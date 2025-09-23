Entretenimiento

“Triunfos robados”: 25 años después del estreno, el elenco original se reunió en Los Ángeles

Kirsten Dunst, Gabrielle Union y parte del elenco original se reunieron en Los Ángeles para celebrar las dos décadas y media del icónico filme juvenil.

Los protagonistas de "Triunfos Robados" se reunieron para conmemorar el aniversario de la cinta. (Instagram)

El elenco original de Triunfos Robados (Bring It On en su idioma original) celebró el 25 aniversario de la película en una función especial en Alamo Drafthouse Downtown Los Ángeles el 21 de septiembre de 2025.

Kirsten Dunst, Gabrielle Union, Jesse Bradford y Lindsay Sloane participaron en la velada, posando para fotos con fans y tomando parte en una sesión de preguntas y respuestas en vivo moderada por Amanda Dobbins de The Big Picture.

La película, dirigida por Peyton Reed y escrita por Jessica Bendinger, se estrenó en 2000 y sigue a Torrance Shipman (Dunst), una estudiante de último año en Rancho Carne High School que acaba de ser nombrada capitana del equipo de animadoras.

El elenco de "Triunfos Robados" celebró 25 años del estreno de la cinta. (Instagram)

Torrance debe liderar a su equipo hacia las competencias nacionales mientras enfrenta un dilema moral al descubrir que las rutinas de su escuadra, los Toros, fueron robadas del equipo de East Compton High School, los Clovers, liderados por Isis (Union).

Gabrielle Union, quien interpretó a Isis, destacó la importancia de los temas que tocaba el filme, incluyendo la competencia, la ética y la representación de equipos subfinanciados frente a escuadras más privilegiadas.

Kirsten Dunst descartó una secuela de “Triunfos Robados”

A pesar de la emoción por la reunión, Kirsten Dunst, de 43 años, dejó en claro que no tiene planes de retomar su papel como Torrance Shipman en un posible regreso de la franquicia.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight en un estreno en Nueva York de su nueva película Roofman el 8 de septiembre, la actriz comentó: “No. Déjenlo así como está. No necesito ponerme un uniforme de animadora otra vez”.

Kirsten Dunst aseguró que no volvería para una secuela de. (Captura de video)

La artista agregó con humor que incluso no sabía qué papel podría desempeñar en un hipotético regreso: “¿Sería una entrenadora o algo así? No. Dejémoslo como está”.

Sus comentarios se producen después de que en abril de 2024 dejara abierta la posibilidad de un segundo filme, siempre y cuando no fuera embarazoso para los fans.

“Todos están retomando sus cosas, ¿verdad? Es tiempo de nostalgia”, dijo entonces, haciendo referencia a la tendencia de remakes y secuelas en Hollywood.

Incluso, Gabrielle recientemente compartió una mirada retrospectiva a Bring It On , publicando un video en Instagram el 23 de agosto en el que reflexionaba sobre el hecho de que habían hecho un “clásico instantáneo”.

Gabrielle Union ya había festejado el aniversario de "Triunfos robados". (Instagram/Gabrielle Union)

“¡25 años después y el espíritu sigue vivo! Veinticinco años después y esta película sigue brillando, y todo gracias a todos y cada uno de ustedes”, escribió en el pie de foto.

A pesar de la negativa de Dunst a regresar, la franquicia ha seguido creciendo. Desde su estreno, Bring It On ha generado cinco secuelas directas a video, un sexto filme temático de Halloween para televisión y un musical de Broadway.

Sin embargo, ninguno de estos proyectos ha contado con miembros del elenco original, consolidando la película de 2000 como un clásico independiente dentro del género de comedia adolescente.

