Entretenimiento

George Clooney reveló qué actores jóvenes podrían convertirse en las próximas grandes estrellas de Hollywood

El reconocido intérprete habló sobre las figuras emergentes que, según él, lograrán mantenerse vigentes gracias a su versatilidad y capacidad para adaptarse a los nuevos desafíos de la industria del entretenimiento

Guardar
George Clooney participó en el
George Clooney participó en el pódcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter para promocionar su nueva película de Netflix, Jay Kelly. (YouTube: CBS Sunday Morning)

El actor George Clooney, de 64 años, ha compartido su opinión sobre quiénes considera las futuras megaestrellas de la industria cinematográfica. Durante su participación en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, el veterano intérprete aprovechó la ocasión para hablar sobre su nueva película de Netflix, Jay Kelly, y reflexionar sobre las promesas del cine actual.

Clooney, quien alcanzó la fama en los años noventa gracias a la serie ER, mencionó a Zendaya, de 29 años, y a Glen Powell, de 37, como los dos actores que, a su juicio, tienen el potencial para consolidarse como referentes en Hollywood. “Creo que Zendaya puede hacer televisión, puede hacer anuncios publicitarios, puede hacer películas, parece tener esa capacidad de trascenderlo todo”, afirmó el actor, destacando su versatilidad y magnetismo ante las cámaras.

La estrella de Ocean’s Eleven también elogió a Powell, a quien comparó con su propia trayectoria profesional. “Creo que Glen Powell está haciendo cosas interesantes como actor joven; está empezando a despuntar casi al mismo tiempo que yo”, comentó, haciendo alusión al entusiasmo y ambición que ve reflejados en el intérprete de Top Gun: Maverick y Anyone But You.

La visión de Clooney sobre el futuro de Hollywood

El actor destacó a Zendaya
El actor destacó a Zendaya y Glen Powell como los intérpretes con mayor potencial para convertirse en futuras estrellas de Hollywood. REUTERS/Daniel Cole

George Clooney explicó que lo que más le llama la atención de Zendaya y Powell es su capacidad para moverse con naturalidad entre diferentes géneros y formatos, algo que considera esencial en la industria actual. En el caso de Zendaya, destacó su talento para equilibrar grandes producciones, como Dune o Spider-Man: No Way Home, con proyectos televisivos más íntimos como Euphoria, que le valió varios premios Emmy.

Sobre Powell, subrayó su deseo de expandirse más allá de la actuación: “Parece querer dirigir, producir, escribir y hacer todo eso con un toque de humor sobre sí mismo, lo cual me parece un elemento importante a la hora de mirar atrás”, dijo Clooney. Para el actor, esa autoconciencia y sentido del humor son rasgos que distinguen a las figuras que logran permanecer en el tiempo.

El protagonista de Ocean’s Eleven
El protagonista de Ocean’s Eleven comparó su trayectoria con la de Glen Powell, resaltando su interés en dirigir, producir y escribir. REUTERS/Mario Anzuoni

Sus declaraciones llegan en un momento en que Hollywood busca nuevas figuras de largo alcance, capaces de conectar con públicos diversos y adaptarse a una industria marcada por el streaming y las redes sociales. En ese contexto, tanto Zendaya como Powell representan una nueva generación de artistas multifacéticos que, según Clooney, “entienden cómo reinventarse sin perder autenticidad”.

“Jay Kelly”: la nueva apuesta de George Clooney en Netflix

Durante el mismo diálogo con The Hollywood Reporter, Clooney habló sobre su más reciente trabajo, la comedia dramática “Jay Kelly”, dirigida por Noah Baumbach y coprotagonizada por Adam Sandler. En el filme, Clooney interpreta a una estrella de cine que se enfrenta a una crisis existencial mientras reflexiona sobre su vida y su carrera durante un homenaje en un festival de cine italiano.

El tráiler de la película muestra al personaje lidiando con el peso de la fama y la sensación de haber perdido el sentido del éxito. “Es un actor que siempre se interpreta a sí mismo”, explicó Clooney, señalando que esa idea le resultó familiar por su propia experiencia en Hollywood. La cinta, escrita por Baumbach junto con la actriz británica Emily Mortimer, presenta una mezcla de humor y melancolía sobre la madurez, la amistad y el paso del tiempo.

Jay Kelly, dirigida por Noah
Jay Kelly, dirigida por Noah Baumbach y coprotagonizada por Adam Sandler, se estrenará en cines el 14 de noviembre y en Netflix el 5 de diciembre.REUTERS/Mario Anzuoni

Según la sinopsis oficial, Jay Kelly narra el reencuentro de dos amigos de mediana edad que, durante un caótico fin de semana en Europa, redescubren su espíritu juvenil y enfrentan momentos conmovedores y absurdos que los obligan a replantearse su vida. La película llegará a los cines el 14 de noviembre y se estrenará en Netflix el 5 de diciembre, marcando una nueva colaboración entre Clooney y la plataforma.

Una historia con tintes autobiográficos

Noah Baumbach, conocido por títulos como Marriage Story y Frances Ha, escribió el papel principal pensando específicamente en George Clooney. El propio director reconoció que no habría hecho la película si Clooney no hubiera aceptado protagonizarla. Ambos coincidieron en que parte del atractivo del proyecto radica en los paralelismos entre el actor y su personaje: ambos comparten raíces en Kentucky, carreras exitosas y una vida pública intensamente mediática.

