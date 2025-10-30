Entretenimiento

Sharon Stone salió en defensa de Sydney Sweeney tras el escándalo de American Eagle: “Es duro ser sexi”

La actriz de “Con todos menos contigo” fue cuestionada este año por la campaña publicitaria de “American Eagle”

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Sharon Stone y Sydney Sweeney
Sharon Stone y Sydney Sweeney trabajan juntas en la tercera temporada de "Euphoria" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sharon Stone salió en defensa de Sydney Sweeney tras la controversia que rodeó a la actriz de Euphoria por su reciente campaña publicitaria con American Eagle.

Durante el evento Variety Power of Women en Los Ángeles, el cual se realizó el 29 de octubre en el Beverly Hills Hotel, la icónica actriz de Bajos Instintos respaldó públicamente a Sweeney, quien fue una de las homenajeadas de la noche.

¿Qué pasó con American Eagle?

Como se recuerda, algunos meses atrás American Eagle lanzó su campaña con el eslogan: “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, un juego de palabras entre jeans (vaqueros) y genes (genética).

Aunqe el énfasis del clip y las fotografías aludían a los atributos físicos de la actriz de Euphoria, la frase central del spot despertó suspicacias. Usuarios en redes sociales acusaron a la campaña de tener un tono racialmente insensible, y sugirieron que reforzaba ideas de superioridad genética.

Críticos señalaron que el anuncio
Críticos señalaron que el anuncio podría estar promoviendo estereotipos raciales (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Asimismo, otros la criticaron por supuestamente alimentar la mirada masculina, recordando la polémica campaña de Brooke Shields en 1980.

A raíz de esta controversia, American Eagle emitió un comunicado defendiendo sus avisos publicitarios y sus intenciones originales.

“La campaña es y siempre fue sobre los jeans, y que unos buenos jeans se ven bien en todos”, señaló la marca el 1 de agosto, según la cobertura de PEOPLE.

Stone toma la palabra

Sharon Stone habló largo y tendido sobre el tema con Variety en la alfombra roja del evento. La veterana estrella de Hollywood defendió el derecho de Sweeney a sentirse orgullosa de su cuerpo, aun cuando eso despierte incomodidad o prejuicios.

Está bien usar lo que mamá te dio. Está realmente bien”, afirmó. La actriz añadió: “Es duro ser sexi, y creo que todos lo sabemos. Está bien usar cada pizca de atractivo que uno tiene —aquí y ahora— e ir a por lo que sea. Porque ¿quién eres tú para no ser hermoso? Lo que eres no es un accidente”.

Stone reveló que mantiene conversaciones
Stone reveló que mantiene conversaciones de apoyo constante con su joven compañera (REUTERS/Mario Anzuoni)

Stone también reveló a Variety la conversación que sostuvo con Sweeney mientras rodaban Euphoria temporada 3, cuando el tema estaba en plena ebullición.

La ocasión le recordó una anécdota con la reconocida primatóloga Jane Goodall —con quien fue co-madrina—, para ilustrar cómo las mujeres siguen siendo juzgadas por su físico incluso en ámbitos científicos.

Otros científicos dijeron: ‘Bueno, ella solo consiguió la portada de Life porque tenía buenas piernas.’ Y Jane dijo: ‘Bueno, si las tenía, entonces eso me ayudó a conseguir más dinero para mi investigación’”, argumentó.

Stone compartió la respuesta de Sweeney. Ella dijo: “Sí, y estoy segura de que hice ganar mil millones de dólares a la compañía de jeans, y estoy bien con eso. Porque, ¿sabes qué? Conseguiré otro trabajo”.

El sorprendente look de Sydney Sweeney

El vestido brillante de Sweeney
El vestido brillante de Sweeney resaltó sus curvas e impactó en la alfombra roja de Variety (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el Variety Power of Women también fueron homenajeadas Wanda Sykes, Jamie Lee Curtis, Nicole Scherzinger y Kate Hudson. Pero Sweeney se robó gran parte de las miradas con un look que jugaba con la desnudez.

De acuerdo con PEOPLE, la actriz lució un vestido plateado transparente de Christian Cowan x Elias Matso, de la colección Primavera-Verano 2026. La prenda incluía una silhouette ceñida con una abertura en la cintura adornada con cristales. La tela dejaba poco a la imaginación, ya que Sweeney apostó por no usar corpiño.

Su estilo atrevido se alineó con las palabras que Sweeney compartió con Variety. “Espero que pueda inspirar a otras mujeres a sentirse seguras y a presumir lo que tienen… porque no deberías disculparte o esconderte en ninguna habitación”, señaló.

Temas Relacionados

Sharon StoneSydney SweeneyEuphoriaAmerican Eagle

