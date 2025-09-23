ARCHIVO - John Lennon durante una conferencia de prensa en el Hotel Americana el 13 de mayo de 1968, en Nueva York. (Foto AP, archivo)

John Lennon es una de las figuras más icónicas de la música popular del siglo XX. Alcanzó la fama mundial como miembro fundador de The Beatles, revolucionando la escena musical con innovaciones líricas y sonoras que cambiaron para siempre el rumbo del rock y la cultura popular. Si bien su carrera con la banda fue meteórica, tras la disolución del grupo en 1970, se embarcó en una exitosa trayectoria como solista, donde plasmó sus inquietudes personales, políticas y espirituales.

Su etapa como solista estuvo marcada por un mayor enfoque en los mensajes de paz y amor universal, un espíritu contestatario y una búsqueda constante por la autenticidad artística. Sin embargo, una característica esencial de la personalidad de Lennon fue su capacidad para ser crítico consigo mismo y con su propio legado. La autoexigencia y el inconformismo lo acompañaron a lo largo de toda su carrera, tanto con The Beatles como en su vida posterior.

La creación de “Imagine”

En 1971, tras una transición compleja hacia la independencia artística, John Lennon lanzó el álbum “Imagine”, cuyo tema homónimo pronto se convertiría en un himno global. La canción, compuesta en plena efervescencia de ideas pacifistas, fue recibida como un símbolo de esperanza, con versos que invitaban a imaginar “un mundo sin fronteras, sin religión, sin posesiones”.

“Imagine” sirvió como estandarte del mensaje de Lennon, consolidándolo como una voz central en los movimientos a favor de la paz y en la defensa de los derechos humanos. Su letra sencilla, pero profunda, y su melodía pegadiza lograron lo que pocos artistas han conseguido: unir a millones bajo un mensaje común. Sin embargo, este éxito masivo también trajo consigo ciertos desafíos personales para Lennon.

John Lennon confesó que estaba cansado de tocar esta canción: “Tener que repetir lo mismo una y otra vez”

Cuando la repetición agota al artista

A pesar de la relevancia histórica y cultural de “Imagine”, Lennon no siempre se sintió completamente cómodo con la presión de tener que interpretar la canción en cada presentación.

En una entrevista realizada por Chris Charlesworth en octubre de 1973, Lennon reflexionó acerca de la dificultad de tocar repetidamente las mismas canciones que lo consagraron: “Eso es otra cosa que me desanima a tocar en vivo: tener que repetir lo mismo una y otra vez cada noche, y el público quiere escuchar las pistas que te identifican. Recuerdo que canté ‘Imagine’ dos veces en un día mientras la ensayaba y eso me aburrió”, expresó el músico.

Este sentimiento de saturación no era ajeno a Lennon, quien, a pesar de su amor por la música y su entrega artística, sentía que la magia de ciertas composiciones se desgastaba con la repetición constante. El deseo por evolucionar y crear cosas nuevas chocaba con la demanda del público de escuchar, una y otra vez, aquellas canciones que se habían vuelto emblemáticas.

Orgullo y Fatiga: el dilema de Lennon con “Imagine”

No obstante, Lennon nunca negó el valor ni la importancia de su creación. En la misma entrevista señaló: “No tengo nada en contra de la canción. De hecho, estoy muy orgulloso de ella, pero no puedo cantarla todas las noches. Intentaría variarla, pero no me gusta verlo yo mismo. Si voy a ver a un artista, espero oír lo que ya sé. La entiendo desde ambos puntos de vista. De hecho, me cuesta recordar la letra”.

Estas palabras reflejan el complejo vínculo emocional entre el artista y su obra. Lennon reconocía la trascendencia de “Imagine”, pero también la pesada carga emocional que representaba tener que revivirla continuamente frente al público. Lo que para millones era un canto de esperanza, para él a veces era motivo de cansancio y frustración.

Hoy, a más de cinco décadas del lanzamiento de la canción, “Imagine” sigue ocupando un lugar privilegiado en la historia de la música mundial. A pesar del cansancio que expresó su autor, la canción permanece como ejemplo de la poderosa conexión entre el arte y la sociedad.