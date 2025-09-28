Kim Kardashian revela su “superpoder”: revivir tendencias olvidadas y volverlas virales

La empresaria demuestra su capacidad para transformar estilos nostálgicos en fenómenos virales actuales (NBC)

Kim Kardashian ha convertido su poder de reinvención en un sello distintivo. A sus 44 años, la empresaria no solo crea tendencias, sino que revive aquellas que parecían definitivamente archivadas en la memoria colectiva. Gracias a su notable presencia mediática, su aguda conexión con el entorno digital y la influencia de sus hijos, logra que estilos, frases y bailes vuelvan a circular por las redes y las calles, marcando el pulso de la cultura pop mundial.

Declaraciones en “The Tonight Show”: el “superpoder” de Kim Kardashian

Durante una visita al popular programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Kim Kardashian aseguró que su talento especial consiste en restaurar modas y expresiones olvidadas. “Puedo recuperar lo que quiera cuando quiera”, afirmó ante un público sorprendido.

En un ambiente relajado, compartió con Fallon cómo retorna frases y movimientos de baile, instalándolos nuevamente en el panorama viral. Uno de los ejemplos fue la expresión “seis siete”, inspirada en una canción de Skrilla. Aunque el conductor le indicó que el meme ya había pasado de moda, ella sostuvo que lo había revivido, reafirmando que su alcance para influir en la sociedad no conoce límites.

Kim Kardashian reafirma su rol como referente global al fusionar lo retro y lo moderno en la moda (REUTERS/Caitlin Ochs)

La conversación derivó en una demostración de viejos pasos de baile, como el famoso “dab” de 2015, y una rápida mención a frases populares como “¡Qué onda!” y “No me toques, hermano”. Cada detalle reflejó la versatilidad de Kardashian para captar el interés del público y modificar la conversación social, mientras Fallon, entretenido, bromeaba sobre el posible regreso de las imitaciones de Austin Powers.

La influencia familiar: la visión de North West

Más allá de sus propias inspiraciones, Kardashian reconoce la decisiva influencia de sus hijos, especialmente North West, en la detección de nuevos fenómenos.

North, de 14 años, actúa como termómetro de lo que surge en plataformas como TikTok y YouTube. Un ejemplo reciente fue el collar de tenis con la inscripción “Skibidi Toilet” —popularizada a partir de una serie web gráfica— que el joven le regaló en octubre de 2024. Este colgante de oro, valuado en USD 20.000, fue presumido por Kardashian en sus redes sociales y se convirtió rápidamente en tema de conversación entre sus seguidores.

Su hija North West influye en la detección de nuevas modas y expresiones populares en plataformas digitales (@kimkardashian/Instagram)

La empresaria ha dejado claro en repetidas ocasiones que sus hijos le enseñan jerga y bailes virales. Las redes sociales son testigo de este aprendizaje constante, consolidando la imagen de una madre atenta que se mantiene a la vanguardia.

Gracias a esta relación, Kardashian no solo observa, sino que participa y adapta las tendencias emergentes, reforzando un vínculo genuino con las nuevas generaciones.

Impacto en redes sociales y el regreso del piercing en el ombligo

El ecosistema digital responde en tiempo real a cada movimiento de Kim Kardashian. A finales de 2024, la empresaria compartió una foto luciendo un piercing en el ombligo, un adorno icónico de los 2000, y los comentarios no se hicieron esperar: “Kimmy lo lleva de vuelta a 2005”, escribió un fan, mientras que otros elogiaron su capacidad para rescatar accesorios emblemáticos.

Estas reacciones evidencian que, para el público, Kardashian tiene el don de revalorizar símbolos del pasado y transformarlos en elementos actuales.

El regreso del piercing en el ombligo y frases virales marcan el impacto de Kardashian en la cultura pop (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Su habilidad para identificar elementos nostálgicos y darles nueva vida no solo le ha valido millones de interacciones online, sino también la capacidad de reintegrar estilos que parecían superados. Sus seguidores la ven como una figura que redefine los límites de lo que está “de moda”, fusionando lo retro y lo nuevo en un mismo universo.

Kardashian consolida un universo propio donde la nostalgia y la innovación definen el pulso de la moda (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Kim Kardashian configura su entorno de acuerdo a sus preferencias y visión. Las expresiones, bailes y accesorios que reintroduce no solo reflejan caprichos personales, sino una profunda capacidad para entender “el aire del tiempo”. El resultado es un ecosistema de tendencias que evoluciona constantemente a su ritmo, donde los recuerdos y la novedad coexisten.

Así, Kardashian se sostiene como referente indiscutido de la cultura pop, capaz de reinventar el pasado y convertirlo, una y otra vez, en el presente.