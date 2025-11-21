“Hamnet”: la nueva obra de Chloé Zhao donde el duelo y la maternidad se encuentran

Chloé Zhao explora la maternidad y el duelo en Hamnet, fusionando liderazgo femenino y vulnerabilidad en el cine (YouTube: Universal Pictures México)

Chloé Zhao, reconocida por reinventarse en cada proyecto, se adentra en su faceta más honesta con Hamnet, obra que representa una transformación creativa y emocional profunda. En diálogo con Vanity Fair, Zhao describió la película como una amalgama de duelo, maternidad y liderazgo femenino, integradas en una narrativa que desafía las fronteras del cine de autor.

El ambiente en el set estuvo cargado de energía. Zhao recuerda la celebración tras la última escena, cuando el elenco y el equipo, aún vestidos con trajes renacentistas, bailaron con entusiasmo al ritmo de Rihanna en una reproducción del Globe Theatre cerca de Londres.

La directora explicó que estos rituales eran parte de una visión holística para liberar la carga emocional del rodaje: “Eso lo consigues con hongos, lo consigues haciendo el amor. Lo consigues bailando”, afirmó Zhao.

Reconocimiento de la industria y liderazgo transformador

La directora Chloé Zhao reveló cómo sus pérdidas personales y su ruptura influyeron en la narrativa de Hamnet (REUTERS/Mario Anzuoni)

La propuesta de Zhao recibió elogios de figuras claves. Steven Spielberg, productor del filme, destacó en Vanity Fair: “Cada decisión de Chloé como cineasta proviene de sus sentimientos y no de sus pensamientos. Como Agnes en Hamnet, siempre sentí que Chloé es una creación de la propia tierra”.

Paul Mescal, quien interpreta a Will Shakespeare, señaló: “La experiencia cambió mi concepto de lo que es el verdadero liderazgo. Ella pide a sus actores una vulnerabilidad increíble, y creo que te da esa confianza al ser vulnerable ella misma. Su alma es lo que la distingue”.

El trasfondo emocional de Hamnet está marcado por pérdidas personales que Zhao enfrentó en los últimos años. “Durante cuatro años, desde Nomadland y Eternals, experimenté una pérdida personal tras otra, que se acumuló en una ola imparable”, confesó la directora.

El rodaje de Hamnet incluyó rituales de baile y dinámicas grupales para procesar la carga emocional del elenco y el equipo

Más adelante aclaró que una de esas pérdidas fue su ruptura con Joshua James Richards, pareja y colaborador habitual. “Tengo un miedo profundo a ser abandonada, peor que la muerte, casi”, admitió Zhao, para quien el dolor supone una oportunidad de comprender la muerte y el cambio.

La maternidad y la vulnerabilidad como motores creativos

La identificación de Zhao con los personajes va más allá de la maternidad biológica: “No mido mi dolor como menor que el de una madre que pierde a un hijo”, explicó. Esta perspectiva la llevó a replantear su vínculo con la maternidad, tema ausente hasta ahora en su obra.

Zhao afirmó que trabajó “como si fuera la madre que me hubiera gustado tener”, convencida de que un ambiente maternal incondicional permite mostrar las emociones auténticamente.

Hamnet consolida el liderazgo femenino y la empatía como ejes centrales de la nueva dirección artística de Chloé Zhao

Su proceso con Hamnet la llevó a preguntarse si algún día tendría hijos: “Creo que la razón por la que no tuve hijos es porque no pensaba que sería una buena madre. No quería transmitir nada negativo a mis hijos”.

El liderazgo de Zhao en el set se reflejó en dinámicas grupales y rituales de baile, elegidos para que actores y equipo procesaran el exigente material emocional. “Reunía a los actores alrededor de la madre para inspirarse, no necesariamente yo, sino una energía femenina superior”, relató.

Durante el estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el elenco, incluido Jacobi Jupe (Hamnet), se congregó en torno a la directora, manifestando el sólido vínculo forjado en la producción.

Reflexión sobre el reconocimiento y la identidad

Zhao replanteó la maternidad en su obra, abordando el miedo a la transmisión de dolor y la autenticidad emocional (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Zhao reflexiona sobre el reconocimiento tras convertirse en la primera y única mujer de color en ganar el Oscar a mejor dirección por “Nomadland”. “No creo a nadie cuando dice que no lo quiere”, señaló al referirse al deseo de recibir premios. Sin embargo, reconoció que durante mucho tiempo sintió que no merecía ese honor, una dificultad para aceptar elogios que relaciona con su infancia.

Definiéndose como “profundamente neurodivergente”, Zhao experimenta dificultad para socializar y se ve fácilmente abrumada. “La charla trivial casi me provoca un ataque de pánico. Tomo diez veces más información que muchos de mis amigos, así que me saturo con facilidad. Si eso dura demasiado, implosiono. Los ruidos fuertes, los perfumes… me apagan por completo”.

Para Zhao, la neurodivergencia puede ser una fortaleza con herramientas adecuadas y destaca que la sociedad moderna canaliza a más personas hacia lo considerado “anormal”.

Conciencia femenina en la industria y el futuro del cine

La neurodivergencia de Chloé Zhao se convierte en fortaleza creativa y marca su identidad en la industria cinematográfica

Sobre la perspectiva de género, Zhao percibe una conciencia femenina emergente en la industria y en toda la sociedad. “Siento una conciencia femenina burbujeando a nuestro alrededor, una nueva era de compasión y corazón”, expresó en Vanity Fair. Para ella, la resistencia ante el cambio revela que la transformación está en marcha, e invita a estar preparados para lo que vendrá.

Hamnet representa la apuesta de Zhao por una dirección artística que fomenta la vulnerabilidad y la empatía, y reafirma el valor del liderazgo femenino en la creación cinematográfica.