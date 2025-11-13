Entretenimiento

Las razones de Michelle Obama para afirmar que no cambiaría sus 61 años por la juventud

La ex primera dama explicó, en entrevista con RealSimple, cómo superar presiones sociales y reforzar los propios valores es fundamental para alcanzar una vida plena y que fue la madurez la que le otorgó libertad y confianza

Guardar
Michelle Obama afirma que la
Michelle Obama afirma que la vida mejora con cada década y valora la libertad y confianza que le dio la madurez (Charles Sykes/Invision/AP)

Michelle Obama asegura que la vida mejora con cada década y no cambiaría sus 61 años por la juventud. Así lo afirmó en una entrevista con Real Simple, donde la ex primera dama de Estados Unidos compartió cómo la madurez le otorgó libertad y confianza inéditas.

Ahora, a los 61 años, destaca que tener claridad sobre sus deseos y valores personales le permite tomar decisiones auténticas, lejos de las dudas que marcaron sus décadas anteriores.

En el encuentro realizado en la sede de People Inc., en Nueva York, durante la gira de promoción de su libro The Look, Obama reflexionó sobre el envejecimiento bajo la mirada pública.

La ex primera dama destaca
La ex primera dama destaca que a los 61 años prioriza sus deseos y valores personales al tomar decisiones auténticas (REUTERS/Joshua Roberts)

Según relató a Real Simple, la experiencia sumada con los años le dio una perspectiva renovada: “¿Qué quiero? ¿Cómo me siento?”, son preguntas recurrentes que, para Obama, reflejan la verdadera libertad para decidir. Subrayó que, a diferencia de sus 20 o 30 años, hoy se siente menos inclinada a dudar de sí misma, más firme en sus convicciones y con mayor seguridad para enfrentar los desafíos de la vida diaria.

Durante la charla, Obama indicó que la presión social y las expectativas externas son menos determinantes que en la juventud. Reconoce que, en la madurez, logró desprenderse de la necesidad de agradar a todos, lo que le permitió priorizar su bienestar y el de su familia. Resalta que la capacidad de reconocer los propios límites y decir que no forma parte de esa libertad renovada.

Independencia, valores y prioridades en la adultez

Respecto a la independencia y claridad de valores que alcanzó, tras nueve años fuera de la Casa Blanca, sostiene que el tiempo le enseñó a ser intencional con sus acciones y prioridades.

La independencia y claridad de
La independencia y claridad de valores son, según Obama, logros fundamentales tras su paso por la Casa Blanca (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Debo ser consciente de lo que hago y por qué lo hago”, explicó en la entrevista. La madurez, afirmó, le permitió filtrar opiniones externas y centrarse en lo que considera esencial. Sabe qué personas sumar a su entorno y de quién alejarse para mantener su paz interior.

Maternidad y mujeres referentes

La maternidad ocupa un lugar central en sus reflexiones. Tras el fallecimiento de su madre en 2024, Obama compartió con sus hijas, Malia y Sasha, un mensaje de amor y autonomía: “Las amo, ustedes me aman, pero no me necesitan”, relató a Real Simple. Para Obama, criar hijas independientes era una prioridad.

Considera que la verdadera prueba de la maternidad es ver a los hijos desenvolverse por sí mismos. Además, confesó que, cuando busca consejos sobre crianza, prefiere acudir a mujeres mayores y experimentadas, en vez de seguir tendencias de madres jóvenes en redes sociales. “¡Todavía no saben cómo van a resultar esos niños!”, comentó con humor, destacando el valor de la experiencia acumulada.

Michelle Obama destaca la importancia
Michelle Obama destaca la importancia de criar hijas independientes como eje central de la maternidad (Instagram/@michelleobama)

En este sentido, reconoció la influencia de Jane Fonda como referente del envejecimiento positivo. Según señaló, Fonda le enseñó a ver la llegada de los 60 no como un final, sino como una etapa de orgullo y sabiduría.

Obama considera fundamental que las mujeres busquen modelos a seguir en quienes ya transitaron ese camino, en vez de optar por referentes recién iniciados en la maternidad o la vida adulta.

