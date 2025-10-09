La confesión más honesta de Victoria Beckham: “Cuando tienes un trastorno alimenticio, te vuelves muy bueno mintiendo”

Victoria Beckham relata cómo la presión mediática y las críticas a su imagen contribuyeron a los desafíos de salud mental en su juventud y carrera artística (Netflix)

Victoria Beckham abordó su experiencia con un trastorno alimenticio y los desafíos personales que enfrentó durante su ascenso a la fama y su vida familiar.

En su documental para Netflix, la exintegrante de las Spice Girls expone cómo la presión mediática y las críticas constantes sobre su apariencia la llevaron a desarrollar mecanismos para ocultar su problema. “Cuando tienes un trastorno alimenticio, te vuelves muy bueno mintiendo”, admitió.

La actual empresaria de la moda de 51 años relata que desde su infancia experimentó aislamiento y acoso escolar, lo que sentó las bases de una relación compleja con su imagen.

Al integrarse a las Spice Girls en 1994, la atención mediática se intensificó y las portadas de los tabloides comenzaron a centrarse en su peso y aspecto físico.

El documental de Netflix revela detalles inéditos sobre la lucha de Victoria Beckham contra un trastorno alimenticio (Netflix)

“Nunca fui muy honesta al respecto con mis padres. Nunca hablé de ello públicamente. Te afecta mucho cuando te dicen constantemente que no eres suficiente. Supongo que eso me ha acompañado toda la vida”, confiesa.

La artista reconoce que, aunque intentaba controlar la narrativa sobre sí misma, lo hacía de una manera perjudicial para su salud.

La presión de la fama impactó su bienestar emocional y también influyó en su comportamiento y en la percepción pública de su personalidad. Beckham explica que su característica seriedad ante las cámaras era una especie de armadura.

“En cuanto veo una cámara, me transformo. Se levanta la barrera, me pongo la armadura, y ahí es cuando aparece esa persona que no sonríe. Soy muy consciente de eso”, sostiene.

Las portadas de los tabloides se enfocaron persistentemente en el peso y la imagen de Victoria Beckham tras sumarse a las Spice Girls en 1994 (Tim Rooke/Shutterstock)

Aunque asegura que en realidad sí sonríe, revela que la posición en la que se coloca en las fotos junto a su esposo, David Beckham, afecta cómo se percibe su expresión.

El impacto de estos problemas trascendió el ámbito personal y se reflejó en su entorno familiar y profesional. La relación con sus padres estuvo marcada por la falta de comunicación sobre su trastorno, mientras que en su vida de pareja y como madre, la experiencia adquirió un nuevo significado.

En el documental, Victoria destaca la importancia de transmitir un mensaje de autoaceptación a su hija Harper, de 14 años: “Le digo a Harper todos los días, sé quien eres”. La influencia de sus compañeras de las Spice Girls también resultó fundamental, ya que le ayudaron a sentirse aceptada y a disfrutar de su autenticidad.

Victoria Beckham destaca la importancia de transmitir a su hija Harper un mensaje de autoaceptación y autenticidad frente a la presión social por la imagen (REUTERS/Jaimi Joy)

La transición de Victoria Beckham a la moda

Tras la disolución del famoso grupo femenino en 2001 y el periodo mediático conocido como “WAG” —cuando las esposas y novias de futbolistas acaparaban la atención en eventos como el Mundial de Alemania 2006—, Victoria Beckham decidió reinventarse como diseñadora. Sin embargo, enfrentó escepticismo y dificultades financieras.

“Casi lo pierdo todo y fue una época muy oscura”, recuerda. La empresaria relata que su firma llegó a acumular deudas de decenas de millones y que la presión la llevó a llorar antes de ir a trabajar.

El apoyo de David Beckham resultó crucial para superar esa etapa, y la recuperación de la empresa culminó con un exitoso desfile en la Semana de la Moda de París en septiembre de 2024, donde figuras como Anna Wintour y Gigi Hadid respaldaron su trabajo.

La producción de Netflix también aborda otros aspectos de la vida de Victoria Beckham, como su relación con sus hijos —en especial Brooklyn, el mayor, que aparece brevemente en la serie— y la dinámica familiar con David Beckham.

El respaldo constante de David Beckham fue clave durante las dificultades empresariales de Victoria, impulsando su recuperación personal y profesional tras momentos críticos (Finnbarr Webster/Pool via REUTERS)

Si bien en los últimos meses han circulado rumores sobre una supuesta disputa con Brooklyn y su esposa Nicola, el documental no aborda este tema y que la familia ha evitado hacer comentarios al respecto. Por el contrario, se centra en la resiliencia de Victoria, sus logros empresariales y la evolución de su identidad pública.