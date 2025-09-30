De villano de culto en Juego de Tronos a protagonista clave en una historia que marcó a Irlanda: el regreso al éxito de Jack Gleeson

La Casa Guinness - Tráiler Oficial

Once años después de su emblemática interpretación como Joffrey Baratheon en Juego de Tronos, Jack Gleeson vuelve a la escena internacional con un papel destacado en La casa Guinness, la nueva serie de Netflix.

Esta producción, creada por Steven Knight, supone el regreso del actor irlandés a la pantalla chica tras un prolongado periodo de retiro parcial, despertando la curiosidad tanto de los seguidores de la fantasía épica como de quienes buscan novedades en el catálogo de la plataforma, siendo que ya se presenta como un éxito.

De la fama a la pausa reflexiva

Tras el intenso impacto de su rol como villano en la serie de HBO, Gleeson decidió apartarse de las grandes producciones y centrarse en su vida académica. El éxito abrumador influyó en su elección de estudiar Teología y Filosofía en el Trinity College de Dublín, permitiéndole explorar áreas ajenas al espectáculo.

Durante esta etapa, mantuvo un bajo perfil mediático, priorizando el crecimiento personal sobre la exposición pública. Sin embargo, su pasión por el arte dramático no desapareció por completo.

La evolución profesional de Gleeson destaca en su papel más relevante desde 'Juego de Tronos' (HBO)

A pesar de alejarse de los rodajes internacionales, Gleeson continuó vinculado al mundo del teatro. Fundó su propia compañía de títeres, participó en obras independientes y mantuvo conexiones creativas con el circuito cultural irlandés.

Este periodo permitió al actor desarrollar nuevas destrezas y aproximaciones a la interpretación, alejándose intencionadamente del personaje que lo hizo famoso.

Regreso paulatino a la pantalla

La vuelta de Gleeson al audiovisual ocurrió de manera progresiva. A partir de 2020, aceptó participaciones menores en formatos televisivos y cinematográficos, como la serie Out Of Her Mind y el filme Rebecca’s Boyfriend.

Estos trabajos, aunque discretos, significaron un paso relevante para retomar el pulso ante la cámara. En 2023, su presencia se hizo sentir con un papel de apoyo en la cuarta temporada de Sex Education, lo que anticipó su disposición a asumir nuevos desafíos.

La trayectoria de Gleeson incluye una pausa académica y trabajos teatrales antes de su regreso a la pantalla

Fue durante este proceso de exploración artística que recibió la propuesta para incorporarse a La casa Guinness, una serie producida por Steven Knight, el mismo creador de Peaky Blinders.

La invitación supuso un salto significativo en la carrera de Gleeson, al tratarse de su proyecto más ambicioso desde Juego de Tronos y el primero en el que ocupa un rol de relevancia dentro de una producción global.

Un nuevo personaje para una nueva etapa

En La casa Guinness, Gleeson da vida a Byron Hedges, un primo ilegítimo de la familia protagonista, personaje creado ex profeso para esta ficción. Si bien no encabeza el elenco, su participación resulta esencial para el desarrollo de las nuevas dinámicas familiares exploradas en la serie.

Este papel representa, para el actor, una oportunidad de evidenciar su evolución profesional y mostrar una faceta más madura y versátil, alejada de la sombra de Joffrey.

'La casa Guinness' se posiciona entre las series más vistas de Netflix y recibe elogios por su elenco y guion (Captura de video)

La interpretación de Gleeson ha llamado la atención tanto de la crítica como del público, permitiendo que los espectadores exploren una dimensión artística diferente respecto a sus papeles anteriores.

Su desempeño ha sido valorado como uno de los puntos más sólidos de la propuesta, consolidando su presencia en el nuevo escenario audiovisual.

Recepción y expectativas de la serie

La casa Guinness ha obtenido una respuesta positiva desde su estreno, posicionándose en el cuarto puesto de popularidad global, según FlixPatrol.

Aunque no ha alcanzado el éxito masivo de títulos como la tercera temporada de Alice in Borderland, la crítica ha resaltado la calidad del elenco. El abordaje de las relaciones familiares y la profundidad de los personajes han contribuido a distinguir la serie dentro de la oferta de Netflix.

El actor irlandés interpreta a Byron Hedges, un personaje clave en la nueva serie creada por Steven Knight

El trabajo de Gleeson se destaca especialmente por romper con los registros interpretativos que lo caracterizaron en su juventud.

Esta versatilidad contribuye a posicionarlo como una figura en crecimiento, con potencial para abordar proyectos más complejos y diversos en escenarios internacionales.

Futuro de Jack Gleeson y de La casa Guinness

El regreso de Jack Gleeson a la televisión de alto perfil abre nuevas perspectivas para su carrera y plantea interrogantes sobre próximas colaboraciones en el ámbito internacional.

Su evolución personal y la recepción de este nuevo trabajo sugieren un futuro prometedor tanto en Netflix como en otras producciones relevantes.

La serie explora nuevas dinámicas familiares y consolida a Gleeson como una figura en crecimiento en la industria audiovisual (Grosby)

Por ahora, la continuidad de La casa Guinness dependerá de una posible renovación por parte de la plataforma de streaming.

Este factor resultará crucial para definir el rumbo de la serie, así como para consolidar el retorno de Jack Gleeson como una figura relevante en la industria televisiva contemporánea.