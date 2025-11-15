Revelan detalles del romance de Jennifer Aniston y Jim Curtis: “Ella se siente a salvo”

Aniston describió a Curtis como “extraordinario, muy especial y muy amable” en entrevista con Elle.(REUTERS/Instagram)

Jennifer Aniston atraviesa uno de los momentos más luminosos de su vida personal. A sus 56 años, la actriz de The Morning Show vive un romance estable y sereno con el hipnoterapeuta Jim Curtis, de 50, una relación que —según diversas fuentes consultadas por PEOPLE— se ha convertido en un apoyo fundamental en su día a día.

Ambos fueron vinculados por primera vez a mediados de este año y, desde entonces, su historia ha cobrado fuerza con apariciones públicas, gestos de afecto e incluso declaraciones cálidas de la actriz que confirman que su romance va viento en popa.

De acuerdo con una fuente citada por PEOPLE este sábado, la relación ha traído un aire nuevo y reconfortante para la artista.

“Su relación es diferente”, afirmó la fuente, subrayando que Aniston “está muy entusiasmada con esto”.

El entorno de la actriz asegura que “sus amigos lo adoran” y destacan la energía “cálida y estable” que aporta. (Instagram/Jim Curtis)

“Es obvio que ella lo admira. Habla de que tiene una energía increíble y le encanta lo que él hace, porque realmente ayuda a las personas, incluida ella”, señaló.

La clave del vínculo, sin embargo, parece estar en la tranquilidad que él aporta: “Actúa como si se sintiera muy a salvo con él. Está realmente en un gran momento”, agregó el allegado a la celebridad.

La revista destaca que hay una singular afinidad entre Aniston y Curtis. Comparten intereses, les gustan los pequeños rituales y los momentos que los aterrizan en el presente. “Ambos están interesados en lo simbólico”, explicó la fuente.

Quién es Jim Curtis, el hombre que conquistó a Jennifer Aniston

La nueva pareja de la estrella de Friends es una figura particular dentro del mundo del bienestar.

Según detalla US Weekly, Curtis se define como “pionero del bienestar, autor e hipnoterapeuta”. En su página oficial, explica que ha dedicado los últimos 25 años a mejorar la salud emocional y física de las personas desde distintos ámbitos.

Curtis comparte consejos de bienestar y sanidad emocional con sus más de 500.000 seguidores en Instagram.(Habits & Hustle)

“Primero como emprendedor y ejecutivo en compañías como WebMD, Everyday Health, HealthCentral y The Institute for Integrative Nutrition, y ahora como autor, conferencista, coach y educador”.

Curtis ha documentado además sus luchas personales. Afirma que pasó dos décadas enfrentando una enfermedad crónica que le permitió comprender y sanar “el dolor mental y físico” que esta le dejó.

Aniston y Curtis fueron fotografiados por primera vez en julio, disfrutando de un día en un yate. Desde entonces, él ha acompañado a la actriz en diversos compromisos: un lanzamiento de LolaVie —la marca de belleza de Aniston— y la premiere de la cuarta temporada de The Morning Show en Nueva York.

La actriz de The Morning Show vive un romance que, según un insider, le aporta calma y un fuerte sentido de seguridad (Instagram)

El 2 de noviembre, la actriz dio un paso significativo al hacer pública la relación en Instagram. Aniston compartió una foto en blanco y negro, abrazada a Curtis, para felicitarlo por su 50 cumpleaños. “Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió.

Días después, en su entrevista con Elle, Jennifer Aniston habló con amplitud sobre su pareja y el tipo de trabajo que tiene.

“La hipnosis es una de las muchas cosas que hace. Es realmente extraordinario y ayuda a muchas, muchas personas. Es muy especial, muy normal y muy amable, y quiere ayudar a la gente a sanar, a atravesar su trauma y estancamiento hacia la claridad”, dijo. “Es algo hermoso dedicarle la vida a eso”.