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Preguntas incómodas, juegos con el casco de The Mandalorian y nuevas anécdotas personales de Pedro Pascal

La dinámica entre conductor e invitado elevó el interés del segmento, manteniendo a los oyentes atentos por las reacciones del protagonista

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Pedro Pascal sonriendo y riendo, con gafas y auriculares negros, en un estudio de radio. Un micrófono de BBC Radio 1 está en primer plano. Luces de neón en la pared
Pedro Pascal protagoniza el segmento Unpopular Opinion de BBC Radio 1 con anécdotas y humor sobre ratas y apodos (YouTube: BBC Radio 1)

Pedro Pascal, el reconocido actor chileno-estadounidense, fue el invitado principal en el popular segmento Unpopular Opinion del Breakfast Show de la emisora británica BBC Radio 1, conducido por Greg James. En un ambiente claramente distendido, Pedro Pascal recurrió al humor para compartir opiniones y anécdotas personales, incluidas referencias a su aprecio por las ratas: “Porque vi Ratatouille y me encantó. Desde entonces, me gustan las ratas”, expresó de manera divertida durante la entrevista.

A lo largo de la charla, Pedro Pascal respondió preguntas curiosas lanzadas tanto por Greg James como por la audiencia presente, abordando temas que iban desde apodos y fama hasta valiosas confesiones cotidianas. El desarrollo del programa giró en torno a intercambios ingeniosos y respuestas inusuales, generando una conversación que atrapó la atención tanto en el estudio como online.

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El actor chileno-estadounidense hace referencia a su aprecio por las ratas tras ver la película Ratatouille, generando risas en el estudio (REUTERS/Mario Anzuoni)
El actor chileno-estadounidense hace referencia a su aprecio por las ratas tras ver la película Ratatouille, generando risas en el estudio (REUTERS/Mario Anzuoni)

Apodos, fama e identidad en la cultura pop

Al comenzar el diálogo, Greg James preguntó a Pedro Pascal por el ya famoso apodo “baby girl” que circula en redes. El actor replicó con ironía y una sonrisa: “Soy su ‘baby girl’, sin duda alguna”. La conversación derivó en un repaso por otros sobrenombres de Internet: “Daddy”, “Zaddy, con Z”, y añadió riendo: “Ahora soy abuelito”.

Poco después, el conductor británico le cuestionó si se consideraba el “original” del apodo “Internet daddy”, a lo que Pedro Pascal respondió entre risas: “¿Soy el original? No puede ser… Ahora soy granddaddy”. La conversación puso de manifiesto el asombro y la gracia con la que el intérprete enfrenta los apodos a su figura dentro de la cultura pop contemporánea.

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Pedro Pascal comparte detalles sobre los apodos que circulan en redes sociales como 'baby girl', 'daddy' y 'zaddy' durante la entrevista (REUTERS/Daniel Cole)
Pedro Pascal comparte detalles sobre los apodos que circulan en redes sociales como 'baby girl', 'daddy' y 'zaddy' durante la entrevista (REUTERS/Daniel Cole)

The Mandalorian, juegos de voz y anécdotas de rodaje

El diálogo avanzó hacia The Mandalorian, donde Pedro Pascal aceptó el reto de Greg James de utilizar un cambiador de voz con el famoso casco de su personaje. Ante la propuesta, pronunció con firmeza la icónica frase “Este es el camino”, arrancando carcajadas a la audiencia presente. El humor continuó con comentarios autorreferenciales: “Estamos atrapados en el casco…”, lo que potenció el juego entre entrevistador e invitado.

La charla viró luego hacia el paisaje de The Last of Us. Preguntado por las condiciones de vida en ese universo, el actor respondió: “Me divertí mucho. Muchísimo”. Consultado sobre cuál sería su arma de elección en un apocalipsis, no lo dudó: “Creo que tomaría una botella grande de tequila y después la usaría para protegerme”.

En esta imagen proporcionada por Disney+, Pedro Pascal en una escena de "The Mandalorian." Jon Favreau dirigirá la película "The Mandalorian & Grogu"(Disney+ vía AP)
Durante el programa, Pascal se divierte con un cambiador de voz imitando a su personaje en The Mandalorian y la icónica frase ‘Este es el camino’ (Disney+ vía AP)

Opiniones impopulares y respuestas de Pedro Pascal

Durante el segmento Unpopular Opinion, Pascal se enfrentó a opiniones insólitas de la audiencia presente. Cuando alguien afirmó que la nata montada es la peor de las cremas, replicó con picardía: “¿Qué te hizo la nata montada?”. Al ahondar sobre el tema, preguntó si la conocían en su versión en lata, y concluyó: “Pues es la única crema que conozco”.

El conductor británico Greg James insistió en que Pedro Pascal cantara, pero su respuesta fue tajante: “No voy a cantar”. Frente a la confesión de que un asistente disfrutaba tener pie de atleta, el actor, visiblemente sorprendido, empatizó con la sensación de alivio que produce rascarse y agregó: “Es muy satisfactorio. Es como encontrar un billete de veinte en un abrigo viejo”. El intercambio sirvió para mostrar el lado cotidiano y espontáneo del actor, siempre atento a la reacción de su público.

Hombre de mediana edad con gafas y auriculares habla en un micrófono en un estudio de radio, gesticulando con las manos y con luces de neón de fondo
El segmento de opiniones impopulares muestra a Pedro Pascal reaccionando de manera ingeniosa a comentarios sobre la nata montada y el pie de atleta (YouTube: BBC Radio 1)

Influencias de la cultura pop y cierre no convencional

La etapa final del programa trajo referencias de la cultura pop y anécdotas urbanas. Al recordar la opinión de Ryan Gosling sobre los zorros, Pedro Pascal reflexionó: “Son como los roedores de Londres, ¿no? Pero son hermosos, son pelirrojos y tienen mucha personalidad”. Aprovechó después para bromear sobre la fauna urbana neoyorquina: “Vayan a vivir a Nueva York y vean una rata del tamaño de un zorro. Vean a una rata comerse a un zorro”.

Sin perder su tono particular, Pedro Pascal elogió abiertamente a las ratas: “Las ratas son geniales. Trabajan mucho. Hay más ratas que personas”. Añadió: “Están aquí, dejándonos vivir nuestras vidas. Deberían dejarlas tranquilas”.

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