exorcista de 1973 la cual fue dirigida por William Friedkin y que trataba de la pequeña Regan (Linda Blair), una joven víctima de una posesión demoníaca y su mamá que hace todo lo posible por que su pequeña mejore.

De esta película sería difícil olvidar a Linda Blair bajando de las escaleras de una forma espeluznante o las escenas donde aparentes fuerzas sobrenaturales tenían incidencia en los objetos o personas alrededor de la afectada.

El exorcista es una de las películas más aclamadas en el género del terror (Foto: Morgan Creek Entertainment)

Pero algo que seguramente dejó marcada a la actriz Ellen Burstyn, quien interpretó el papel de Chris MacNell -madre de la poseída-, fue que sufrió una fuerte lesión en el coxis durante la grabación.

Los hechos sucedieron cuando Regan debía empujar a su mamá muy fuerte y esta tenía que caer al suelo. Por ello, el director del filme habría decidido atar a Burstyn para que alguien del cuerpo técnico la jalara al momento de grabar y de esta forma pareciera que había sido un tirón sobrenatural. Sin embargo, cuando filmaron el momento la actriz quedó gravemente lesionada.

“Cuando me tiró al suelo, caí de espaldas y (el director William Friedkin) dijo: ‘Corta, toma dos’. Le dije: ‘Billy, me está tirando demasiado fuerte’, porque tenía un cable que me tiraba al suelo y Billy dijo: ‘Bueno, tiene que parecer real’. Y dije: ‘Sé que tiene que parecer real, pero te digo que podría lastimarme’. Entonces él dijo, ‘está bien, no la jales tan fuerte. Pero entonces no estoy seguro de que no haya cancelado esa petición a mis espaldas porque el tipo me estrelló contra el suelo”, contó la artista en entrevista para HuffPost Live.

La actriz se lastimó la espalda baja por un tirón en una escena

Burstyn señaló durante esa plática que no tenía nada en contra del director de la película y puntualizó que lo admiraba, no obstante, eso no eliminaba el hecho de que se lastimó la espalda baja y tuvo que vivir con eso desde entonces.

Las historias de artistas en riesgo en otros filmes abundan, sin embargo, a pesar de las dificultades que varios han llegado a atravesar, el profesionalismo y compromiso con su público ha hecho que continúen en el medio y que, con sus actuaciones, sorprendan a los espectadores alrededor del mundo.

SEGUIR LEYENDO