Entretenimiento

Sally Kirkland enfrenta la demencia: la actriz recibe cuidados paliativos en Palm Springs

Kirkland, figura central del cine independiente, permanece bajo observación y con atención médica continua en Palm Springs

Guardar
Sally Kirkland descansa en un
Sally Kirkland descansa en un centro especializado de Palm Springs, donde recibe cuidados paliativos luego de enfrentar severas complicaciones de salud en 2024 (Instagram/@sallykirklandactor)

La actriz estadounidense Sally Kirkland ingresó en un centro de cuidados paliativos en Palm Springs tras recibir el diagnóstico de demencia, confirmó su representante Michael Greene a TMZ.

El representante precisó que la artista, de 84 años, permanece acompañada por su amiga y exalumna, Cody Galloway, quien la asiste en este proceso.

La noticia sobre la salud de Kirkland, referente del cine independiente, repercutió en medios como Page Six y New York Post, que recopilaron mensajes de su entorno y de la campaña para solventar sus tratamientos médicos.

En 2024, Kirkland afrontó una serie de complicaciones físicas que marcaron el agravamiento de su situación. Una recaudación de fondos a través de GoFundMe informó: “Este año, Sally fracturó cuatro huesos en su cuello, la muñeca derecha y la cadera izquierda”.

El proceso de recuperación derivó en “dos infecciones potencialmente mortales” y una hospitalización prolongada, según consta en mensajes publicados por los organizadores de la colecta.

El diagnóstico de demencia y
El diagnóstico de demencia y lesiones recientes obligaron a Kirkland a recibir atención médica las 24 horas en una residencia especializada (Instagram/@sallykirklandactor)

El monto requerido para cubrir los costes médicos, que superaron la cobertura del seguro, atrajo la atención de la comunidad artística y del público. La última actualización en la plataforma, revisada el lunes, indicó que se habían acumulado más de 58.900 dólares para intentar cubrir la diferencia total, cuyo objetivo permanece en 65.000 dólares.

El entorno de Kirkland detalló que, durante este periodo, la actriz sufrió una caída en la ducha: “Cuando se quedó sin supervisión, se cayó y eso le provocó lesiones en las costillas, en el pie, además de varios cortes y contusiones”, explicó un mensaje en GoFundMe.

Ante la nueva caída, se determinó que Kirkland recibiría atención continua: “Sally permanece bajo atención las 24 horas en una instalación especializada que le proporciona seguridad y asistencia”, añadieron los organizadores.

La comunicación más reciente emitida por el equipo de la campaña actualizó la condición de la actriz y agradeció la solidaridad de los seguidores: “Sally está en cuidados paliativos ahora y descansa cómodamente. Gracias por todo el amor y apoyo. Ella está muy agradecida por la amabilidad y el cariño que recibe. Por favor, envíen luz para Sally”.

Con una carrera que superó las seis décadas, Kirkland se consolidó como una figura influyente en el cine, luego de abrirse paso en la escena vanguardista de Nueva York y participar en el círculo de Andy Warhol.

La campaña en GoFundMe para
La campaña en GoFundMe para Sally Kirkland suma apoyo financiero de admiradores, cubriendo parte de los gastos que el seguro médico no abarca (Instagram/@sallykirklandactor)

La artista ganó notoriedad internacional en 1987 con Anna, película por la que obtendría el Globo de Oro a la Mejor Actriz en Película Dramática, el Independent Spirit Award y el galardón de la Los Angeles Film Critics Association.

Su desempeño le permitió acceder a la candidatura al premio Oscar a Mejor Actriz. Medios como New York Post recordaron que Kirkland sumó más de 250 créditos en cine y televisión, entre ellos en títulos como Bruce Almighty, Cold Feet, Best of the Best y JFK.

En la pantalla chica, Kirkland participó en episodios destacados de series como Charlie’s Angels, Roseanne, Murder, She Wrote, The Nanny, Felicity y Days of Our Lives.

La historia profesional de la artista estuvo marcada por su apertura a proyectos independientes y su colaboración con figuras del arte y del cine. Medios como Page Six citaron el mensaje enviado por la recaudación en el que los impulsores reconocieron: “Han sido meses difíciles para Sally mientras su salud continúa en declive”.

