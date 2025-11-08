George Clooney reveló qué actores jóvenes podrían convertirse en las próximas grandes estrellas de Hollywood

George Clooney participó en el pódcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter para promocionar su nueva película de Netflix, Jay Kelly. (YouTube: CBS Sunday Morning)

El actor George Clooney, de 64 años, ha compartido su opinión sobre quiénes considera las futuras megaestrellas de la industria cinematográfica. Durante su participación en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, el veterano intérprete aprovechó la ocasión para hablar sobre su nueva película de Netflix, Jay Kelly, y reflexionar sobre las promesas del cine actual.

Clooney, quien alcanzó la fama en los años noventa gracias a la serie ER, mencionó a Zendaya, de 29 años, y a Glen Powell, de 37, como los dos actores que, a su juicio, tienen el potencial para consolidarse como referentes en Hollywood. “Creo que Zendaya puede hacer televisión, puede hacer anuncios publicitarios, puede hacer películas, parece tener esa capacidad de trascenderlo todo”, afirmó el actor, destacando su versatilidad y magnetismo ante las cámaras.

La estrella de Ocean’s Eleven también elogió a Powell, a quien comparó con su propia trayectoria profesional. “Creo que Glen Powell está haciendo cosas interesantes como actor joven; está empezando a despuntar casi al mismo tiempo que yo”, comentó, haciendo alusión al entusiasmo y ambición que ve reflejados en el intérprete de Top Gun: Maverick y Anyone But You.

La visión de Clooney sobre el futuro de Hollywood

El actor destacó a Zendaya y Glen Powell como los intérpretes con mayor potencial para convertirse en futuras estrellas de Hollywood. REUTERS/Daniel Cole

George Clooney explicó que lo que más le llama la atención de Zendaya y Powell es su capacidad para moverse con naturalidad entre diferentes géneros y formatos, algo que considera esencial en la industria actual. En el caso de Zendaya, destacó su talento para equilibrar grandes producciones, como Dune o Spider-Man: No Way Home, con proyectos televisivos más íntimos como Euphoria, que le valió varios premios Emmy.

Sobre Powell, subrayó su deseo de expandirse más allá de la actuación: “Parece querer dirigir, producir, escribir y hacer todo eso con un toque de humor sobre sí mismo, lo cual me parece un elemento importante a la hora de mirar atrás”, dijo Clooney. Para el actor, esa autoconciencia y sentido del humor son rasgos que distinguen a las figuras que logran permanecer en el tiempo.

El protagonista de Ocean’s Eleven comparó su trayectoria con la de Glen Powell, resaltando su interés en dirigir, producir y escribir. REUTERS/Mario Anzuoni

Sus declaraciones llegan en un momento en que Hollywood busca nuevas figuras de largo alcance, capaces de conectar con públicos diversos y adaptarse a una industria marcada por el streaming y las redes sociales. En ese contexto, tanto Zendaya como Powell representan una nueva generación de artistas multifacéticos que, según Clooney, “entienden cómo reinventarse sin perder autenticidad”.

“Jay Kelly”: la nueva apuesta de George Clooney en Netflix

Durante el mismo diálogo con The Hollywood Reporter, Clooney habló sobre su más reciente trabajo, la comedia dramática “Jay Kelly”, dirigida por Noah Baumbach y coprotagonizada por Adam Sandler. En el filme, Clooney interpreta a una estrella de cine que se enfrenta a una crisis existencial mientras reflexiona sobre su vida y su carrera durante un homenaje en un festival de cine italiano.

El tráiler de la película muestra al personaje lidiando con el peso de la fama y la sensación de haber perdido el sentido del éxito. “Es un actor que siempre se interpreta a sí mismo”, explicó Clooney, señalando que esa idea le resultó familiar por su propia experiencia en Hollywood. La cinta, escrita por Baumbach junto con la actriz británica Emily Mortimer, presenta una mezcla de humor y melancolía sobre la madurez, la amistad y el paso del tiempo.

Jay Kelly, dirigida por Noah Baumbach y coprotagonizada por Adam Sandler, se estrenará en cines el 14 de noviembre y en Netflix el 5 de diciembre.REUTERS/Mario Anzuoni

Según la sinopsis oficial, Jay Kelly narra el reencuentro de dos amigos de mediana edad que, durante un caótico fin de semana en Europa, redescubren su espíritu juvenil y enfrentan momentos conmovedores y absurdos que los obligan a replantearse su vida. La película llegará a los cines el 14 de noviembre y se estrenará en Netflix el 5 de diciembre, marcando una nueva colaboración entre Clooney y la plataforma.

Una historia con tintes autobiográficos

Noah Baumbach, conocido por títulos como Marriage Story y Frances Ha, escribió el papel principal pensando específicamente en George Clooney. El propio director reconoció que no habría hecho la película si Clooney no hubiera aceptado protagonizarla. Ambos coincidieron en que parte del atractivo del proyecto radica en los paralelismos entre el actor y su personaje: ambos comparten raíces en Kentucky, carreras exitosas y una vida pública intensamente mediática.

Clooney confirmó que Baumbach incorporó elementos personales durante el rodaje. “Él seguía analizando mi vida y añadiendo cosas, y yo le decía: ‘Tranquilízate’”, bromeó el intérprete. En la película, incluso se incluye un montaje de supuestos trabajos previos de Jay Kelly, que en realidad son escenas de películas reales de Clooney, como Up in the Air y Michael Clayton.

El actor reconoció que ese guiño lo sorprendió al ver el resultado final. “Me quedé impactado”, admitió. “Cuando hice Up In The Air, hubo muchas conversaciones sobre lo mucho que [el personaje] se parecía a mí, y era cierto... había cosas que yo había dicho, como ‘No quiero volver a casarme nunca más’ y ese tipo de cosas”.

Clooney, Sandler y Baumbach: un trío de peso para Netflix

La colaboración entre George Clooney, Adam Sandler y Noah Baumbach ha generado grandes expectativas dentro de la industria. Sandler, quien interpreta a Ron, el leal representante de Jay, ha trabajado recientemente en producciones de Netflix como Spaceman y Hustle, consolidando su relación con la plataforma.

Por su parte, Baumbach continúa fortaleciendo su alianza creativa con Netflix tras el éxito de White Noise y Marriage Story, ambas nominadas a varios premios. Clooney, que ha alternado entre la dirección y la actuación en los últimos años, ve en Jay Kelly una oportunidad para reírse de sí mismo y reflexionar sobre su legado artístico.

Mientras promociona la cinta, el actor mantiene su reputación como una de las voces más influyentes de Hollywood, ahora también como mentor y observador de nuevas generaciones. Su apoyo público a Zendaya y Glen Powell refuerza la idea de que Clooney no solo sigue vigente en pantalla, sino que también reconoce el talento que marcará el futuro del cine.