Kris Jenner mostró su rostro tras someterse a un lifting de 100 mil dólares

La empresaria fue captada sin retoques durante un evento en Los Ángeles, donde su apariencia generó debate en redes sociales y reveló los verdaderos efectos de su más reciente intervención estética

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

El cirujano Steven Levine, responsable del lifting facial de Kris Jenner, se convirtió en tendencia tras la revelación del “código secreto” para acceder a una consulta con él. (Composición Infobae)

El rostro sin filtros de Kris Jenner finalmente fue revelado meses después de que la empresaria y figura de la televisión se sometiera a otro lifting facial de 100.000 dólares. La matriarca del clan Kardashian-Jenner, de 69 años, fue fotografiada recientemente en Los Ángeles durante el estreno de la nueva serie legal de su hija Kim Kardashian, All’s Fair, en un evento que tuvo lugar el 16 de octubre.

Lo que llamó la atención fue que Jenner apareció sin sus características gafas de sol de gran tamaño, mostrando de cerca el resultado de su cirugía estética. La imagen, tomada por una agencia no afiliada a la celebridad, mostraba un rostro ajustado, con la piel visiblemente estirada y sin retoques digitales.

La fotografía, sin filtros ni retoques, rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente en Reddit, donde los usuarios debatieron sobre la apariencia natural de Kris Jenner. “Este es el verdadero Kris, sin tanto engaño”, escribió un usuario, mientras que otro añadió: “¡Me pillaron!”. Otros comentarios destacaron que, aunque el estiramiento facial parecía haberle quitado algunos años, “sigue siendo una mujer de 70 años que continúa envejeciendo; ningún procedimiento puede detener la naturaleza”.

Una cirugía de alto perfil y un cirujano en el centro de la atención

Kris Jenner fue fotografiada sin filtros en Los Ángeles mostrando los resultados reales de su lifting facial de 100.000 dólares durante el estreno de All’s Fair. (FilmMagic)

El nuevo lifting facial de Jenner fue realizado por el Dr. Steven Levine, un cirujano plástico de renombre con sede en Nueva York, quien ha trabajado con varias personalidades de alto perfil. La propia Kris reveló recientemente en el pódcast Not Skinny But Not Fat que ella y Levine idearon una “contraseña secreta” para que sus amigos pudieran acceder a una consulta con él.

Según la empresaria, el médico no deseaba recibir publicidad por su trabajo, pero accedió a esta medida de seguridad como una forma de controlar las recomendaciones. “Le dije: ‘Quiero que recibas el crédito por lo que hiciste’. Él no quería atención, lo cual me encantó”, explicó Jenner. “Así que acordamos que quien llame para una cita diciendo que es mi amigo debe saber la contraseña”.

Sin embargo, la revelación generó consecuencias inesperadas. De acuerdo con Radar Online, la clínica de Levine ha estado “absolutamente plagada” de llamadas de personas que intentan adivinar la palabra clave. “Ha sido un caos. Hemos tenido gente haciéndose pasar por asistentes, estilistas, primos; incluso alguien dijo ser su paseador de perros”, relató una fuente cercana al medio. Ante el desbordamiento, la oficina habría tenido que desviar llamadas y filtrar cuidadosamente cada nueva consulta.

La polémica detrás del “rostro real” y el debate sobre los filtros

La imagen del rostro natural de Kris Jenner fue captada por una agencia no afiliada y se viralizó en redes sociales por su ausencia de retoques. (FilmMagic)

Las fotos de Jenner sin retoque fueron tomadas en diferentes eventos recientes, incluyendo el estreno de All’s Fair en Los Ángeles y la gala “Misión al Glamour” de Shark Beauty en Beverly Hills, donde apareció junto al estilista Chris Appleton. En ambos casos, su rostro se mostró mucho más natural y con menos edición que en las imágenes publicadas en sus redes sociales.

Durante los últimos meses, la apariencia de Jenner ha sido objeto de debate público. Su aspecto juvenil y pulido había generado especulaciones sobre si se había sometido a otro procedimiento estético, especialmente tras sus apariciones en junio y mayo de 2024, cuando fue vista en París y en varios eventos de moda.

Comparaciones entre fotos de 2015 y de este año muestran la evolución de su rostro a lo largo del tiempo. Aunque muchos fans elogian su transparencia sobre los retoques, otros critican el exceso de intervenciones. La propia Kris ha dicho en varias ocasiones que busca “sentirse bien consigo misma” y no pretende engañar a nadie. Sin embargo, la nueva imagen sin filtros volvió a abrir el debate sobre el uso de filtros, cirugías y la presión estética en las celebridades.

Un historial de cirugías estéticas y momentos televisivos

La clínica del Dr. Levine recibió una avalancha de llamadas luego de que Kris Jenner comentara en un pódcast cómo sus amigos podían contactarlo mediante una contraseña. (FilmMagic)

Esta no es la primera vez que Kris Jenner habla abiertamente sobre sus procedimientos estéticos. En 2011, fue filmada mientras se sometía a una cirugía estética en su popular reality show Keeping Up With The Kardashians, episodio en el que incluso se la vio siendo llevada en silla de ruedas tras la operación. En aquella ocasión, aseguró que su objetivo era mantener una apariencia “fresca y cuidada” frente a las cámaras.

La productora y empresaria, madre de seis hijos y una de las figuras más influyentes de la televisión estadounidense, ha sido un referente de estilo y belleza en la cultura pop durante más de dos décadas. No obstante, su transformación física ha sido seguida con lupa tanto por medios como por sus seguidores, quienes comparan constantemente sus imágenes antiguas y actuales.

En entrevistas recientes, Jenner ha insistido en que no tiene miedo de admitir sus cirugías, y considera que hacerlo puede inspirar a otros. “Es mi manera de mostrarle a la gente que no deben tener miedo a los procedimientos médicos o estéticos, si los necesitan o si quieren sentirse mejor consigo mismos”, afirmó. “El miedo no es tu amigo”, añadió.

La autenticidad en la era digital

Las comparaciones entre fotos recientes y antiguas de Kris Jenner reavivaron el debate sobre las cirugías estéticas y el uso de filtros entre las celebridades. (Captura: Instagram)

La foto sin filtro de Kris Jenner ha reavivado el debate sobre la autenticidad de las imágenes publicadas por las celebridades y el impacto que los filtros tienen en la percepción pública. Mientras algunos consideran que el uso de herramientas digitales es parte del mantenimiento de una imagen profesional, otros argumentan que contribuye a crear estándares de belleza inalcanzables.

En el caso de Jenner, su papel como una de las principales representantes del imperio Kardashian la coloca en el centro de esa conversación. La familia es conocida por su dominio de las redes sociales y el manejo estratégico de su imagen, pero también por ser criticada por la manipulación digital de sus fotografías.

Aun así, el hecho de que Kris apareciera públicamente sin filtros y hablara abiertamente sobre su lifting facial fue interpretado por algunos seguidores como un gesto de transparencia, mientras que otros lo vieron como una estrategia para generar atención mediática antes del lanzamiento de la nueva serie de Kim Kardashian.

Jenner, quien fue vista nuevamente el 22 de octubre junto a Kim Kardashian en el estreno de All’s Fair en Londres, apareció con flequillo y grandes gafas de sol, retomando su estilo habitual.

