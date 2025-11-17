Jennifer Aniston y la admiración por su novio Jim Curtis: “Es muy especial, muy normal y muy amable”

Jennifer Aniston obtuvo notoriedad en la industria audiovisual gracias al papel de Rachel Green, en la serie "Friends" (HBO)

La vida sentimental de Jennifer Aniston vuelve a estar en el centro de la atención pública tras sus declaraciones sobre su relación con Jim Curtis, a quien describió como “muy especial, muy normal y muy amable”.

En una entrevista exclusiva con ELLE Magazine, la actriz estadounidense compartió detalles inéditos sobre su vínculo con el hipnoterapeuta, su visión sobre el amor y la importancia de rodearse de personas que aportan bienestar y crecimiento individual. Este acercamiento reveló una faceta íntima de Aniston, quien, tras décadas con escrutinio mediático, se muestra abierta sobre su presente.

En exclusiva con ELLE, Aniston destacó la importancia de la amistad y el apoyo emocional en su vida privada (Portada ELLE)

Relación de Jennifer Aniston y Jim Curtis

Su vínculo con Jim Curtis, despertó la curiosidad de sus seguidores y de la prensa internacional. Ante esto, la artista no escatimó en elogios hacia su pareja, remarcaando tanto su carácter como su vocación de servicio: “Es muy especial, muy normal y muy amable, y quiere ayudar a la gente a sanar, superar traumas y estancamientos para alcanzar claridad. Es hermoso dedicar la vida a eso”.

Estas palabras reflejaron la admiración y el respeto que ella siente por Curtis, así como la sintonía que ambos comparten en cuanto a valores y propósitos vitales.

La actriz reflexionó sobre su carrera, nuevos proyectos y la búsqueda de inspiración en el entretenimiento (AP)

Reconocida por su papel en la icónica serie Friends y por su exitosa carrera en el cine, subrayó la importancia de la normalidad y la bondad en una relación sentimental, especialmente en un entorno como Hollywood, donde la exposición pública puede dificultar la autenticidad de los vínculos personales.

La elección de comenzar a compartir estos aspectos de su vida privada, es en parte, por su deseo de mostrar una imagen honesta y cercana, alejada de los estereotipos que suelen rodear a las celebridades del ambiente.

En su entrevista, reveló cómo la influencia de Jim Curtis impulsa su bienestar y crecimiento personal (Instagram/Jim Curtis)

Quién es Jim Curtis y el impacto en su vida

Además de ser reconocido como la pareja de Aniston, Jim Curtis es hipnotista y coach transformacional, una combinación profesional poco habitual en el círculo de las estrellas de Hollywood.

Según explicó la actriz en ELLE Magazine, él se dedica a ayudar a las personas a superar bloqueos emocionales y a encontrar claridad en sus vidas. “La hipnosis es solo una de las muchas cosas que hace”, detalló, destacando la capacidad de su pareja para acompañar a otros en procesos de sanación.

Esta influencia positiva se refleja en la actitud de Aniston hacia sus propios desafíos y en su búsqueda constante de equilibrio y bienestar. La presencia de Curtis aportó una nueva perspectiva a la vida de la actriz, quien se muestra agradecida por compartir su día a día con alguien que prioriza el apoyo y la empatía.

Aniston compartió detalles inéditos sobre su relación con el hipnotista y coach transformacional Jim Curtis (Habits & Hustle)

Reflexiones de Aniston sobre su carrera y proyectos actuales

Más allá de su vida personal, aprovechó la entrevista para reflexionar sobre su trayectoria profesional y sus próximos proyectos. La actriz, que en 2019 marcó un hito al unirse a Instagram y batir el récord mundial de seguidores en tiempo récord, continúa explorando nuevos horizontes en la industria del entretenimiento.

Actualmente, desarrolla una nueva versión del clásico “The Big Chill” junto a su socia y amiga Kristin Hahn, y se prepara para protagonizar una serie inspirada en las memorias de Jennette McCurdy, además de mantener conversaciones con Adam Sandler sobre una posible tercera entrega de “Misterio a bordo”.

Su principal objetivo en esta etapa es involucrarse en proyectos trascendentes. Con respecto a esto, comentó: “Mi principal misión ahora es hacer proyectos que realmente me inspiren y me emocionen. El objetivo es la calidad, no la cantidad, y pasar tiempo con personas a las que realmente quieres y con las que deseas trabajar. Y tengo la suerte de que mis amigos son muy talentosos”.

En cuanto a los aprendizajes más significativos de su carrera, mencionó películas como “The Good Girl” y “Cake”, que le permitieron desafiar los estereotipos de la industria y demostrar su versatilidad como intérprete. También recordó el consejo de Shirley MacLaine, quien le recomendó seguir siempre su intuición y no aceptar proyectos que no resonaran con su corazón.

Con participaciones en producciones como “The Good Girl”, la intérprete cambió los estereotipos del sector hacia su imagen

Amistades, experiencias personales y visión sobre la industria

El reciente reportaje también abordó aspectos fundamentales de la vida de Aniston, como la importancia de la amistad y su visión sobre el papel de la mujer en Hollywood. Entre sus amistades más cercanas destaca Jimmy Kimmel, presentador de televisión, a quien considera un aliado tanto en lo personal como en lo profesional.

Aniston se refirió a la suspensión temporal del programa de Kimmel y a los desafíos que enfrentan los creadores de contenido en la actualidad, subrayando el poder de la audiencia para influir en las decisiones de las plataformas y cadenas.

Por otra parte, compartió su sentir tras la pérdida de Matthew Perry, compañero en Friends: “Extrañamos a Matthew Perry. Era un ser humano brillante y un talento extraordinario”. Con sus palabras reflejó el impacto emocional que la noticia tuvo en el círculo cercano.

La actriz recordó el impacto de Matthew Perry y la huella que dejó en el elenco de "Friends" (HBO)

En cuanto a la industria, celebró los avances de las mujeres en Hollywood, aunque reconoció que aún existen barreras por superar. “Las mujeres en Hollywood avanzan. Hacemos que las cosas sucedan”, destacó.

Asimismo, la reconocida actriz valoró la oportunidad de crear proyectos que den voz a las mujeres y la posibilidad de ocupar espacios de liderazgo que antes les estaban vedados.

Fiel a su carácter decidido, Jennifer Aniston afirmó en su charla con ELLE Magazine que no cambiaría nada de su pasado, reafirmando su compromiso con una vida guiada por sus propias convicciones y sin arrepentimientos.