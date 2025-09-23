La razón por la que Matthew McConaughey dejó de protagonizar comedias románticas

Matthew McConaughey se sinceró sobre sus protagónicos en las comedias románticas. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Matthew McConaughey habló sobre una de las etapas más icónicas de su carrera: la era de las comedias románticas que lo convirtió en un favorito de Hollywood, pero que, según confesó, no le dejó plenamente satisfecho.

En una entrevista publicada por The Guardian, el actor de 55 años relató cómo, a pesar del éxito y la fama, sentía que su trabajo carecía de la vitalidad que buscaba en su vida personal.

A comienzos de los 2000, el artista se consolidó como un galán de la comedia romántica. Su primera gran incursión fue en 2001 con The Wedding Planner, junto a Jennifer Lopez y Bridgette Wilson-Sampras.

En 2003 protagonizó How to Lose a Guy in 10 Days junto a Kate Hudson, un título que se ha convertido en favorito del público.

Matthew McConaughey se consolidó en las comedias románticas con "The Wedding Planner". (Captura de video)

Durante los años siguientes, continuó explorando el género con Failure to Launch (2006) junto a Sarah Jessica Parker, Fool’s Gold (2008) que lo reunió con Hudson, y Ghosts of Girlfriends Past (2009), con Jennifer Garner.

A pesar de la popularidad de estos filmes, Matthew McConaughey admitió que no estaba completamente feliz.

“Era bueno en algo que no amaba. Nunca me miraba al espejo pensando: ‘Mi vida es más vital que mi trabajo, o desearía que mi trabajo fuera tan vital como mi vida’”, recordó.

Matthew McConaughey admitió que era bueno en algo que no le gustaba. (REUTERS/Mark Blinch)

Para él, el trabajo debía ser una experiencia que retara la vitalidad que sentía en su propia vida, y no simplemente un vehículo de fama o dinero.

La decisión de dar un giro profesional

Tras Ghosts of Girlfriends Past, el famoso tomó un receso de dos años para replantear su trayectoria. La decisión no fue fácil; mientras su esposa Camila Alves lo apoyaba plenamente, otros miembros de su familia, incluidos sus hermanos, se mostraron incrédulos.

“Mis hermanos decían: ‘Hermano, ¿Qué estás pensando?’. Y yo les respondí: ‘Esto está claro para mí y para Camila. No vamos a tirar del paracaídas; vamos a arriesgar’”, relató.

Durante ese tiempo, el actor rechazó papeles de galán tradicionales para buscar roles que lo desafiaran y lo hicieran crecer profesionalmente. Tras 20 meses de espera, finalmente comenzó a recibir las oportunidades que buscaba.

Matthew McConaughey comenzó a tomar roles más serios en cintas dramáticas. (Interestelar/IMDb)

El giro hacia papeles más complejos y profundos marcó el inicio de lo que la prensa ha llamado la “McConaissance”. Su participación en True Detective de HBO le valió reconocimientos por su actuación intensa

En 2014 protagonizó Interstellar, un filme de ciencia ficción que consolidó su reputación como actor versátil. Ese mismo año ganó el Oscar a Mejor Actor por Dallas Buyers Club, alcanzando uno de los puntos más altos de su carrera profesional.

El artista ha descrito esta etapa de transformación como un proceso de autoexploración y búsqueda de autenticidad profesional. “Quería ver si mi trabajo podía ser tan vital y vivo como mi propia vida”, confesó.

Matthew McConaughey ganó un Premio Oscar por su papel en "Dallas Buyers Club". (Captura de video)

Hoy, el actor disfruta plenamente de la libertad creativa y de la oportunidad de asumir proyectos que lo desafían, demostrando que su camino en Hollywood ha sido más que una serie de éxitos comerciales.