La identidad y el futuro económico de Hollywood, desafiados por el éxodo de la producción cinematográfica

El famosos letrero de Hollywood, emblema de la ciudad de Los Ángeles y la industria del cine

P.J. Byrne ha actuado en películas y programas de televisión en todo el país y en todo el mundo en los últimos años, desde Nueva York hasta Nuevo México, desde Irlanda hasta Australia. Pero hay un lugar en el que no ha trabajado últimamente: Hollywood.

Byrne se mudó a Los Ángeles hace más de 25 años, viajando al oeste como tantos otros para perseguir una carrera en la industria del entretenimiento. Ha sido uno de los afortunados, consiguiendo un sueldo estable y elogios de la crítica por sus papeles en películas como El lobo de Wall Street y Babylon.

Sin embargo, cada vez más, sus trabajos como actor lo alejan de Tinseltown. Además, no es el único, ya que la tendencia conocida como “huida de la producción” no hace más que acelerarse. Lo que queda atrás es un Hollywood en crisis. “Somos una ciudad industrial”, afirma Byrne. “Cuando no trabajamos, eso significa que California está pasando por un mal momento”.

En la última década, la producción total de cine y televisión en Los Ángeles se ha desplomado casi un 40 %, según datos de la oficina oficial de cine de la región. Tanto las grandes superproducciones como las películas independientes experimentales han huido a otros estados y países, en busca de mano de obra más barata e incentivos fiscales más atractivos, debido a los recortes de los estudios y al aumento de los costos.

Mural de firmas y adhesiones a la campaña #StayinLA

El impacto económico de este éxodo va mucho más allá de los actores, guionistas y directores. Los más afectados son los trabajadores manuales que están detrás de las cámaras: los maquilladores y decoradores, los conductores y los tintoreros, que ya luchaban por sobrevivir en una de las metrópolis más caras del país.

Igual de desalentador es el impacto psicológico de la recesión. Hollywood es el producto más emblemático de California, tan sinónimo del estado como el sol. Ha convertido a Los Ángeles en un centro mundial para artistas y soñadores. Pero la fábrica de fantasías de Estados Unidos se está deslocalizando. Las pruebas se encuentran en los estudios de sonido vacíos, las tiendas de atrezo que liquidan sus existencias y la disminución de las oportunidades de empleo.

“La industria está al borde del precipicio, aferrándose con uñas y dientes”, afirma George Huang, guionista, director y profesor de cine en la UCLA. “Da la sensación de que un golpe más, aunque sea una pequeña pluma en nuestro hombro, nos va a enviar en picado hacia una muerte segura”.

El departamento de vestuario de la producción cinematográfica titulada «Patel» en SirReel Studio Services, en Los Ángeles

Hollywood ya ha superado otras crisis, empezando por la aparición del cine sonoro a finales de la década de 1920. Y otros lugares, ya sea el “Hollywood del Norte” de Vancouver o el “Y’allywood” de Atlanta, llevan décadas atrayendo producciones. Sin embargo, este momento parece más precario que nunca. El cierre por la pandemia, un par de huelgas laborales prolongadas y los catastróficos incendios forestales de enero han golpeado a una industria que ya estaba sufriendo una disrupción extrema —caída de los ingresos de taquilla, cines vacíos— en la era del streaming.

La grave situación ha atraído la atención de ambos partidos, y el gobernador de California, Gavin Newsom, y el presidente Donald Trump, a pesar de su creciente hostilidad, coinciden en que hay que hacer algo. “Hollywood está siendo destruido”, declaró el presidente el mes pasado.

Y el impulso para revertir la crisis ha unido a una amplia gama de personas del sector y dependientes del mismo. Byrne es uno de los muchos que abogan por una revisión del programa de créditos fiscales del estado, que ahora está muy por detrás de sus competidores.

“No competimos en igualdad de condiciones”, señaló Byrne, que estudió finanzas y teatro en la universidad. “Estamos peleándonos por las migajas”. Los incendios de Los Ángeles fueron una llamada de atención, dijo. Su familia evacuó su casa y él se sintió impotente para ayudar. En ese momento estaba filmando en Dublín.