Clooney confirmó que Baumbach incorporó elementos personales durante el rodaje. “Él seguía analizando mi vida y añadiendo cosas, y yo le decía: ‘Tranquilízate’”, bromeó el intérprete. En la película, incluso se incluye un montaje de supuestos trabajos previos de Jay Kelly, que en realidad son escenas de películas reales de Clooney, como Up in the Air y Michael Clayton.

El actor reconoció que ese guiño lo sorprendió al ver el resultado final. “Me quedé impactado”, admitió. “Cuando hice Up In The Air, hubo muchas conversaciones sobre lo mucho que [el personaje] se parecía a mí, y era cierto... había cosas que yo había dicho, como ‘No quiero volver a casarme nunca más’ y ese tipo de cosas”.

Clooney, Sandler y Baumbach: un trío de peso para Netflix

La colaboración entre George Clooney, Adam Sandler y Noah Baumbach ha generado grandes expectativas dentro de la industria. Sandler, quien interpreta a Ron, el leal representante de Jay, ha trabajado recientemente en producciones de Netflix como Spaceman y Hustle, consolidando su relación con la plataforma.

Por su parte, Baumbach continúa fortaleciendo su alianza creativa con Netflix tras el éxito de White Noise y Marriage Story, ambas nominadas a varios premios. Clooney, que ha alternado entre la dirección y la actuación en los últimos años, ve en Jay Kelly una oportunidad para reírse de sí mismo y reflexionar sobre su legado artístico.

Mientras promociona la cinta, el actor mantiene su reputación como una de las voces más influyentes de Hollywood, ahora también como mentor y observador de nuevas generaciones. Su apoyo público a Zendaya y Glen Powell refuerza la idea de que Clooney no solo sigue vigente en pantalla, sino que también reconoce el talento que marcará el futuro del cine.

Temas Relacionados

George ClooneyZendayaGlen PowellNetflixHollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

Qué dicen las críticas de ‘Frankenstein’, la nueva película de Guillermo del Toro

La película inspirada en la obra clásica de Mary Shelley debutó en el Festival de Venecia con una ovación de 13 minutos y actuaciones destacadas de Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth y Christoph Waltz

Qué dicen las críticas de

Cameron Díaz: biografía, películas y cómo fue su regreso a la pantalla tras su alejamiento de Hollywood

Tras conquistar la pantalla mundial con comedias, dramas y éxitos de taquilla, la actriz vuelve a la actuación a los 53 años en una creación de Netflix y suma un nuevo capítulo a su reconocida carrera

Cameron Díaz: biografía, películas y

Enseñó matemáticas, sirvió como marine y fue rechazado por Blockbuster: cómo Reed Hastings revolucionó el entretenimiento con Netflix

De un aula en Esuatini, África, a Silicon Valley, su vida combina ciencia, servicio y espíritu. Su visión desafió a los gigantes del sector y, tras el rechazo de Blockbuster, impulsó a Netflix hasta convertirla en la plataforma que cambió para siempre la forma de ver cine y televisión

Enseñó matemáticas, sirvió como marine

Sting reveló cuál es la canción más importante de su vida y aseguró que jamás quiere olvidarla

El exlíder de The Police se refirió al tema musical que marcó su camino desde la adolescencia y se convirtió en la canción que más lo define como artista

Sting reveló cuál es la

Rosalía cambia su forma de cantar: qué es el “bricolaje lingüístico” y por qué está revolucionando la música

Con Lux, consolida su evolución artística y explora una nueva dimensión sonora en la que la voz se convierte en herramienta de identidad

Rosalía cambia su forma de
DEPORTES
Lando Norris ganó una accidentada

Lando Norris ganó una accidentada carrera sprint en el Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto se despistó, chocó y abandonó

Franco Colapinto habló tras el despiste que lo dejó afuera de la Sprint del GP de Brasil: “No entiendo por qué perdí el auto”

La explicación de Antonelli tras el triple despiste de Colapinto, Piastri y Hülkenberg: “Se derramó mucha agua a la pista”

El despiste de Franco Colapinto que lo dejó afuera de carrera en la Sprint del Gran Premio de San Pablo de Brasil

“Estoy realmente orgulloso”: el emotivo respaldo de James Vowles a Franco Colapinto tras la renovación con Alpine

TELESHOW
Sebastián Estevanez se emocionó al

Sebastián Estevanez se emocionó al recrear con Carina Zampini una escena de Dulce Amor: “Hasta el fin del mundo”

La inesperada coincidencia que une a Luis Novaresio y Mario Pergolini: “La última vida”

Rodrigo Vila y sus anécdotas del rodaje de The Letter con Harvey Keitel en Argentina: pasión por el asado y el dulce de leche

Actriz, directora y madraza: el presente sin tiempos libres de Patricia Palmer

Buenas vecinas: Wanda Nara, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes comparten horas, juegos con sus hijos y compras

INFOBAE AMÉRICA

Tras el millonario robo, el

Tras el millonario robo, el Louvre anuncia plan urgente de modernización y seguridad

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: su vice Edmand Lara ya prestó juramento en el Congreso

Israel abatió a dos terroristas de Hezbollah en un bombardeo en el Líbano

Jair Bolsonaro podría ir a prisión la próxima semana mientras Brasil celebra la COP30

Kim Jong-un desafía a Occidente: el régimen de Corea del Norte anunció acciones “más ofensivas” tras el lanzamiento de un nuevo misil