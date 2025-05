Motörhead celebrará su 50.º aniversario con el lanzamiento de una grabación perdida del 76

Redacción Internacional, 9 may (EFE).- La banda británica Motörhead celebrará su 50.º aniversario con el lanzamiento de un álbum perdido y grabado en 1976, un año después de su creación, que llevara el título The Manticore Tapes.

Grabado originalmente en agosto de 1976, The Manticore Tapes es un resumen de la primera grabación con la formación clásica de la banda de los 70 y 80, que incluía a Kilmister, al baterista Phil "Philthy Animal" Taylor y al guitarrista "Fast" Eddie Clarke, según el medio especializado.

La creación de las once 11 pistas de este álbum se produjo cuando el grupo se instaló en el estudio Manticore del grupo Emerson, Lake & Palmer para ensayar y grabar con Ron Faucus.

Las cintas de esta sesión se perdieron, pero ya se han recuperado y remasterizado, según Billboard.

Muchos de los temas presentes en The Manticore Tapes son versiones tempranas de los que se encuentran en el álbum debut homónimo de la banda de 1977 y en el posterior "On Parole". Esto incluye temas como "Motörhead", "Vibrator" y "The Watcher".

Además, el nuevo paquete incluye versiones instrumentales y tomas alternativas de "Iron Horse/Born to Lose", su versión de "Witch Doctor" de John Mayall & the Bluesbreakers y una versión preliminar de "Leaving Here" de Eddie Holland, cuya regrabación se lanzará como sencillo debut de la banda, señala la revista.

The Manticore Tapes se lanzará oficialmente el 27 de junio, con una edición de lujo que también incluye su disco en directo "Blitzkreig on Birmingham '77" y un sencillo inédito titulado "Live at Barbarella's Birmingham '77". EFE