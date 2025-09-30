Entretenimiento

De villano de culto en Juego de Tronos a protagonista clave en una historia que marcó a Irlanda: el regreso al éxito de Jack Gleeson

Tras conquistar el mundo como el temido Joffrey Baratheon, el actor vuelve a la pantalla chica de la mano de Byron Hedges, un enigmático primo ilegítimo que fascina en La casa Guinness, creada por Steven Knight de Peaky Blinders

Por Ramiro Manera

Guardar
La Casa Guinness - Tráiler Oficial

Once años después de su emblemática interpretación como Joffrey Baratheon en Juego de Tronos, Jack Gleeson vuelve a la escena internacional con un papel destacado en La casa Guinness, la nueva serie de Netflix.

Esta producción, creada por Steven Knight, supone el regreso del actor irlandés a la pantalla chica tras un prolongado periodo de retiro parcial, despertando la curiosidad tanto de los seguidores de la fantasía épica como de quienes buscan novedades en el catálogo de la plataforma, siendo que ya se presenta como un éxito.

De la fama a la pausa reflexiva

Tras el intenso impacto de su rol como villano en la serie de HBO, Gleeson decidió apartarse de las grandes producciones y centrarse en su vida académica. El éxito abrumador influyó en su elección de estudiar Teología y Filosofía en el Trinity College de Dublín, permitiéndole explorar áreas ajenas al espectáculo.

Durante esta etapa, mantuvo un bajo perfil mediático, priorizando el crecimiento personal sobre la exposición pública. Sin embargo, su pasión por el arte dramático no desapareció por completo.

La evolución profesional de Gleeson
La evolución profesional de Gleeson destaca en su papel más relevante desde 'Juego de Tronos' (HBO)

A pesar de alejarse de los rodajes internacionales, Gleeson continuó vinculado al mundo del teatro. Fundó su propia compañía de títeres, participó en obras independientes y mantuvo conexiones creativas con el circuito cultural irlandés.

Este periodo permitió al actor desarrollar nuevas destrezas y aproximaciones a la interpretación, alejándose intencionadamente del personaje que lo hizo famoso.

Regreso paulatino a la pantalla

La vuelta de Gleeson al audiovisual ocurrió de manera progresiva. A partir de 2020, aceptó participaciones menores en formatos televisivos y cinematográficos, como la serie Out Of Her Mind y el filme Rebecca’s Boyfriend.

Estos trabajos, aunque discretos, significaron un paso relevante para retomar el pulso ante la cámara. En 2023, su presencia se hizo sentir con un papel de apoyo en la cuarta temporada de Sex Education, lo que anticipó su disposición a asumir nuevos desafíos.

La trayectoria de Gleeson incluye
La trayectoria de Gleeson incluye una pausa académica y trabajos teatrales antes de su regreso a la pantalla

Fue durante este proceso de exploración artística que recibió la propuesta para incorporarse a La casa Guinness, una serie producida por Steven Knight, el mismo creador de Peaky Blinders.

La invitación supuso un salto significativo en la carrera de Gleeson, al tratarse de su proyecto más ambicioso desde Juego de Tronos y el primero en el que ocupa un rol de relevancia dentro de una producción global.

Un nuevo personaje para una nueva etapa

En La casa Guinness, Gleeson da vida a Byron Hedges, un primo ilegítimo de la familia protagonista, personaje creado ex profeso para esta ficción. Si bien no encabeza el elenco, su participación resulta esencial para el desarrollo de las nuevas dinámicas familiares exploradas en la serie.

Este papel representa, para el actor, una oportunidad de evidenciar su evolución profesional y mostrar una faceta más madura y versátil, alejada de la sombra de Joffrey.

'La casa Guinness' se posiciona
'La casa Guinness' se posiciona entre las series más vistas de Netflix y recibe elogios por su elenco y guion (Captura de video)

La interpretación de Gleeson ha llamado la atención tanto de la crítica como del público, permitiendo que los espectadores exploren una dimensión artística diferente respecto a sus papeles anteriores.

Su desempeño ha sido valorado como uno de los puntos más sólidos de la propuesta, consolidando su presencia en el nuevo escenario audiovisual.

Recepción y expectativas de la serie

La casa Guinness ha obtenido una respuesta positiva desde su estreno, posicionándose en el cuarto puesto de popularidad global, según FlixPatrol.

