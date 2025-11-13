Las razones de Michelle Obama para afirmar que no cambiaría sus 61 años por la juventud

Michelle Obama afirma que la vida mejora con cada década y valora la libertad y confianza que le dio la madurez (Charles Sykes/Invision/AP)

Michelle Obama asegura que la vida mejora con cada década y no cambiaría sus 61 años por la juventud. Así lo afirmó en una entrevista con Real Simple, donde la ex primera dama de Estados Unidos compartió cómo la madurez le otorgó libertad y confianza inéditas.

Ahora, a los 61 años, destaca que tener claridad sobre sus deseos y valores personales le permite tomar decisiones auténticas, lejos de las dudas que marcaron sus décadas anteriores.

En el encuentro realizado en la sede de People Inc., en Nueva York, durante la gira de promoción de su libro The Look, Obama reflexionó sobre el envejecimiento bajo la mirada pública.

Según relató a Real Simple, la experiencia sumada con los años le dio una perspectiva renovada: “¿Qué quiero? ¿Cómo me siento?”, son preguntas recurrentes que, para Obama, reflejan la verdadera libertad para decidir. Subrayó que, a diferencia de sus 20 o 30 años, hoy se siente menos inclinada a dudar de sí misma, más firme en sus convicciones y con mayor seguridad para enfrentar los desafíos de la vida diaria.

Durante la charla, Obama indicó que la presión social y las expectativas externas son menos determinantes que en la juventud. Reconoce que, en la madurez, logró desprenderse de la necesidad de agradar a todos, lo que le permitió priorizar su bienestar y el de su familia. Resalta que la capacidad de reconocer los propios límites y decir que no forma parte de esa libertad renovada.

Independencia, valores y prioridades en la adultez

Respecto a la independencia y claridad de valores que alcanzó, tras nueve años fuera de la Casa Blanca, sostiene que el tiempo le enseñó a ser intencional con sus acciones y prioridades.

“Debo ser consciente de lo que hago y por qué lo hago”, explicó en la entrevista. La madurez, afirmó, le permitió filtrar opiniones externas y centrarse en lo que considera esencial. Sabe qué personas sumar a su entorno y de quién alejarse para mantener su paz interior.

Maternidad y mujeres referentes

La maternidad ocupa un lugar central en sus reflexiones. Tras el fallecimiento de su madre en 2024, Obama compartió con sus hijas, Malia y Sasha, un mensaje de amor y autonomía: “Las amo, ustedes me aman, pero no me necesitan”, relató a Real Simple. Para Obama, criar hijas independientes era una prioridad.

Considera que la verdadera prueba de la maternidad es ver a los hijos desenvolverse por sí mismos. Además, confesó que, cuando busca consejos sobre crianza, prefiere acudir a mujeres mayores y experimentadas, en vez de seguir tendencias de madres jóvenes en redes sociales. “¡Todavía no saben cómo van a resultar esos niños!”, comentó con humor, destacando el valor de la experiencia acumulada.

En este sentido, reconoció la influencia de Jane Fonda como referente del envejecimiento positivo. Según señaló, Fonda le enseñó a ver la llegada de los 60 no como un final, sino como una etapa de orgullo y sabiduría.

Obama considera fundamental que las mujeres busquen modelos a seguir en quienes ya transitaron ese camino, en vez de optar por referentes recién iniciados en la maternidad o la vida adulta.

Estilo, autenticidad y transformación

La evolución personal de Obama también se refleja en su estilo, eje central de su libro The Look. En el diálogo con Real Simple, explicó que su relación con la moda cambió junto con su autopercepción y confianza.

El libro recorre su trayectoria a través de la ropa y la imagen, e invita a celebrar la autenticidad y la transformación que acompañan el paso del tiempo. La ex primera dama destaca que aprender a abrazar el cambio y a valorar cada etapa del propio desarrollo es clave para sentirse plena y realizada.

Cada década representó para Michelle Obama un avance en autoconocimiento y bienestar. Su testimonio, recogido por Real Simple, transmite la convicción de que la madurez aporta satisfacción vital y una perspectiva invaluable que ella aprecia por encima de cualquier etapa anterior.