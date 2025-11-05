“Tiré el guion a la papelera sin ni siquiera leerlo”: el día que Christopher Lloyd casi deja a Volver al futuro sin el Doc Brown

Christopher Lloyd comparte anécdotas inéditas sobre su papel como el Doctor Emmet Brown en "Volver al futuro"

El 40º aniversario de Volver al futuro congregó a cientos de seguidores en Barcelona, donde Christopher Lloyd, el recordado Doctor Emmet Brown, compartió anécdotas sobre la gestación de la película y su papel en ella.

La celebración incluyó proyecciones especiales y el reestreno del clásico en cines de toda España, resaltando el impacto intergeneracional de la obra de Robert Zemeckis, según detalló Fotogramas.

Durante el fin de semana del 1 y 2 de noviembre, los cines Filmax Gran Via de Barcelona se transformaron en el epicentro de la conmemoración. Lloyd, acompañado por Donald Fullilove (Goldie Wilson) y Harry Waters Jr. (Marvin Berry), fue el protagonista de encuentros con fans, presentaciones y firmas de autógrafos.

El actor, nacido en Connecticut en 1938 y con una amplia trayectoria en teatro y cine, recordó ante el público cómo estuvo a punto de rechazar el papel que lo consagraría. “Tiré el guion a la papelera sin ni siquiera leerlo y rechacé la propuesta de participar en la película”, confesó Lloyd en declaraciones recogidas por Fotogramas.

Su deseo de regresar a los escenarios de Nueva York tras un rodaje en Ciudad de México casi lo aleja de la saga, pero la curiosidad lo llevó a recuperar el guion y, tras leerlo, aceptar el desafío que marcaría su carrera.

Anécdotas y curiosidades de la producción

Las curiosidades sobre la producción de Volver al futuro no se limitaron a la experiencia de Lloyd.

El destino de la película estuvo marcado por decisiones que pudieron cambiar su historia: el título original propuesto era Spaceman from Pluto, el perro Einstein iba a ser un chimpancé y el papel de Marty McFly pasó por varios candidatos.

Ralph Macchio fue sugerido inicialmente, mientras que Eric Stolz llegó a rodar cinco semanas antes de ser reemplazado por Michael J. Fox, quien solo pudo sumarse tras un acuerdo especial que le permitió compaginar su trabajo en la serie Family Ties.

El guion fue rechazado más de 40 veces antes de que Steven Spielberg, a través de su productora Amblin, impulsara definitivamente el proyecto. Estos giros, según Lloyd, forman parte de la imprevisibilidad que rodea a los grandes éxitos del cine, como subrayó en su intervención en Barcelona.

La celebración contó también con la participación de Fullilove y Waters Jr., quienes compartieron sus propias vivencias con los asistentes. Ambos actores, que interpretan al alcalde Goldie Wilson y a Marvin Berry respectivamente, ofrecieron un pre-show en el que relataron cómo obtuvieron sus papeles y revivieron momentos musicales clave de la película.

Fullilove recordó su audición en las oficinas de Amblin junto a Zemeckis, Gale y Spielberg: “No sabía cantar, pero les hice reír”, relató ante el público, según Fotogramas.

Waters Jr., por su parte, interpretó a capella el tema que le valió el rol y rememoró cómo rodó de una sola toma su célebre frase: “Chuck! ¡Soy tu primo, Marvin Berry! ¿Recuerdas ese nuevo sonido que estabas buscando? ¡Pues escucha esto!”. El aplauso del equipo tras esa escena quedó grabado en su memoria como uno de los momentos más especiales del rodaje.

Reestreno y legado cultural

El impacto intergeneracional de "Volver al futuro" se refleja en su reestreno y en la participación de nuevas generaciones en la celebración (REUTERS/David Swanson)

El evento en Barcelona coincidió con el reestreno de Volver al futuro en 14 cines de ciudades como Madrid, Toledo, Valencia, Sevilla, Granada y Málaga, además de su disponibilidad en plataformas de streaming.

El regreso a la gran pantalla ha permitido a nuevas generaciones descubrir la película en su formato original, mientras que los seguidores de siempre han revivido la emoción de los viajes en el DeLorean.

La cinta, que en 1985 se convirtió en la más taquillera de Estados Unidos con más de 210 millones de dólares recaudados, sigue ocupando un lugar destacado en la cultura popular, como destacó Fotogramas.

Cuatro décadas después de su estreno, la película de Zemeckis mantiene su vigencia y capacidad de convocatoria. La celebración del aniversario en Barcelona, con la presencia de Lloyd y otros miembros del reparto, recuerda que el futuro puede traer sorpresas incluso para quienes han dejado huella en la historia del cine.