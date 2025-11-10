El día que Lemmy Kilmister perdió la paciencia y casi arruina una consola millonaria

Lemmy Kilmister protagonizó un incidente en los estudios A&M al lanzar una hamburguesa sobre una consola de dos millones de dólares (Wikimedia Commons)

Lemmy Kilmister protagonizó un episodio singular durante la grabación de un disco de Motörhead en los estudios A&M de Los Ángeles. El incidente involucró una hamburguesa con queso y una mesa de mezclas valorada en dos millones de dólares.

Sucedió en medio de una discusión técnica entre los miembros del grupo. Lemmy, enfrentado a sus compañeros Phil Campbell y Mikkey Dee, así como al productor Howard Benson, reaccionó de forma impulsiva cuando le demostraron que estaba equivocado sobre un detalle de la sesión.

Phil Campbell, guitarrista de la banda, recordó la escena en una entrevista con Metal Hammer. La tensión surgió cuando los músicos debatían sobre una parte específica de una grabación. Howard Benson intervino y aclaró el punto al reproducir las cintas de los últimos minutos.

La discusión técnica entre Lemmy, Phil Campbell, Mikkey Dee y el productor Howard Benson derivó en una de las anécdotas más recordadas de Motörhead (WIkimedia)

Según indicó Mariskal Rock, el registro evidenció el error de Lemmy. Como respuesta, el líder de Motörhead tomó su hamburguesa y la lanzó sobre la consola de sonido, generando una situación inesperada y peculiar.

La anécdota trascendió entre técnicos y músicos. El propio Benson solicitó un técnico para limpiar la mesa, mientras el equipo asumía lo insólito de la reacción. Pese a la magnitud económica del daño potencial, el hecho se interpretó dentro del clima distendido y familiar que caracterizó a Motörhead en el estudio.

Carácter fuerte y convivencia en Motörhead

De acuerdo con las declaraciones de Phil Campbell, recogidas por Mariskal Rock, Lemmy era conocido por mantener una conducta educada y tranquila. Sin embargo, sus compañeros notaron que en ocasiones surgían episodios de mal genio cuando percibía situaciones injustas o absurdas.

El episodio de la hamburguesa evidenció el carácter impulsivo de Lemmy y la dinámica creativa dentro de Motörhead (Wikimedia Commons)

Campbell señaló que Lemmy apenas perdía la calma; solo lo hacía cuando consideraba que algo atentaba contra sus principios o el propio proceso creativo. Añadió que, incluso, en esos momentos se comportaba como un caballero, aunque no ocultaba su molestia.

Mikkey Dee, baterista de Motörhead, compartió en la misma entrevista que las discusiones en el grupo eran frecuentes, pero siempre enfrentadas con sinceridad y sin rencor. Mencionó que, si bien Lemmy podía reaccionar de forma explosiva, las disputas no trascendían el ambiente de trabajo ni afectaban la amistad entre los músicos. Las diferencias se saldaban en el momento y después reinaba el respeto, según las palabras de Dee.

El entorno de Motörhead en el estudio se describió como el de una familia. Las tensiones se resolvían con franqueza y se privilegiaba el compañerismo por encima de cualquier diferencia. Campbell y Dee destacaron la autenticidad de Lemmy y su entrega total a la banda y a su música, cualidades que definieron el legado del grupo en la historia del rock internacional.

Phil Campbell y Mikkey Dee destacaron que, pese a las tensiones, el ambiente en Motörhead era familiar y basado en el respeto mutuo (Wikimedia Commons)

El valor humano detrás de la leyenda

La anécdota revela tanto el carácter impulsivo de Lemmy como la dinámica interna de Motörhead. El episodio de la hamburguesa expuso una faceta de su personalidad: pasional, directa y sin filtros. No obstante, sus compañeros insisten en que ese tipo de conductas resultaban excepcionales y que Lemmy mantenía un trato justo con quienes lo rodeaban.

Lemmy Kilmister dejó una huella profunda en la escena musical, destacando no solo por su talento sino por la intensidad con la que vivió cada etapa. Motörhead, bajo su liderazgo, desarrolló una identidad única y cultivó una reputación de honestidad y coherencia artística.

En tanto, las historias del estudio forman parte de esa herencia y ayudan a entender las complejidades detrás del proceso creativo de una banda consolidada.

El vínculo entre los integrantes de Motörhead se basó en la comunicación abierta, la tolerancia y la pasión por la música. La anécdota se recuerda hoy como un ejemplo del temperamento de Lemmy y su influencia en la dinámica grupal.

Las diferencias creativas en Motörhead se resolvían con sinceridad y nunca afectaban la amistad entre los integrantes del grupo (Wikimedia Commons)

Las reacciones espontáneas, propias de quienes se involucran profundamente con su trabajo, contribuyeron a consolidar la imagen de Motörhead como un grupo genuino y sin concesiones dentro del género.

Lemmy Kilmister demostró, a lo largo de su carrera, que la autenticidad puede convivir con los excesos y que la honestidad en el trato resulta fundamental para sostener el éxito de una banda. Motörhead permanece como un referente del rock, tanto por su música como por las historias humanas que acompañaron su trayectoria sobre y fuera del escenario.