Aunque no ha alcanzado el éxito masivo de títulos como la tercera temporada de Alice in Borderland, la crítica ha resaltado la calidad del elenco. El abordaje de las relaciones familiares y la profundidad de los personajes han contribuido a distinguir la serie dentro de la oferta de Netflix.

El actor irlandés interpreta a
El actor irlandés interpreta a Byron Hedges, un personaje clave en la nueva serie creada por Steven Knight

El trabajo de Gleeson se destaca especialmente por romper con los registros interpretativos que lo caracterizaron en su juventud.

Esta versatilidad contribuye a posicionarlo como una figura en crecimiento, con potencial para abordar proyectos más complejos y diversos en escenarios internacionales.

Futuro de Jack Gleeson y de La casa Guinness

El regreso de Jack Gleeson a la televisión de alto perfil abre nuevas perspectivas para su carrera y plantea interrogantes sobre próximas colaboraciones en el ámbito internacional.

Su evolución personal y la recepción de este nuevo trabajo sugieren un futuro prometedor tanto en Netflix como en otras producciones relevantes.

La serie explora nuevas dinámicas
La serie explora nuevas dinámicas familiares y consolida a Gleeson como una figura en crecimiento en la industria audiovisual (Grosby)

Por ahora, la continuidad de La casa Guinness dependerá de una posible renovación por parte de la plataforma de streaming.

Este factor resultará crucial para definir el rumbo de la serie, así como para consolidar el retorno de Jack Gleeson como una figura relevante en la industria televisiva contemporánea.

Temas Relacionados

Jack GleesonLa casa GuinnessNetflixJuego de TronosSteven KnightNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿El secreto mejor guardado de Bob Dylan?: así eran las intensas sesiones de boxeo junto a Sean Penn

El reconocido actor contó cómo, junto al legendario músico, compartió casi un mes de entrenamientos diarios en un ring privado. Cuál era la rutina singular que los unía

¿El secreto mejor guardado de

De admiración en secreto a confesión y sorpresa: la inesperada fascinación de Axl Rose en los noventa por un grupo “rival”

Durante una entrevista, el líder de Guns N’ Roses rompió con un mito que dominó la escena del rock internacional. Cómo la apertura musical entre figuras contrapuestas definió la década

De admiración en secreto a

Más allá de la pantalla: los secretos históricos del asesinato de Jesse James

Un análisis reciente revela la influencia de diversos factores, las omisiones mediáticas y el papel real de los implicados en la traición al famoso bandido del Oeste, orquestada por sus jóvenes seguidores, según National Geographic

Más allá de la pantalla:

Productor de Ozzy Osbourne habla de los últimos días del cantante: “Fueron como un sueño”

Andrew Watt reflexionó sobre la preparación de Ozzy Osbourne para su concierto de despedida

Productor de Ozzy Osbourne habla

Llega el primer tráiler de ‘Jay Kelly’: Adam Sandler y George Clooney emprenden un viaje en busca del sentido de la vida

La cinta se estrenará en un número selecto de salas de cine el 14 de noviembre y estará disponible en Netflix a partir del 5 de diciembre

Llega el primer tráiler de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: así será la

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de CABA

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en octubre 2025

Desarticularon una banda narco en Córdoba que era dirigida desde la cárcel de Villa María

Atraparon en Santiago del Estero a dos hombres con más de 500 kilos de cocaína, valuada en 4 millones de dólares

Rigen alertas por tormentas y vientos en 9 provincias: cómo estará el tiempo en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
La Yihad Islámica rechazó el

La Yihad Islámica rechazó el plan de paz para Gaza impulsado por Trump y respaldado por Netanyahu

Netanyahu negó haber aceptado un Estado palestino en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

Al menos un estudiante muerto, más de 100 heridos y decenas de personas atrapadas tras el derrumbe de un internado en Indonesia

Qué implica el decreto de conmoción en Venezuela que otorga poderes especiales al dictador Nicolás Maduro

El régimen chavista avanza en la activación del estado de conmoción en Venezuela que otorga poderes absolutos a Maduro

TELESHOW
Las fotos de los ganadores

Las fotos de los ganadores de los Martín Fierro 2025

Mariano Martínez: del celibato inesperado al flechazo con una influencer

Las especiales dedicatorias de Julia Calvo e Isabel Macedo a Cris Morena en los Martín Fierro: “Gracias por no bajar los brazos”

Murió la actriz Adriana Aizemberg a los 86 años

El emotivo homenaje de los Martín Fierro a las figuras de la televisión que ya no están