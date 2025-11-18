La historia de Jarryn Nurden, el actor que perdió parte de su pulmón tras confundir el cáncer con un resfriado

El modelo y actor sudafricano fue diagnosticado tardíamente cuando ya se había instalado en Londres para trabajar en el teatro

Jarryn Nurden, actor y modelo sudafricano de 34 años, enfrentó un dramático episodio de salud luego de atribuir síntomas persistentes a una simple gripe, sin sospechar que su vida cambiaría por un diagnóstico oncológico poco frecuente. Según lo informó The Independent, Nurden tuvo que someterse a una cirugía mayor tras descubrir que la causa real de su malestar era un tipo de cáncer de pulmón inusual, una neoplasia neuroendocrina maligna primaria.

El suceso ocurrió tras el traslado de Nurden de Sudáfrica a Londres a finales de 2021, donde buscaba consolidar su carrera en los escenarios del West End. Poco después de su llegada, quedó incapacitado por lo que consideró una “gripe muy fuerte”, aunque decidió continuar con los ensayos y presentaciones previstos. Durante meses, los médicos investigaron el origen de sus síntomas, mientras él seguía sin recuperarse.

Recién a mediados de 2023, los especialistas identificaron el verdadero motivo de las molestias: un raro cáncer pulmonar. Nurden describió la noticia afirmando a The Independent: “Todo se ralentiza y de repente piensas: ‘Oh, tengo cáncer’. No bebo, no fumo, trabajo muy duro. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo?”.

Diagnóstico tardío y decisiones difíciles

El actor Jarryn Nurden pasó cuatro meses internado en un hospital británico tras una cirugía de pulmón por un cáncer poco común. (Medios de comunicación de Pensilvania)

De acuerdo con la cobertura de The Independent, los médicos ofrecieron a Nurden dos caminos terapéuticos: quimioterapia y radioterapia, o bien una cirugía de alto riesgo para extirpar parte del pulmón. Ante esta disyuntiva, el actor eligió la lobectomía para eliminar por completo el lóbulo inferior del pulmón afectado y así tratar de erradicar las células cancerosas restantes.

La intervención tuvo lugar en octubre de 2023. El proceso de recuperación resultó particularmente exigente: Nurden debió permanecer hospitalizado durante cuatro meses, enfrentó múltiples complicaciones infecciosas y requirió una segunda operación de tórax. “Creo que en un momento dado mi vida pendió de un hilo. Y luego simplemente no mejoraba”. El actor reconoció que su estadía hospitalaria fue “un infierno” debido a la naturaleza de las complicaciones postoperatorias.

Estas circunstancias obligaron a Nurden a resignar un papel en la gira internacional del musical Chicago, lo que constituyó un duro revés para su carrera artística justo cuando desconocía si podría regresar a los escenarios.

Regreso al escenario después de la adversidad

Nurden regresó a los escenarios en China luego de una recuperación intensa por una neoplasia neuroendocrina maligna primaria de pulmón

Cuando parecía incierto el regreso de Nurden al teatro, surgió la oportunidad de interpretar a Mary Sunshine en la versión de Chicago presentada en China en septiembre de 2024. Según informó The Independent, este fue el primer compromiso profesional del actor tras las cirugías, y representó un desafío considerable tanto desde lo físico como desde lo emocional.

Nurden compartió: “El reto fue intenso. Fue un ensayo de un solo día en Londres. Volé al otro lado del mundo, apenas tuve dos horas para ensayar y regresé al escenario. ¡Y encima con la ropa más ajustada!”. Esta experiencia marcó el retorno a sus aspiraciones profesionales y se convirtió en un símbolo de recuperación personal.

Durante su presentación, el actor expresó una sensación de “inmensa gratitud” por haber conseguido regresar al centro del escenario y por la oportunidad de reencontrarse con una compañía que le brindó apoyo constante. “Sentí una enorme gratitud por estar de vuelta en el escenario, por estar en un espectáculo que amo tanto, por estar con una compañía que me apoya tanto”, compartió en diálogo con The Independent.

Supervivencia, nuevos horizontes y perspectiva vital

La decisión de extirpar un lóbulo pulmonar permitió a Jarryn Nurden librarse de las células cancerosas detectadas en 2023

Después de superar el proceso quirúrgico y el extenso periodo de recuperación, Nurden celebró su 34 cumpleaños reflexionando acerca de su experiencia con la frase: “Sobreviví... ahora es momento de VIVIR”. Resumió así el profundo impacto que significó haber atravesado una enfermedad grave y la manera en que ese episodio transformó su visión sobre las prioridades cotidianas.

Al relatarlo para The Independent, Nurden expresó: “Creo que cuando uno pasa por algo que le cambia la vida, deja de preocuparse por las pequeñeces. A menudo oyes a la gente hablar de cómo les ha cambiado la vida tras sufrir grandes traumas, y no sueles sentirte identificado, pero ahora sí que me identifico plenamente”.