Cardi B habló tras el polémico lanzamiento de su álbum: “Intentan desanimarme, pero no lo consiguen”

El nuevo álbum de Cardi B desata polémica por sus cifras de ventas y enfrentamientos con Nicki Minaj (Cardi B - What's Goin On)

“Estoy muy orgullosa de mis números. Intentan desanimarme, pero no lo consiguen”, afirmó Cardi B en una reciente entrevista con Paper Magazine. Con esta perspectiva, la rapera neoyorquina presentó su segundo álbum, Am I the Drama?, y dejó claro que la controversia no la intimida ni minimiza los logros de su carrera.

Su regreso a la escena musical generó un gran impacto. Luego de casi 7 años de espera desde su anterior disco, Am I the Drama? debutó en el primer puesto del Billboard 200 y obtuvo la certificación de doble platino en solo diez días.

Sin embargo, el éxito comercial estuvo acompañado de controversias, desde cuestionamientos sobre las cifras de ventas hasta enfrentamientos públicos con otras figuras del rap, una situación que la propia artista abordó en su charla.

En exclsuiva con Paper Magazine, Cardi B explicó que la maternidad y la evolución personal marcan su regreso a la música (Portada de Paper Magazine)

Lanzamiento de “Am I the Drama” y sus polémicas

El nuevo trabajo de Cardi B, compuesto por 23 temas y editado por Atlantic Records, marcó un hito inmediato en las listas de ventas. No obstante, la celebración se vio empañada por el debate en torno a la legitimidad de los números alcanzados.

La polémica se intensificó cuando Nicki Minaj, una de sus principales rivales en la industria, publicó en X (antes Twitter) un mensaje con el precio promocional del álbum en iTunes, insinuando que el bajo costo infló artificialmente las ventas. A esto se sumaron otros comentarios y referencias a las letras de “Magnet”, uno de los temas del disco, lo que avivó aún más la discusión en redes sociales.

Cardi B, lejos de esquivar la controversia, defendió con firmeza el resultado de su trabajo. “Estoy muy orgullosa de mis números. Hay personas que nunca han visto 100.000 ventas y me llaman un fracaso”, apuntó en el reportaje.

La artista subrayó que, más allá de las cifras, el verdadero impacto de su música se refleja en la cantidad de videos y memes que circulan en plataformas como TikTok, así como en la respuesta positiva de quienes dudaban de su regreso.

Cardi B rompió récords con el disco 'Am I the Drama?' y lideró el Billboard 200 tras años de espera (REUTERS)

Enfrentamientos públicos y “drama” en redes sociales

La promoción de Am I the Drama? coincidió con una serie de disputas públicas, especialmente con Nicki Minaj y otras artistas como JT y Bia. Los cruces en X incluyeron desde bromas sobre ventas hasta ataques personales y referencias a la vida privada de las involucradas.

Ante esto, Cardi B respondió tanto en redes como en sus canciones, destacando el tema “Pretty & Petty”, donde desafía a Bia con la frase: “Nombra cinco canciones de BIA, con una pistola en la cabeza/ Baow, estoy muerta”.

La rapera reconoció que parte de la reacción era previsible, pero consideró que sus respuestas estaban justificadas. “¿Por qué piensan que soy la indicada para meterse conmigo?”, cuestionó en la entrevista. Para la intérprete, la confrontación forma parte de su personalidad artística y de su manera de enfrentar los desafíos en la industria.

La confrontación con otros artistas de la escena musical, se refleja en canciones como “Pretty & Petty” (Cardi B - Pretty & Petty)

Evolución personal y profesional de Cardi B

El intervalo de casi 7 años entre Invasion of Privacy y Am I the Drama? supuso una transformación profunda para Cardi B, tanto en lo personal como en lo profesional. “Crecí mucho. Tuve un par de hijos. Ahora sí estoy realmente en la industria”, reflexionó.

Durante este periodo, la rapera atravesó experiencias que la llevaron a madurar: se casó, adquirió propiedades, vivió la pandemia y aprendió a valorar la familia y el crecimiento personal. A propósito de esto, resumió: “Me convertí en adulta, una adulta de verdad”.

Valor de la maternidad con la vida familiar

La maternidad ocupa un lugar central en la vida de Cardi B, quien actualmente espera su cuarto hijo, el primero junto al jugador de fútbol americano Stefon Diggs. La artista describió cómo la protección hacia sus hijos la llevó a actuar con una determinación inédita.

“Esta semana mostré al mundo que puedo ser la más feroz por los míos. Me sentí como una leona”, confesó a Paper Magazine. Para ella, la experiencia de ser madre puso a prueba su fortaleza y le demostró hasta dónde está dispuesta a llegar por su familia.

También confesó que sueña con que sus hijos hereden su ética de trabajo, aunque admitió que esa motivación no puede imponerse. “Solo puedes desear que ese impulso nazca dentro de ellos, y rezo para que así sea”, expresó.

La intérprete destaca la importancia de la familia y la ética de trabajo en su nueva etapa profesional (REUTERS)

Visión sobre la autenticidad y la lealtad

La autenticidad y la lealtad son valores fundamentales para Cardi B, tanto en su vida personal como en su carrera. En el tema “Magnet”, la artista aborda la cuestión de la falsedad en el entorno artístico y cómo responde a quienes la desafían.

“La gente piensa que soy muy confrontativa porque enfrento mis conflictos, pero también he ignorado a muchos. Cuando ya no puedo más, demuestro que no soy la persona con la que se puede jugar”, manifestó.

Sobre el concepto de “real bitch”, la cantante fue tajante y señaló: “Una verdadera perra es aquella que no traiciona a nadie, ni a sus amigos ni a nadie. No se trata solo de dinero, porque hay muchas que lo tienen y son falsas. Lo que importa es la lealtad y el respeto, incluso cuando no estás presente”.

Polémicas sobre su creatividad y salud mental

La constante exposición a la polémica tuvo un efecto dual en su vida. Por un lado, reconoció que el “drama” puede ser agotador y que, en ocasiones, esperaba ciertas reacciones por el contenido de sus canciones. “Estoy cansada de muchas formas y me agota. Hay drama que esperaba que llegara, porque si lanzo indirectas, sé que vendrán respuestas”, admitió.

El impacto de la controversia en la creatividad y salud mental de Cardi B, según su testimonio para Paper Magazine (AP)

A pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen, Cardi B asume que la controversia es una constante en su vida, y según ella, lejos de detenerse, parece acompañarla en cada etapa de su carrera profesional.