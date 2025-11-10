Sally Kirkland enfrenta la demencia: la actriz recibe cuidados paliativos en Palm Springs

Sally Kirkland descansa en un centro especializado de Palm Springs, donde recibe cuidados paliativos luego de enfrentar severas complicaciones de salud en 2024 (Instagram/@sallykirklandactor)

La actriz estadounidense Sally Kirkland ingresó en un centro de cuidados paliativos en Palm Springs tras recibir el diagnóstico de demencia, confirmó su representante Michael Greene a TMZ.

El representante precisó que la artista, de 84 años, permanece acompañada por su amiga y exalumna, Cody Galloway, quien la asiste en este proceso.

La noticia sobre la salud de Kirkland, referente del cine independiente, repercutió en medios como Page Six y New York Post, que recopilaron mensajes de su entorno y de la campaña para solventar sus tratamientos médicos.

En 2024, Kirkland afrontó una serie de complicaciones físicas que marcaron el agravamiento de su situación. Una recaudación de fondos a través de GoFundMe informó: “Este año, Sally fracturó cuatro huesos en su cuello, la muñeca derecha y la cadera izquierda”.

El proceso de recuperación derivó en “dos infecciones potencialmente mortales” y una hospitalización prolongada, según consta en mensajes publicados por los organizadores de la colecta.

El diagnóstico de demencia y lesiones recientes obligaron a Kirkland a recibir atención médica las 24 horas en una residencia especializada (Instagram/@sallykirklandactor)

El monto requerido para cubrir los costes médicos, que superaron la cobertura del seguro, atrajo la atención de la comunidad artística y del público. La última actualización en la plataforma, revisada el lunes, indicó que se habían acumulado más de 58.900 dólares para intentar cubrir la diferencia total, cuyo objetivo permanece en 65.000 dólares.

El entorno de Kirkland detalló que, durante este periodo, la actriz sufrió una caída en la ducha: “Cuando se quedó sin supervisión, se cayó y eso le provocó lesiones en las costillas, en el pie, además de varios cortes y contusiones”, explicó un mensaje en GoFundMe.

Ante la nueva caída, se determinó que Kirkland recibiría atención continua: “Sally permanece bajo atención las 24 horas en una instalación especializada que le proporciona seguridad y asistencia”, añadieron los organizadores.

La comunicación más reciente emitida por el equipo de la campaña actualizó la condición de la actriz y agradeció la solidaridad de los seguidores: “Sally está en cuidados paliativos ahora y descansa cómodamente. Gracias por todo el amor y apoyo. Ella está muy agradecida por la amabilidad y el cariño que recibe. Por favor, envíen luz para Sally”.

Con una carrera que superó las seis décadas, Kirkland se consolidó como una figura influyente en el cine, luego de abrirse paso en la escena vanguardista de Nueva York y participar en el círculo de Andy Warhol.

La campaña en GoFundMe para Sally Kirkland suma apoyo financiero de admiradores, cubriendo parte de los gastos que el seguro médico no abarca (Instagram/@sallykirklandactor)

La artista ganó notoriedad internacional en 1987 con Anna, película por la que obtendría el Globo de Oro a la Mejor Actriz en Película Dramática, el Independent Spirit Award y el galardón de la Los Angeles Film Critics Association.

Su desempeño le permitió acceder a la candidatura al premio Oscar a Mejor Actriz. Medios como New York Post recordaron que Kirkland sumó más de 250 créditos en cine y televisión, entre ellos en títulos como Bruce Almighty, Cold Feet, Best of the Best y JFK.

En la pantalla chica, Kirkland participó en episodios destacados de series como Charlie’s Angels, Roseanne, Murder, She Wrote, The Nanny, Felicity y Days of Our Lives.

La historia profesional de la artista estuvo marcada por su apertura a proyectos independientes y su colaboración con figuras del arte y del cine. Medios como Page Six citaron el mensaje enviado por la recaudación en el que los impulsores reconocieron: “Han sido meses difíciles para Sally mientras su salud continúa en declive”.

La legendaria estrella permanece estable en una clínica californiana, mientras su entorno destaca mensajes de aliento y solidaridad (Instagram/@sallykirklandactor)

El representante Michael Greene confirmó a TMZ que Cody Galloway se mantiene junto a la actriz. En las distintas actualizaciones difundidas por el entorno, se insistió en la necesidad de continuar con la campaña solidaria para cubrir los costos del cuidado especializado, que aun supera la cobertura económica disponible y constituye, según los allegados, la única vía para asegurar la atención de la intérprete.