Jesse Eisenberg donará un riñón a un desconocido: “Estoy muy emocionado de hacerlo”

El actor confesó que se someterá a una cirugía para donar un riñón a una persona que no conoce, como parte de un programa de donación altruista.

Jesse Eisenberg se sinceró sobre cómo se siente al donar un riñón. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Jesse Eisenberg, conocido mundialmente por interpretar a Mark Zuckerberg en The Social Network (2010), sorprendió al revelar en televisión que se someterá a una cirugía para donar un riñón a un completo desconocido.

A sus 42 años, el nominado al Óscar afirmó que realizará una donación altruista a mediados de diciembre, un gesto que describió como “emocionante” y “necesario”.

Durante su aparición en el programa TODAY, el actor compartió la noticia con naturalidad. “Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad”, dijo con una sonrisa.

Jesse Eisenberg donará uno de sus riñones a un desconocido. (REUTERS/Adam Gray)

Cuando el presentador le preguntó por qué había decidido hacerlo, el actor reconoció que no tenía una respuesta exacta: “No sé por qué. Me picó el bichito de la donación de sangre. Estoy haciendo una donación altruista en diciembre y estoy muy emocionado de hacerlo”.

Una donación altruista o no dirigida ocurre cuando una persona decide donar un riñón a alguien con enfermedad renal avanzada, sin conocer al receptor. Estas donaciones pueden desencadenar una cadena de trasplantes entre pacientes y donantes compatibles en distintas partes del país.

Asimismo, Jesse Eisenberg explicó el proceso con precisión, demostrando que había investigado a fondo antes de tomar la decisión.

“Supongamos que alguien en Kansas City necesita un riñón y su hijo no es compatible, pero resulta que yo sí lo soy. Esa persona puede recibir mi riñón, y el hijo, a su vez, puede donar el suyo a otra persona. Todo funciona gracias a donantes altruistas”, comentó.

Jesse Eisenberg destacó la importancia de las donaciones altruistas. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Y añadió: “Es prácticamente libre de riesgos y tan necesario. Creo que la gente se dará cuenta de que es una obviedad, si tiene el tiempo y la disposición”.

Por si fuera poco, el intérprete reveló que había considerado donar un riñón hace más de una década. En aquel momento contactó a una organización, pero nunca obtuvo respuesta.

La idea regresó recientemente, gracias a una conversación con un amigo médico, quien le recomendó acercarse a NYU Langone Health en Nueva York.

“Estuve en el hospital al día siguiente, me hicieron una batería de pruebas y ya tengo fecha para mediados de diciembre”, contó.

Jesse Eisenberg pensó en donar su riñón desde hace más de una década. (REUTERS/Daniel Cole)

Eisenberg también abordó una de las principales preocupaciones de los potenciales donantes: qué sucedería si, en el futuro, algún familiar suyo necesitara un trasplante.

El actor explicó que el programa de vales familiares de la Fundación Nacional del Riñón (National Kidney Foundation) permite a los donantes asegurar prioridad para sus seres queridos en caso de necesidad médica.

Puse a mi familia en la lista. Así que también es libre de riesgos para ellos. Si tienes la oportunidad y la voluntad, donar un riñón es algo que puede cambiar el mundo, una persona a la vez”, detalló.

Jesse Eisenberg puso a su familia en una lista de donantes. (REUTERS/Toby Melville)

Por otra parte, el anuncio coincidió con la promoción de su próxima película, Now You See Me: Now You Don’t, tercera entrega de la exitosa saga de robos y magia.

Jesse Eisenberg volverá a compartir pantalla con Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco y Morgan Freeman. El filme tiene previsto su estreno el 14 de noviembre, apenas un mes antes de que el actor entre al quirófano para la donación.