El gobernador de California, Gavin Newsom, habla junto a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, durante el anuncio de una desgravación fiscal de 750 millones de dólares para el cine y la televisión

Qué diferentes eran las cosas cuando los primeros cineastas del este llegaron a Los Ángeles a principios del siglo XX. El principal atractivo entonces: el clima. Huyeron de los inviernos disruptivos y encontraron un lugar donde podían rodar westerns al aire libre durante todo el año. Pronto se instalaron numerosos estudios, muchos de ellos en el tranquilo y abstemio suburbio conocido como Hollywood. La ciudad y la industria crecieron juntas, y los enormes estudios cinematográficos se expandieron al mismo tiempo que Los Ángeles. Con el tiempo, todos los grandes estudios, excepto uno, Paramount Pictures, se trasladaron a otras partes de la región.

Pero el nombre y el simbolismo de Hollywood, de las deslumbrantes estrellas de la gran pantalla, perduraron. Basta con fijarse en el famoso letrero, un imponente anuncio de nueve letras para la industria, que se cierne sobre la ciudad desde hace un siglo. Basta con fijarse en el Paseo de la Fama, los Premios de la Academia y todas las celebraciones que siguen marcando a Los Ángeles como la capital del mundo del entretenimiento.

“No importa de qué país seas ni qué idioma hables, hay una palabra que todo el mundo entiende, y esa es ‘Hollywood’”, afirma Donelle Dadigan, fundadora del Museo de Hollywood, un archivo que recoge más de cien años de historia.

Para muchos, Los Ángeles fue durante mucho tiempo el lugar de rodaje por defecto, sede de los equipos más experimentados y de una amplia infraestructura industrial. “Cuando empecé, solo rodaba en Los Ángeles”, afirma Ram Bergman, productor de películas como Knives Out y Star Wars: Los últimos Jedi.

"Somos una ciudad industrial", afirma el actor P.J. Byrne, un angelino de toda la vida que el año pasado tuvo un papel destacado en la película biográfica sobre Bob Dylan "Un completo desconocido"

Sin embargo, cuando Bergman llegó aquí en 1991, los legisladores de otros lugares estaban poniendo en marcha planes para atraer producciones. A principios de la década de 2000, la competencia estaba en pleno apogeo, con estados y países tratando de superarse unos a otros. Para los productores con presupuestos ajustados, California empezó a tener menos sentido desde el punto de vista financiero.

“Los estudios, las plataformas de streaming, las cadenas... tienen menos dinero para gastar, pero siguen necesitando programas, siguen necesitando películas, así que ¿cómo se puede sacar el máximo partido al dinero?“, explica Bergman, que lleva más de una década sin rodar en Los Ángeles. ”Ni se me pasa por la cabeza rodar en Los Ángeles".

Los créditos fiscales para el cine, que las productoras pueden vender o utilizar para compensar su deuda tributaria, tienen un historial desigual, y algunos investigadores los han criticado por considerar que son un mal uso del dinero de los contribuyentes. Sin embargo, siguen siendo populares entre las legislaturas y han demostrado su eficacia para alejar las producciones de Los Ángeles.

Otros estados están intensificando sus esfuerzos. En los últimos dos meses, los legisladores de Nueva York y Texas han destinado cientos de millones de dólares adicionales a sus programas de créditos fiscales. Otros países, donde los costos laborales suelen ser más bajos, están haciendo lo mismo, atrayendo a un número cada vez mayor de producciones al extranjero.

Bill Mechanic, antiguo alto ejecutivo de Paramount, Disney y Fox, se está preparando para producir una película negra ambientada en Los Ángeles. Quiere rodarla en la zona, ya que el género tiene una rica historia en Los Ángeles, pero teme que los altos costos le obliguen a irse a Australia. “Tienes una opción”, dijo. “¿Quieres hacer la película o no quieres hacerla?“. Mechanic, natural de Michigan, fue testigo del declive de la industria automovilística en Detroit. Hoy ve un eco de ello en Los Ángeles.

Wes Bailey, fundador y director ejecutivo de SirReel Studio Services, habla con el director de locaciones John Rizzi, a la izquierda, en los estudios de producción de SirReel

California tiene su propio programa de créditos fiscales, pero la demanda supera con creces la financiación disponible. Newsom y los legisladores estatales están dispuestos a aumentarla a 750 millones de dólares anuales, más del doble del nivel actual. Por otra parte, la legislatura está considerando proyectos de ley que aumentarían la tasa base de los créditos fiscales y permitirían que más tipos de producciones pudieran acogerse al programa.

Algunos funcionarios han criticado las propuestas por considerarlas un regalo a Hollywood, en un momento en que el estado intenta cerrar un abrumador déficit presupuestario. Los partidarios argumentan que la industria cinematográfica es una bendición para toda California, no solo para Los Ángeles.

