Meghan Markle regresa a la actuación tras ocho años de ausencia

Meghan Markle tendrá un pequeño papel en una cinta. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Después de ocho años alejada de los sets de filmación, Meghan Markle está lista para regresar a la actuación.

La duquesa de Sussex, de 44 años, volverá a la pantalla grande en la película Close Personal Friends, una producción de Amazon MGM Studios que reúne a un elenco estelar encabezado por Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid y Henry Golding.

Según informó People, tras un reporte inicial de The Sun, Meghan fue vista en el set de rodaje en Pasadena, California, donde interpreta una versión de sí misma en una breve participación especial.

“Meghan estuvo hoy en el set. Tiene un papel pequeño. Se la veía relajada y feliz. Se presentó con todos y fue muy dulce y sencilla”, aseguró una fuente cercana a la producción.

Meghan Markle se prepara para un pequeño cameo en "Close Personal Friends". (Netflix)

El cameo, aunque breve, representa un regreso significativo para Meghan Markle, quien dejó la actuación en 2017 tras comprometerse con el príncipe Harry. En aquel momento, la exestrella de Suits anunció su retiro para dedicarse por completo a su papel como miembro de la familia real británica.

“Lo emocionante de esta transición es poder enfocar mi energía en causas que importan”, declaró entonces durante su primera entrevista conjunta con Harry tras el anuncio de su compromiso.

Ahora, casi una década después, la actriz parece lista para reconectarse con su carrera artística. De acuerdo con The Sun, la participación en Close Personal Friends “marca un momento importante” y “significa un retorno a lo que realmente ama”.

Una fuente explicó que Meghan “ha recibido muchas ofertas, pero esta le pareció la correcta. Es su manera de volver poco a poco, probando cómo se siente al estar nuevamente en un set”.

Meghan Markle ha recibido múltiples propuestas para volver a la actuación. (Fuente: Netflix)

Aunque los detalles del argumento se mantienen en secreto, el proyecto ha despertado gran expectación por su elenco y por la presencia de Markle, que no actuaba desde 2018, año en que finalizó la séptima temporada de Suits.

En la serie interpretó durante siete años a Rachel Zane, papel que la catapultó al reconocimiento internacional.

Fuentes cercanas aseguran que el príncipe Harry apoya completamente el regreso de su esposa a la actuación. “Harry, por supuesto, está muy orgulloso de ella. Solo quiere que haga lo que la haga feliz”, reveló el mismo medio.

El príncipe Harry está completamente de acuerdo con que Meghan Markle retome su carrera como actriz. (@meghan).

Desde que abandonaron sus funciones como miembros activos de la realeza en 2020 y se establecieron en California, Meghan y Harry han construido una nueva vida en torno a sus proyectos mediáticos y filantrópicos.

A través de su productora Archewell, han desarrollado contenidos para plataformas como Netflix, incluyendo el documental Harry & Meghan (2022), y Meghan lanzó el pódcast Archetypes así como su serie de estilo de vida With Love, Meghan, cuya segunda temporada se estrenó en marzo.

En palabras de un allegado a la producción: “Todos están muy emocionados y han sido instruidos para mantener total discreción sobre su participación”.

Meghan Markle se ha mantenido vigente en el mundo del entretenimiento. (Captura de video)

Close Personal Friends comenzó a rodarse en septiembre, cuando Lily Collins compartió en Instagram una foto junto a Brie Larson, Henry Golding y Jack Quaid, acompañada del mensaje: “Solo amigos (muy) cercanos…”. Aún no hay fecha oficial de estreno, pero se espera que la película llegue a cines y plataformas en 2026.