La última borrachera de Gwyneth Paltrow junto a Cameron Diaz: “Fui al baño a vomitar y luego regresé como si nada”

Paltrow reveló que la última vez que tomó alcohol en exceso fue en su cumpleaños número 43.

Por Virginia García

Gwyneth Paltrow aseguró que su última borrachera fue con Cameron Diaz. (Instagram)

Gwyneth Paltrow lleva años alejada del alcohol, pero aún recuerda con claridad la última vez que perdió el control y fue en compañía de su gran amiga Cameron Diaz.

En una nueva entrevista con British Vogue para la portada de noviembre, la actriz de 53 años hizo una confesión divertida y nostálgica sobre su “última borrachera propiamente dicha”.

“Fue hace muchísimo tiempo. Creo que fue en mi cumpleaños número 43. Mi esposo, Brad [Falchuk], me organizó una cena en Nueva York, y estaban varios amigos de la secundaria, además de Cameron Diaz, una de mis mejores amigas, y su esposo, Benji [Madden]”, recordó.

Según la estrella de Iron Man, la celebración comenzó con una cena de comida china que pronto se transformó en una noche de baile y tragos.

Gwyneth Paltrow tomó varios tragos junto a Cameron Diaz en su cena de cumpleaños. (Instagram)

“Tuvimos una cena increíble, y alguien dijo: ‘¡Vamos a bailar!’. Terminé tomando shots y estaba completamente borracha”, confesó.

Y añadió: “A la mañana siguiente tenía una reunión y nunca lo olvidaré. Les pedí que me disculparan un momento, fui al baño a vomitar y luego regresé como si nada. Esa fue la última vez”.

Paltrow, conocida por su enfoque saludable de la vida y su empresa de bienestar Goop, aseguró que desde entonces no ha vuelto a beber en exceso.

Por si fuera poco, Gwyneth Paltrow también aprovechó la entrevista para mencionar el estrecho vínculo que mantiene con Cameron Diaz, de 53 años, a quien considera una de sus aliadas más cercanas en Hollywood.

Gwyneth Paltrow considera a Cameron Diaz como su mejor amiga. (Instagram)

Su amistad se remonta a los años 2000, pero se fortaleció en 2008, cuando Gwyneth apoyó a Cameron tras la muerte de su padre, Emilio.

“Nos hicimos muy cercanas después de la muerte de mi papá. Ella se acercó a mí, fue un gesto muy dulce. Nos unimos por eso”, recordó Diaz en una entrevista con Harper’s Bazaar U.K. en 2012.

Desde entonces, las actrices han compartido momentos importantes, incluidos sus matrimonios y nuevas etapas de vida lejos de la exposición constante.

En 2018, una fuente cercana a Paltrow contó a People que Diaz fue quien le aconsejó mantener su boda con Brad Falchuk lo más privada posible. La pareja se casó ese mismo año en una ceremonia íntima en su casa de Los Ángeles.

Cameron Diaz le aconsejó a Gwyneth Paltrow mantener su boda con Brad Falchuk lo más privada posible. (AP)

Por su parte, Diaz está casada con el músico Benji Madden, guitarrista de Good Charlotte, desde 2015.

El cariño entre ambas es evidente, pues en agosto de 2023, Gwyneth Paltrow publicó en Instagram una dedicatoria para celebrar el cumpleaños 51 de Cameron Diaz, llamándola su “ride or die” (su amiga incondicional).

Entre el bienestar y los pequeños placeres

Durante la charla con British Vogue, Paltrow también habló sobre otros “pecados” menores. Confesó que la última vez que fumó un cigarrillo fue la noche de su boda en 2018 y que su más reciente antojo de comida chatarra ocurrió justo antes de la entrevista.

Gwyneth Paltrow admitió que de vez en cuando sigue sus antojos. (Jordan Strauss/Invision/AP)

“Una amiga vino a casa y me comí una Oreo cubierta de chocolate. Eso es grasa trans al máximo. Pero de vez en cuando hay que seguir los antojos. Lo amo. Creo que todo se trata del equilibrio. Irse demasiado hacia un extremo nunca es bueno”, bromeó.

Mientras tanto, Gwyneth Paltrow se prepara para protagonizar la película Marty Supreme, junto a Timothée Chalamet, que marcará su regreso al cine tras cinco años alejada de las cámaras.