“Debemos estar a la altura de las circunstancias”, afirmó Colleen Bell, antigua productora de televisión y directora ejecutiva de la Comisión Cinematográfica de California, una agencia estatal. “Si California perdiera la industria del entretenimiento, perderíamos más que puestos de trabajo. Perderíamos una gran parte de lo que somos”.

Nancy Haigh, decoradora de escenarios galardonada con dos premios Óscar por su trabajo en "Bugsy" y "Érase una vez en Hollywood", afirma que California debe reformar su programa de incentivos fiscales para atraer de nuevo a las producciones cinematográficas

En respuesta a las peticiones cada vez más frenéticas de Hollywood, Newsom solicitó el mes pasado a la Casa Blanca una deducción fiscal federal que ayudara a Estados Unidos a seguir siendo competitivo con otros países. Trump ha planteado una solución muy diferente: aranceles del 100 % a las películas rodadas en el extranjero. La propuesta tomó por sorpresa a muchos, que afirmaron que podría llevar a Hollywood a una espiral de muerte. Un portavoz de la Casa Blanca pareció dar marcha atrás en la idea un día después, afirmando que “no se había tomado ninguna decisión definitiva”, y este mes el presidente amenazó al estado con recortes masivos de fondos y el envío de tropas de la Guardia Nacional y los marines, al estallar aquí las protestas por las detenciones federales de inmigrantes.

En estos días, el ambiente en Los Ángeles es agrio. “Por desgracia, ya no tengo esperanzas”, dijo Nancy Haigh, que a sus 78 años es una de las decoradoras de escenarios más galardonadas de la industria. Haigh ha sido nominada nueve veces a los Óscar y ha ganado dos veces. Entre sus créditos se encuentran Érase una vez en Hollywood y Forrest Gump. Nunca había pasado tanto tiempo sin que le ofrecieran trabajo.

“Nunca había estado sin que sonara mi teléfono”, dijo. “He sido muy afortunada. He tenido una carrera maravillosa. Pero mi teléfono no ha sonado en un año”.

Contrariamente a la glamorosa reputación de Hollywood, la mayoría de los que trabajan en el sector pertenecen, en el mejor de los casos, a la clase media. La prolongada recesión ha empujado a muchos trabajadores a situaciones cada vez más desesperadas. Con los ahorros agotados durante la pandemia y las ralentizaciones por huelgas, han recurrido a trabajos a tiempo parcial en restaurantes y tiendas. Algunos viven al día. Otros han perdido el seguro médico. Otros se han mudado.

“Una buena parte de nuestros afiliados lleva mucho tiempo en paro”, afirma Malakhi Simmons, vicepresidente de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales Local 728, el sindicato que representa a los técnicos de iluminación.

Las consecuencias de los grandes incendios ocurridos en Los Ángeles, durante enero y febrero de 2025

Los incendios de enero, que arrasaron las comunidades de Pacific Palisades y Altadena, empeoraron aún más la situación. Más de 1000 miembros del sindicato del entretenimiento perdieron sus hogares, según Simmons. La devastación se sintió especialmente cruel dada la gran esperanza de que este fuera un año de cambio. “Seguir con vida hasta 2025″ había sido el mantra en Hollywood; sin embargo, apenas una semana después, la industria sufrió otro golpe cuando las llamas consumieron barrios enteros.

“Desde el punto de vista moral, fue devastador”, afirmó Pamala Buzick Kim, propietaria de una pequeña empresa y antigua representante de talentos que cofundó la campaña #StayinLA esta primavera.

A raíz de ello, miles de personas firmaron la petición de la campaña en la que se pedía a los legisladores que reformaran el programa de incentivos fiscales del estado y a los estudios que se comprometieran a aumentar la producción en Los Ángeles durante los próximos tres años. Argumentaban que hacerlo sería una parte crucial de la recuperación tras el desastre.

Byrne cree que recuperar las producciones ayudaría a compensar la crisis económica provocada por los incendios forestales. La reconstrucción de Los Ángeles debería extenderse a la reconstrucción de la industria del entretenimiento, dijo el actor. “Esta es la forma de ayudar a sanar nuestra ciudad”.

Quiere rodar en su hogar adoptivo y quiere que las autoridades hagan que el proceso sea más asequible y menos complejo. Entre trabajo y trabajo, ha participado en mítines para promover cambios en el programa de créditos fiscales.

Pero recientemente ha vuelto a filmar. En Toronto.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: Jay L. Clendenin / The Washington Post; REUTERS/Daniel Cole; REUTERS/Mike Blake; REUTERS/David Swanson]