Mariah Carey reveló cómo la maternidad influyó en su creatividad musical: “Creo que es solo un reflejo de mi vida”

La cantante estadounidense abordó en el pódcast “Baby, This is Keke Palmer” cómo sus experiencias personales y su desarrollo como madre marcaron su autenticidad artística. También habló de su crecimiento emocional y la visión hacia el matrimonio

Por Osvaldo Ortiz

La cantautora estadounidense Mariah Carey es mundialmente reconocida por éxitos como "All I Want For Christmas Is You" (All I Want For Christmas Is You)

Es difícil decirlo porque tengo diferentes eras con mis hijos... pero ahora somos una familia y es algo hermoso”, afirmó Mariah Carey en una charla para el pódcast Baby, This is Keke Palmer, al explicar cómo la maternidad transformó su vida y su música.

La artista estadounidense, reconocida internacionalmente por su influencia en el pop, describió su experiencia como madre en términos de distintas “eras”, cada una marcada por desafíos y alegrías propias.

En el diálogo con Keke Palmer, la cantante relató cómo la relación con sus gemelos evolucionó con el tiempo. Recordó los primeros años, cuando los niños eran pequeños y la acompañaban en el escenario durante sus presentaciones navideñas en el Beacon Theater.

Para Carey, esos momentos reflejaron la esencia de su transformación. Sobre esto, profundizó: “Incluso cuando quieren hacer sus propias cosas, aunque digan ‘no quiero salir contigo’, seguimos siendo una familia y eso es algo hermoso”.

La artista confesó que la
La artista confesó que la maternidad no solo cambió su cotidianeidad y prioridades, sino también su manera de crear música (Baby, This is Keke Palmer)

Transformación personal y desarrollo artístico

La transformación personal de Mariah Carey fue un proceso continuo, marcado por el crecimiento emocional y profesional que la maternidad le ha aportado. En Baby, This is Keke Palmer, la artista reflexionó sobre cómo su desarrollo como madre se entrelaza con su evolución artística.

También explicó que, aunque nunca planeó reinventarse de manera deliberada, su vida y su faceta artística transitaron por distintas etapas que reflejan autenticidad y una búsqueda de sentido. “Creo que es solo un reflejo de mi vida”, afirmó, aludiendo a la manera en que sus vivencias personales se fueron plasmando en sus canciones y en cómo se presenta ante el público.

Carey recordó cómo la relación
Carey recordó cómo la relación cercana con sus gemelos, desde su infancia, definió nuevas etapas llenas de desafíos y alegrías (REUTERS)

La cantante también abordó los retos de crecer en un entorno donde no siempre fue aceptada, y cómo la música y la escritura se convirtieron en herramientas para procesar esas experiencias. Desde su infancia, sintió una convicción profunda de que lograría sus metas, alentada por el consejo de su madre: “No digas ‘si lo logro’, di ‘cuando lo logre’”.

Esta mentalidad la acompañó durante los momentos difíciles de su carrera, especialmente en sus primeros años en la industria musical, donde enfrentó presiones para adaptarse a ciertas expectativas y superar relaciones personales controladoras.

De esta manera, con la maternidad pudo sentirse libre finalmente y auténtica consigo misma, especialmente a partir de la etapa del álbum Butterfly, lanzado en 1997, cuando comenzó a tomar el control de su narrativa y su arte.

"No digas 'si lo logro',
“No digas ‘si lo logro’, di ‘cuando lo logre’”, fue el consejo de su madre que la acompañó durante los momentos difíciles (Invision/AP)

Matrimonio y nueva visión sobre las relaciones

En cuanto a su visión sobre el matrimonio, se mostró abierta a la posibilidad de casarse de nuevo, aunque con una perspectiva renovada tras sus experiencias previas y la llegada de sus hijos. “¿Me casaría de nuevo? Iría por la tercera. ¿Por qué no?”, comentó con humor durante el pódcast.

La intérprete recordó su primer vestido de novia, que reutilizó en el video de “We Belong Together”, y reconoció que sus ideas sobre el matrimonio cambiaron con el tiempo, especialmente después de convertirse en madre. “Las cosas cambian. Mis ideas sobre eso cambian en cada momento”, admitió, sugiriendo que las responsabilidades reconfiguraron sus prioridades individuales.

Situación sentimental con autenticidad personal

Sobre su estado sentimental actual, Carey optó por mantener un tono reservado, aunque no evitó las alusiones a una posible cercanía con el músico Anderson .Paak, con quien colaboró en su más reciente proyecto musical.

Ante la pregunta de la conductora Palmer sobre la naturaleza de su relación, la cantante respondió de manera enigmática: “Quizá hay un poco de amor. ¿Quién sabe?”.

Sin confirmar ni desmentir rumores, la cantautora prefirió centrarse en la espontaneidad y la conexión personal, señalando que no se enfoca en buscar pareja y que se considera una persona tímida. “No estoy realmente enfocada en otras cosas, como ‘¿con qué chico voy a estar hoy?’... Soy una persona bastante tímida”, confesó en el diálogo.

Sobre el matrimonio, Carey aseguró
Sobre el matrimonio, Carey aseguró estar dispuesta a casarse una vez más, aunque sus prioridades y visión de las relaciones han evolucionado (Baby, This is Keke Palmer)

A lo largo de la entrevista, insistió en la importancia de que quienes la rodean comprendan su verdadera personalidad, más allá de la imagen pública de diva. Según ella, la clave en cualquier relación es la autenticidad y la capacidad de aceptar su naturaleza espontánea y su particular relación con el tiempo.

Solo tienen que ser personas auténticas y entender que soy una persona normal, con sentido del humor y momentos propios”, explicó, reafirmando su deseo de mantener su vida privada en un espacio íntimo y genuino.

Al cierre del episodio, Mariah Carey dejó en claro que, por encima de todo, su mayor aspiración es que sus hijos la recuerden como una madre que siempre los cuidó y los amó profundamente. Con esta declaración, resumió el mayor legado personal que espera dejar, más allá de los reconocimientos.

