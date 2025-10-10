Entretenimiento

Victoria Beckham revela qué hacen ella y David en la cama juntos y por qué él debería “dormir con un ojo abierto”

La diseñadora británica abrió su corazón al hablar de su vida íntima con el exfutbolista

David Beckham acompañó a su esposa y a sus hijos Romeo, Cruz y Harper en la alfombra roja del estreno del documental en Netflix. Finnbarr Webster/Pool via REUTERS

La diseñadora Victoria Beckham ha vuelto a captar la atención del público al compartir detalles íntimos y divertidos sobre su vida matrimonial con David Beckham, en medio del estreno de su nuevo documental en Netflix. Con más de 25 años de matrimonio, la pareja sigue siendo una de las más admiradas del mundo del entretenimiento y la moda, pero esta vez, la exintegrante de las Spice Girls sorprendió con una confesión inesperada: usa tapones para los oídos por los ronquidos de su esposo.

Una pareja icónica que sigue conquistando a la audiencia

El matrimonio Beckham, que se casó en 1999, se ha consolidado como uno de los dúos más poderosos de la industria. Él, un exfutbolista convertido en empresario global; ella, una de las diseñadoras británicas más reconocidas y una de las figuras más influyentes de la moda internacional. A pesar de su estatus de celebridades, Victoria y David Beckham han mantenido una imagen familiar sólida y cercana, algo que vuelve a ponerse en evidencia con el lanzamiento de la nueva serie documental de la ex Spice Girl.

El documental, titulado Victoria Beckham: The Real Me, se estrenó el 9 de octubre en Netflix, y ofrece una mirada exclusiva a su vida personal y profesional. Según la plataforma, la producción promete mostrar “la realidad detrás del ícono”, con acceso a su familia, su rutina y los desafíos de dirigir su propio imperio de moda y belleza.

Durante la promoción del proyecto, Victoria compartió anécdotas sobre su día a día con David, mostrando una versión más humana y humorística de sí misma.

La diseñadora británica explicó que cada noche usa una máscara LED facial como parte de su rutina de cuidado personal antes de dormir.. Instragam / David Beckham

“Hasta David Beckham ronca”

En una entrevista reciente, Victoria reveló que, a pesar de la imagen impecable de su esposo, no todo es perfecto durante las noches. “Sí, obviamente, es increíblemente guapo, muy inteligente, muy exitoso. Y también es divertido. Pero el problema es este: ronca”, confesó entre risas.

Para sobrellevarlo, la diseñadora explicó que ha adoptado una sencilla pero efectiva solución: “Llevo tapones para los oídos”. De manera cómica, añadió: “No los uso por diversión ni para verme bien en la cama. Los necesito. Puede que él luzca perfecto, pero hasta mi marido ronca. Tengo que bloquear el ruido”.

La sinceridad de Victoria no solo causó simpatía entre sus seguidores, sino que también mostró una faceta relajada y auténtica de la empresaria, muy distinta a la imagen reservada y seria que a menudo se asocia con su personaje público.

La pareja, casada desde 1999, continúa siendo una de las más influyentes del entretenimiento y la moda a nivel mundial. Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

Las rutinas nocturnas de los Beckham

Además de los tapones, Victoria confesó que tiene otras costumbres nocturnas que comparte con David. “Tengo mi máscara LED que uso todas las noches en la cama”, explicó, refiriéndose a su rutina de cuidado facial. “En realidad no vemos mucha televisión, tal vez alguna serie ocasional —recientemente vimos Tulsa King, con Sylvester Stallone—, y a ambos nos gusta escuchar podcasts antes de dormir”.

Entre risas, la diseñadora añadió que también disfruta leer novelas de suspenso y que, por eso, suele advertirle a su esposo: “David Beckham, más vale que duermas con un ojo abierto”.

La lectura es una pasión que comparten ambos, aunque Victoria admitió que, debido a su trastorno obsesivo compulsivo (TOC), no puede compartir el mismo libro. “Cuando termino una novela y se la recomiendo, él tiene que comprarse su propio ejemplar”, comentó.