La legendaria estrella permanece estable
La legendaria estrella permanece estable en una clínica californiana, mientras su entorno destaca mensajes de aliento y solidaridad (Instagram/@sallykirklandactor)

El representante Michael Greene confirmó a TMZ que Cody Galloway se mantiene junto a la actriz. En las distintas actualizaciones difundidas por el entorno, se insistió en la necesidad de continuar con la campaña solidaria para cubrir los costos del cuidado especializado, que aun supera la cobertura económica disponible y constituye, según los allegados, la única vía para asegurar la atención de la intérprete.

Temas Relacionados

Sally Kirklandestrellas de hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Chad Michael Murray suplicó para evitar aparecer en esta escena “terrible” de “One Tree Hill”

El actor confesó que insistió para no ser parte de la famosa escena del hospital

Chad Michael Murray suplicó para

Jon Bon Jovi narró su lucha para recuperar la voz y volver a los escenarios tras la cirugía vocal: “Habría hecho cualquier cosa”

En una entrevista con The Times, el cantante detalló el complejo proceso de rehabilitación tras una intervención quirúrgica poco convencional, meses de silencio y cómo logró recuperar la confianza para preparar su regreso a los escenarios

Jon Bon Jovi narró su

Sam Smith reveló cómo la autoaceptación y la salud mental transformaron su carrera y su vida personal: “Volví a enamorarme de mi trabajo”

El intérprete británico contó detalles de su infancia, sus luchas internas y el proceso que lo llevó a abrazar su identidad, inspirando a sus fans con un mensaje de resiliencia

Sam Smith reveló cómo la

Cameron Crowe reflexionó sobre el duelo y la motivación: “No quiero rendirme al dolor”

El director y periodista estadounidense, en una entrevista con Esquire, compartió recuerdos familiares, encuentros con leyendas del rock y lecciones vitales en una obra que explora la transformación de obstáculos en creatividad

Cameron Crowe reflexionó sobre el

Alicia Silverstone lidera el estreno navideño de Netflix con la comedia romántica “Una Navidad EXtra”

La nueva comedia romántica reúne a dos íconos de los años noventa en una trama de reencuentros, celos y situaciones disparatadas, ideal para quienes aman las películas navideñas clásicas con un toque moderno

Alicia Silverstone lidera el estreno
DEPORTES
El múltiple accidente durante el

El múltiple accidente durante el fin de semana de la F1 en Brasil: un monoplaza dio una vuelta en el aire y paso por encima de otros dos

Sorpresa en la selección argentina: desafectaron a Enzo Fernández, Julián Álvarez y otros dos jugadores para el amistoso con Angola

Sebastián Báez y Mariano Navone encabezan la Legión Argentina en el Challenger de Montevideo

De su premonitorio mensaje al sugerente pedido para Dua Lipa: Colapinto celebró el triunfo de Boca Juniors en el Superclásico

El enojo de Neymar con el DT argentino del Santos en medio de la derrota que dejó al equipo en zona de descenso

TELESHOW
Las imágenes inéditas de Nico

Las imágenes inéditas de Nico Vázquez y Dai Fernández para la 2° temporada de Rocky a puro amor en Filadelfia

Wanda Nara presentó una cautelar contra Mauro Icardi antes de reencontrarse con sus hijas en el país: los detalles

El ida y vuelta entre Wanda Nara y Andy Chango en Masterchef: “Típico de papá que se quiere comprar a los nenes”

La familia de Zaira Nara desafió el Suplerclásico: la elección de sus hijos entre River y Boca

Karina Mazzoco celebró los 19 años de su hijo Malek con un entrañable video de su vida juntos

INFOBAE AMÉRICA

Qué está pasando en la

Qué está pasando en la BBC: la crisis por un discurso de Trump editado provocó la renuncia de sus máximos responsables

Descifraron el enigma arqueológico de los 5.000 agujeros que serpentean en un monte de Perú

AdP convoca Concurso Público Internacional para la Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil para tres aeropuertos de Perú

Nuevo temblor sorprende a Chile hoy lunes: magnitud y epicentro registrados por el CSN

Críticas veladas a EEUU e Israel, género, controles a la IA y otros puntos que Argentina no suscribió en la cumbre Celac-UE