De vender donas a construir un imperio: las confesiones más íntimas de Kris Jenner sobre maternidad y legado

Kris Jenner destaca la influencia de su madre y abuela en su formación como empresaria y líder familiar (captura de video)

Kris Jenner, reconocida empresaria y matriarca del clan Kardashian-Jenner, reflexionó sobre su trayectoría personal y familiar en una entrevista reciente con Jay Shetty en el podcast On Purpose. La conversación, previa a su 70 cumpleaños, abordó su infancia, sus modelos femeninos, la maternidad y los valores que considera esenciales para el éxito y la cohesión familiar.

A lo largo del diálogo, Jenner resaltó la influencia de su madre y su abuela, dos mujeres que combinaron el espíritu emprendedor con la importancia de la familia. “Fui criada por mi madre y mi abuela, dos mujeres de negocios muy fuertes que trabajaban y me mostraron lo poderoso que puede ser eso”, afirmó Jenner. Ambas le transmitieron la relevancia de contar con una carrera profesional, sin descuidar la construcción de la unidad familiar ni la transmisión de principios éticos a las nuevas generaciones.

Jenner recordó cómo las tareas cotidianas en la tienda de velas familiar, dirigida por su abuela en La Jolla, California, se convertían en lecciones sobre el valor del esfuerzo y la búsqueda de la excelencia: “No importa cuán grande o pequeño sea el trabajo, simplemente haz lo mejor que puedas”.

Primeros trabajos y lecciones de vida

El recorrido profesional de Jenner comenzó con empleos sencillos, como ayudar en la tienda de su familia, trabajar en una tienda de donas y desempeñarse como azafata en American Airlines.

La matriarca Kardashian-Jenner resalta la importancia de la gratitud, la resiliencia y la compasión en su legado (captura de video)

Según relató en el podcast, estas experiencias le permitieron adquirir habilidades organizativas, desarrollar inteligencia social y empatía hacia quienes trabajan en el sector de servicios. “Aprendí mucho sobre cómo tratar con la gente, y creo que esos trabajos tempranos me enseñaron cosas que jamás imaginé que serían útiles más adelante”, compartió.

La maternidad como eje y motor

La maternidad constituye el eje de la vida de Jenner. Desde los 16 años aspiraba a formar una familia numerosa. “Nací para ser madre y ayudarlos a encontrar su pasión, su verdad, su alegría, su legado”, comentó. La crianza de sus seis hijos —Kourtney, Kim, Khloé, Rob, Kendall y Kylie— ha sido guiada por la búsqueda de unidad familiar y la promoción de las pasiones individuales.

Jenner enfatizó la importancia de fomentar las fortalezas de cada uno y de establecer una estructura en el hogar que incentive el crecimiento y el apoyo mutuo. “El éxito de alguien en mi familia es como un efecto halo. Siento que es bueno para todos”, explicó, refiriéndose a la manera en que las victorias individuales refuerzan el bienestar colectivo.

La maternidad y la unidad familiar son el eje central en la vida y el legado de Kris Jenner (Star+)

Durante la charla, Jenner profundizó en los valores que considera esenciales para la familia: comunicación, compasión, perdón y gratitud. Subrayó que estos principios han permitido superar conflictos tanto internos como con exparejas y miembros extendidos de la familia. “La comunicación, la compasión y el perdón son fundamentales para mantener la unidad familiar”, sostuvo.

Tras sus divorcios, priorizó la integración y el respeto hacia los padres de sus nietos, anteponiendo el bienestar de los niños al pasado. “Todos los ex de mis hijos saben que pueden contar conmigo”, dijo, enfatizando el valor de la generosidad y el perdón después de las separaciones.

Desafíos, salud mental y resiliencia

Jenner fue honesta sobre los desafíos personales y familiares que ha enfrentado, incluyendo pérdidas, abortos espontáneos y la atención a la salud mental dentro del entorno familiar.

Manifestó su preocupación por el impacto negativo de las redes sociales y la importancia de la compasión hacia quienes lidian con problemas emocionales. “Hay mucha gente que lucha con su salud mental y a veces no sabemos cuál es la diferencia porque no estamos dentro de su cerebro ni de su cuerpo”, reflexionó, evidenciando empatía y sensibilidad ante estas realidades.

La paciencia, la gratitud y la espiritualidad son los pilares que Kris Jenner recomienda para una vida plena y exitosa (captura de video)

Las tradiciones y la construcción de un legado multigeneracional se mantienen en el centro de la vida de Jenner. Desde la organización de fiestas y preparación de regalos, hasta la creación de una aplicación familiar para conservar recuerdos, Jenner considera que estas acciones fortalecen los lazos y refuerzan una identidad compartida. “Mi propósito aquí es ser la directora de todo esto, y enseñárselo a todos. Y luego ellos se lo enseñarán a sus hijos, y sus hijos se lo enseñarán a sus hijos”, explicó.

Últimas lecciones: paciencia y gratitud

Al final de la entrevista, Jenner enumeró las lecciones más importantes que la vida le ha brindado: paciencia, aceptación y búsqueda de la paz interior. Reveló su esfuerzo continuo por controlar la impaciencia ante situaciones fuera de su alcance y describió la gratitud y la espiritualidad como pilares para sobrellevar los desafíos del día a día. Su consejo fundamental para las futuras generaciones es sencillo: “Guíate por tu corazón”.

Kris Jenner aborda los desafíos personales, la salud mental y la importancia de la empatía en la familia (captura de video)

El episodio de On Purpose concluyó con el mensaje que Jenner desea dejar a hijos y nietos: la amabilidad, el amor mutuo, la gratitud cotidiana y la necesidad de celebrar y respetar a los seres queridos. Según Jenner, esa actitud es la clave de una vida plena y es el legado que aspira a dejar.

Su reflexión final invita a encontrar propósito en el cuidado y la unión familiar, un principio que —espera— inspire y trascienda generaciones.