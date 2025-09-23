La canción más sonada en Apple Estados Unidos este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. Safe (feat. Kehlani)

Cardi B

Lo más nuevo de Cardi B, Safe (feat. Kehlani), entra directamente a la primera posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

2. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Golden no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la segunda posición.

3. Magnet

Cardi B

Magnet se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Cardi B está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. Pretty & Petty

Cardi B

Cosechar éxitos es sinónimo de Cardi B. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Pretty & Petty, debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

5. Dead (feat. Summer Walker)

Cardi B

Dead (feat. Summer Walker) de Cardi B pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el quinto puesto, lo que apunta a que va de salida.

6. Hello

Cardi B

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Cardi B. Quizás por esto es que Hello debuta en el ranking directamente en el sexto lugar.

7. Pick It Up (feat. Selena Gomez)

Cardi B

En séptimo lugar, continúa Pick It Up (feat. Selena Gomez) de Cardi B.

8. Bodega Baddie

Cardi B

Bodega Baddie de Cardi B se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la octava posición.

9. Man Of Your Word

Cardi B

Man Of Your Word de Cardi B es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. What's Goin On (feat. Lizzo)

Cardi B

What's Goin On (feat. Lizzo), interpretado por Cardi B, ocupa el décimo lugar de la lista.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. A lo largo del, por ejemplo,llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.