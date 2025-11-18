Entretenimiento

La contundente respuesta de Elon Musk a Billie Eilish tras ser llamado “cobarde”

La artista estadounidense utilizó sus historias de Instagram para mostrar cuánto podría cambiarse en el mundo si el empresario destinara parte de su patrimonio

Elon Musk respondió en la plataforma X a las críticas por su fortuna realizadas por la cantante Billie Eilish. (Composición Infobae)

Elon Musk, CEO de Tesla y fundador de SpaceX, respondió de manera pública los señalamientos realizados por la cantante estadounidense Billie Eilish, quien cuestionó el uso de su fortuna tras conocerse que el empresario se encuentra cerca de convertirse en el primer trillonario del mundo, de acuerdo con reportes de CNN. La polémica se intensificó luego de que Eilish recurriera a sus redes sociales para reclamar la forma en la que Musk maneja sus recursos económicos y la distribución de su riqueza.

A través de varias historias en su cuenta de Instagram, la intérprete de “Bad Guy” compartió infografías generadas por el colectivo My Voice My Choice en las que se detallaba cómo la fortuna de Musk podría destinarse a causas como acabar con el hambre mundial, salvar especies en peligro de extinción o proporcionar agua potable. Según las cifras divulgadas, Musk podría “eliminar el hambre mundial en cinco años destinando 40.000 millones de dólares anuales hasta 2030” y “llevar agua potable internacionalmente por 140.000 millones de dólares anuales durante siete años”, cifras cuyo impacto potencial ha sido señalado por diversos especialistas y organizaciones.

La polémica alcanzó un punto álgido cuando, en una de las diapositivas compartidas, Eilish calificó a Musk como un “patético cobarde”, según reprodujeron medios internacionales, entre ellos The Wall Street Journal.

De la filantropía a la confrontación digital

Billie Eilish cuestionó el enorme paquete salarial aprobado para Elon Musk en Tesla y señaló el impacto potencial de esa fortuna en crisis humanitarias globales. (Composición Infobae)

La crítica de Eilish hacia Musk no surgió de manera aislada. Durante su discurso al recibir el premio a la Innovación en los WSJ Innovator Awards 2025, la artista hizo un llamado explícito a los multimillonarios estadounidenses para que compartan su riqueza y contribuyan frente a las emergencias globales. “Si eres multimillonario, ¿por qué eres multimillonario?”, cuestionó la cantante ante un auditorio que incluía a figuras como Mark Zuckerberg.

Eilish aprovechó la ocasión para anunciar que donaría 11,5 millones de dólares obtenidos de su gira mundial a organizaciones comprometidas con la equidad alimentaria y la justicia climática, acto que fue destacado por Reuters. Además, subrayó la importancia de la empatía y de la responsabilidad social de quienes poseen grandes fortunas, afirmando: “La gente necesita empatía y ayuda más que nunca, especialmente en nuestro país. Yo diría que si tienes dinero, sería ingenioso usarlo para cosas buenas y tal vez dárselo a algunas personas que lo necesitan”.

Al día siguiente, las publicaciones en Instagram dirigidas a Elon Musk redoblaron el tono de la crítica, y ella editó de nuevo la serie de infografías para ilustrar lo que, a su juicio, el empresario podría alcanzar con su fortuna.

La respuesta de Elon Musk en redes sociales

Billie Eilish compartió infografías de My Voice My Choice para señalar el potencial impacto social de la riqueza de Elon Musk. (Captura Twitter)

La reacción de Elon Musk se produjo días después de los señalamientos directos. El empresario eligió X (antes Twitter) para responder a Eilish, citando las capturas de pantalla con un mensaje irónico dirigido a la cantante: “Ella no es la herramienta más afilada del cobertizo”, insinuando que no considera acertados los ataques recibidos.

Fuentes consultadas por CNN y The Wall Street Journal confirmaron que Musk se encuentra en camino a convertirse en el primer trillonario de la historia, producto de un paquete salarial recientemente aprobado por la junta directiva de Tesla, que podría otorgarle derechos sobre cerca de un billón de dólares en acciones si se cumplen los objetivos de rendimiento trazados para la próxima década.

Hasta la fecha, el empresario no ha expresado intención de modificar el destino de su fortuna o de implementar programas filantrópicos masivos a partir de su patrimonio personal, pese a las recurrentes recomendaciones de expertos y organizaciones sociales.

