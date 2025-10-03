Entretenimiento

Mariah Carey rompió el silencio sobre los rumores de interpretar a la madre de Eminem en “8 Mile”

La cantante reconoció que hubo acercamientos sobre la película, pero aseguró que los rumores que alimentaron la polémica no reflejan la realidad.

Por Virginia García

Mariah Carey abordó uno de los episodios de enfrentamiento con Eminem. (Créditos: REUTERS. Instagram/Eminem)

Mariah Carey abordó recientemente los rumores que vinculan su larga disputa con el rapero Eminem con una supuesta oferta para interpretar a su madre en la película autobiográfica 8 Mile.

La intérprete de “Here for It All”, de 56 años, participó en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen el pasado 1 de octubre, donde respondió a preguntas candentes durante la sección “Plead the Fifth”.

Entre ellas, la más comentada fue si era verdad que el rapero de 52 años le había pedido participar en la cinta.

La cantante respondió con cautela: “Por lo que escuché, hay algo de verdad en eso, pero no creo que él realmente… Bueno, ¿Quién sabe quién se acercó a quién”, dijo a Andy Cohen, dejando en claro que los detalles exactos son confusos.

Mariah Carey admitió que si hubo un acercamiento para interpretar a la madre de Eminem (Créditos: AP. REUTERS )

Cuando Cohen le preguntó si esto había desencadenado la conocida disputa entre ambos, Carey restó importancia al asunto.

“No. Tal vez. Depende de lo que él esté pensando. Realmente no me importa. Lo que haya dicho entonces, está bien. No realmente, pero eso es una letra de rap”, señaló, subrayando que la larga rivalidad mediática ha sido más producto de la cultura pop que de conflictos personales activos.

La afirmación fue hecha originalmente en junio por Damion “Damizza” Young, productor musical que comenzó a trabajar con Mariah Carey en 1988.

En su aparición en el podcast TFU, Young aseguró que “Slim Shady” supuestamente quería que la cantante, cuatro años mayor que él, interpretara a la madre de su personaje en la película.

Eminem quería que Mariah Carey interpretara a su madre, pese a solo ser cuatro años mayor que él. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por si fuera poco, el productor musical afirmó que Mariah Carey no recibió bien la propuesta. “Ella no estaba nada contenta con eso. Sus inseguridades salieron a relucir de inmediato”, comentó.

Además, Damion “Damizza” Young recordó cómo trató de advertir a Eminem: “No hagas esto. Sé hacia dónde vas. Estoy manejando a esta chica, y me va a causar un problema… Si no digo algo y luego llega por otra vía en la industria, entonces yo soy el malo”.

Finalmente, el papel fue otorgado a Kim Basinger, quien tenía 19 años más que Eminem.

Kim Basinger terminó por obtener el papel en "8 Mile". (Captura de video)

Cabe destacar que la relación entre Mariah Carey y Eminem siempre ha sido compleja, con diferencias sobre su vínculo profesional y personal.

De hecho, el rapero ha afirmado en varias ocasiones que mantuvo un romance con la cantante, sin embargo, ella ha negado rotundamente esas declaraciones.

Incluso, durante una entrevista de 2002 con Larry King, la artista explicó: “Salí con él, hablé por teléfono con él. Probablemente estuve con él un total de cuatro veces. Y no considero que eso sea salir con alguien”.

Por su parte, Eminem declaró en 2006 en su emisora Shade 45 que su supuesto noviazgo duró alrededor de siete meses, agregando que sus personalidades chocaban.

Eminem declaró que s romance con Mariah Carey duró siete meses. (Foto: AP/Paul Sancya)

“Realmente no estaba en lo que a ella le gustaba; nuestras personalidades colisionaron. Ella es una diva, y yo soy un poco más normal, supongo”, dijo.

Más allá del drama mediático, ambos cantantes siguen concentrados en sus carreras profesionales, con proyectos en puerta.

