Robbie Williams reveló que padece síndrome de Tourette

El artista británico sorprendió al compartir detalles íntimos sobre su salud en una entrevista con eel pódcast británico I’m ADHD! No You’re

Williams admite que la ansiedad y el temor lo acompañan en el escenario, pese a su imagen segura

Robbie Williams, reconocido cantante británico y figura internacional de la música pop, reveló que padece el síndrome de Tourette, durante su participación en el pódcast británico I’m ADHD! No You’re Not, conducido por Paul Whitehouse y la doctora Mine Conkbayir. El episodio coincide con el Mes de Concientización sobre el TDAH, que se desarrolla en octubre.

El artista describió cómo estos episodios afectan su vida diaria y su carrera, y reconoció que ni siquiera la energía de miles de fanáticos logra acallar la intensidad de su mente. “He descubierto que tengo Tourette, pero no se manifiesta externamente. Son pensamientos intrusivos que ocurren dentro de mí”, explicó Williams.

El diagnóstico, afirmó, dejó marcó toda su trayectoria como artista. Aunque proyecta seguridad y carisma sobre el escenario, admitió que la ansiedad y el temor lo acompañan desde hace años. “Tengo una relación muy complicada con las giras y las actuaciones en vivo. La gente piensa que debería emocionarme, pero en realidad estoy aterrorizado”, relató.

Según el cantante, desarrolló la capacidad de ocultar sus dificultades, presentando una actitud confiada que contrasta con su fragilidad interna: “Parezco lleno de bravura y hago grandes gestos, pero en el fondo siento todo lo contrario”.

TDAH, adicciones y la búsqueda de un equilibrio mental

El tema de la salud mental ha sido recurrente en la vida del artista, de 51 años, quien ha recibido en tres ocasiones el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Williams también ha enfrentado adicciones, con múltiples ingresos a rehabilitación por consumo de alcohol y drogas. Tras su primer diagnóstico de TDAH en 2006, recurrió al tratamiento farmacológico, esperando una solución definitiva, aunque reconoció que esa búsqueda lo llevó a una relación problemática con la medicación. “Pasé de tomar las pastillas a triturarlas y esnifarlas”, admitió.

Como parte de su proceso para comprender mejor su salud mental, el músico se sometió recientemente a una prueba de autismo. Aunque el resultado fue negativo, identificó rasgos autistas, especialmente vinculados a la ansiedad social y la incomodidad fuera de su entorno seguro. “Cuando estoy en la cama, ese es mi lugar seguro. Cualquier lugar fuera de la cama es mi zona de incomodidad”, explicó el artista.

Williams destacó que, a pesar de ciertas mejoras, la sensación de incomodidad permanece y continúa investigando distintas formas de interpretar su situación.

A través de testimonios como el de Williams, el pódcast busca romper el silencio y los prejuicios que aún rodean la salud mental, mostrando que estos desafíos afectan a personas de todos los ámbitos, incluso a artistas reconocidos.

Al exponer su historia, Williams se une a otros músicos, como Lewis Capaldi, quien también ha hablado abiertamente sobre cómo el síndrome de Tourette ha influido en su carrera. Estos relatos ayudan a sensibilizar a la sociedad sobre la realidad cotidiana de quienes conviven con estas condiciones y promueven la importancia de la comprensión y el apoyo.

Desde sus primeros pasos con Take That hasta su exitosa carrera como solista, Williams se ha consolidado como una figura influyente en la industria musical y en la promoción de la salud mental.

Su valentía al abordar públicamente sus retos personales no solo ha inspirado a sus seguidores, sino que ha incidido de manera positiva en la desestigmatización de los trastornos neurológicos y psicológicos, animando a otros a buscar ayuda y a no ocultar sus dificultades.

Según contó, aunque ha progresado y experimentado mejoras, reconoce que el camino hacia el bienestar mental es un proceso continuo. Actualmente sigue buscando respuestas sobre el origen y la naturaleza de sus dificultades, recurriendo a diferentes recursos y alternativas terapéuticas.