Estilo, autenticidad y transformación

La evolución personal de Obama también se refleja en su estilo, eje central de su libro The Look. En el diálogo con Real Simple, explicó que su relación con la moda cambió junto con su autopercepción y confianza.

La ex primera dama invita
La ex primera dama invita a celebrar la transformación personal a través de la ropa y la imagen (REUTERS/Alyssa Pointer)

El libro recorre su trayectoria a través de la ropa y la imagen, e invita a celebrar la autenticidad y la transformación que acompañan el paso del tiempo. La ex primera dama destaca que aprender a abrazar el cambio y a valorar cada etapa del propio desarrollo es clave para sentirse plena y realizada.

Cada década representó para Michelle Obama un avance en autoconocimiento y bienestar. Su testimonio, recogido por Real Simple, transmite la convicción de que la madurez aporta satisfacción vital y una perspectiva invaluable que ella aprecia por encima de cualquier etapa anterior.

Temas Relacionados

Michelle ObamaEnvejecimiento positivoThe LookMaternidadNueva YorkNewsroom BUEMagazinesgeneracion-silver

Últimas Noticias

Florence Pugh criticó a ciertos coordinadores de intimidad en Hollywood: “Soy bastante segura de mí misma”

La actriz británica habló sobre la importancia de los coordinadores de intimidad y las experiencias incómodas que ha vivido en los rodajes

Florence Pugh criticó a ciertos

Laura Pausini sorprendió al papa León XIV con una canción inédita en el Vaticano

La artista italiana vivió un encuentro inolvidable donde entregó al pontífice la única copia de una obra inspirada en San Francisco de Asís y fue reconocida con el premio ‘Global Icon’ de Billboard Italia

Laura Pausini sorprendió al papa

Shakira se convierte en Gazelle en el videoclip de “Zoo”, su nueva canción para “Zootopia 2”

La artista colombiana retoma su papel como la estrella pop de Zootopia para la esperada secuela de Disney

Shakira se convierte en Gazelle

Ambición, traición y poder marcan el regreso de Darth Vader en la nueva novela de Star Wars

El relato de Adam Christopher sitúa a Anakin Skywalker en un periodo crítico, antes de “Star Wars: episodio IV - una nueva esperanza”, y muestra su vínculo con el emperador Palpatine y las consecuencias emocionales que marcan su legado dentro del universo galáctico, según ComicBook

Ambición, traición y poder marcan

Jennifer Aniston desconcierta a sus fans al decir que creció “sin dinero” pese a ser hija de actores

La actriz sorprendió al afirmar que creció con carencias económicas, pese a ser hija de dos actores reconocidos en Hollywood

Jennifer Aniston desconcierta a sus
DEPORTES
La crítica del DT de

La crítica del DT de Italia a Sudamérica por los cupos al Mundial en medio de la crisis que puede condenarlo al Repechaje

La fuerte decisión de Leandro Brey por la falta de minutos en Boca Juniors

El detrás de escena de la crisis de Oscar Piastri con McLaren en la F1: una “injusticia” y “cosas extrañas”

“No puede correr”, la áspera crítica de un directivo del Galatasaray a Icardi y el gigante de Europa que lo sigue de cerca

Solana Sierra: “Es un orgullo representar a Argentina en la Billie Jean King Cup”

TELESHOW
El pase de factura de

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

Juana Repetto contó el lado menos glamoroso de la maternidad y relató la crisis que sufrió tras el nacimiento de su hijo

La palabra de Mariela Sánchez tras su separación de Cristian Castro: “Él tomó una decisión”

Murió Jorge Lorenzo, actor de En el barro, El marginal y Casi Ángeles

El futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui se habrían peleado: “La obsesión por los ex de las amigas”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos impuso sanciones contra

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El hallazgo de una serpiente fósil desconocida en Inglaterra podría reescribir la evolución de los reptiles

Finlandia acusó a China de ser el principal sostén de la maquinaria bélica rusa y alertó sobre el riesgo inminente para Europa

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica