La hija de Gloria Estefan aparece como presunta víctima en arresto de su pareja de ocho años

Gemeny Hernandez habría agredido a Emily Estefan durante una discusión por un teléfono.

Virginia García

Emily Estefan supuestamente fue agredida
Emily Estefan supuestamente fue agredida por su pareja Gemeny Hernandez. (REUTERS/Daniel Cole)

Gemeny Hernandez, quien mantiene una relación con Emily Estefan desde hace varios años, fue arrestada el martes por cargos de robo con fuerza y agresión, según documentos oficiales del Departamento de Policía.

La denuncia indica que la víctima es la pareja doméstica de Hernandez, identificada como la hija menor de Gloria y Emilio Estefan, aunque el nombre ha sido redactado por motivos de privacidad.

De acuerdo con la policía, el altercado se produjo durante una discusión en la que Gemeny Hernandez habría golpeado a la víctima en la cabeza con un teléfono móvil.

Gemeny Hernandez supuestamente habría golpeado
Gemeny Hernandez supuestamente habría golpeado a Emily Estefan con su propio teléfono. (Foto: Instagram Emily_Estefan)

Los documentos policiales señalan que ambas lucharon por recuperar el dispositivo, que aparentemente pertenecía a la víctima. Durante el forcejeo, la víctima sufrió lesiones como un moretón en el ojo y rasguños en el cuello antes de recuperar el teléfono y llamar al 911 desde un lugar seguro. Los oficiales llegaron al lugar y procedieron con la detención.

Durante un interrogatorio formal, Hernández negó haber tomado el celular, pero admitió su participación en el altercado físico. Posteriormente fue arrestada, y los registros indican que ha pagado una fianza de tres mil dólares.

Según la policía, la disputa comenzó como una discusión doméstica que escaló físicamente. La policía subraya que la información se basa en la declaración jurada de la presunta víctima, que describió la agresión y el forcejeo por el teléfono.

Gemeny Hernandez pagó una fianza
Gemeny Hernandez pagó una fianza de tres mil dólares tras agredir a Emily Estefan. (Foto: Instagram Emily_Estefan)

A pesar de que los detalles del incidente han sido difundidos, las autoridades han decidido no revelar el nombre de la víctima en documentos públicos, limitándose a confirmar que ella y la víctima “son pareja de hecho desde hace aproximadamente ocho años y viven juntas”.

Emily Estefan y Gemeny Hernandez hicieron pública su relación en Instagram en 2017, aproximadamente un año después de iniciar su noviazgo. La pareja celebró su octavo aniversario el año pasado.

“El amor es crecer. El amor es ver cómo se desvanece el pigmento de tu cabello, cómo se forman las arrugas en tu rostro, cómo se intensifica la dulzura de tu voz. Casi 8 años, hermosa. Te amo 🌹”,escribió Gemeny en una publicación de Instagram de noviembre de 2024 con fotos de ella y Emily.

Gemeny Hernandez y Emily
Gemeny Hernandez y Emily Estefan celebraron ocho años juntas el año pasado. (Foto: Instagram Emily_Estefan)

Además de su relación personal, ambas han trabajado juntas en el ámbito profesional, coanimando el podcast “In Our Own World”, aunque no han lanzado un nuevo episodio desde abril de este año.

La colaboración y visibilidad de la pareja en redes sociales han sido notables, lo que ha generado interés público sobre su vida personal y artística.

Hasta el momento, Emily Estefan no ha emitido comentarios públicos sobre el incidente. incidente. Las autoridades continúan con la investigación y evaluarán las pruebas, incluida la declaración de la víctima, antes de proceder con cualquier audiencia o juicio.

