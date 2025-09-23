Entretenimiento

John Lennon confesó que estaba cansado de tocar esta canción: “Tener que repetir lo mismo una y otra vez”

A pesar de que el tema unió a millones de personas, el exBeatle sentía un desgaste emocional que lo saturó por completo

Por Faustino Cuomo

Guardar
ARCHIVO - John Lennon durante
ARCHIVO - John Lennon durante una conferencia de prensa en el Hotel Americana el 13 de mayo de 1968, en Nueva York. (Foto AP, archivo)

John Lennon es una de las figuras más icónicas de la música popular del siglo XX. Alcanzó la fama mundial como miembro fundador de The Beatles, revolucionando la escena musical con innovaciones líricas y sonoras que cambiaron para siempre el rumbo del rock y la cultura popular. Si bien su carrera con la banda fue meteórica, tras la disolución del grupo en 1970, se embarcó en una exitosa trayectoria como solista, donde plasmó sus inquietudes personales, políticas y espirituales.

Su etapa como solista estuvo marcada por un mayor enfoque en los mensajes de paz y amor universal, un espíritu contestatario y una búsqueda constante por la autenticidad artística. Sin embargo, una característica esencial de la personalidad de Lennon fue su capacidad para ser crítico consigo mismo y con su propio legado. La autoexigencia y el inconformismo lo acompañaron a lo largo de toda su carrera, tanto con The Beatles como en su vida posterior.

La creación de “Imagine”

En 1971, tras una transición compleja hacia la independencia artística, John Lennon lanzó el álbum “Imagine”, cuyo tema homónimo pronto se convertiría en un himno global. La canción, compuesta en plena efervescencia de ideas pacifistas, fue recibida como un símbolo de esperanza, con versos que invitaban a imaginar “un mundo sin fronteras, sin religión, sin posesiones”.

“Imagine” sirvió como estandarte del mensaje de Lennon, consolidándolo como una voz central en los movimientos a favor de la paz y en la defensa de los derechos humanos. Su letra sencilla, pero profunda, y su melodía pegadiza lograron lo que pocos artistas han conseguido: unir a millones bajo un mensaje común. Sin embargo, este éxito masivo también trajo consigo ciertos desafíos personales para Lennon.

John Lennon confesó que estaba cansado de tocar esta canción: “Tener que repetir lo mismo una y otra vez”

Cuando la repetición agota al artista

A pesar de la relevancia histórica y cultural de “Imagine”, Lennon no siempre se sintió completamente cómodo con la presión de tener que interpretar la canción en cada presentación.

En una entrevista realizada por Chris Charlesworth en octubre de 1973, Lennon reflexionó acerca de la dificultad de tocar repetidamente las mismas canciones que lo consagraron: “Eso es otra cosa que me desanima a tocar en vivo: tener que repetir lo mismo una y otra vez cada noche, y el público quiere escuchar las pistas que te identifican. Recuerdo que canté ‘Imagine’ dos veces en un día mientras la ensayaba y eso me aburrió”, expresó el músico.

Este sentimiento de saturación no era ajeno a Lennon, quien, a pesar de su amor por la música y su entrega artística, sentía que la magia de ciertas composiciones se desgastaba con la repetición constante. El deseo por evolucionar y crear cosas nuevas chocaba con la demanda del público de escuchar, una y otra vez, aquellas canciones que se habían vuelto emblemáticas.

Orgullo y Fatiga: el dilema de Lennon con “Imagine”

No obstante, Lennon nunca negó el valor ni la importancia de su creación. En la misma entrevista señaló: No tengo nada en contra de la canción. De hecho, estoy muy orgulloso de ella, pero no puedo cantarla todas las noches. Intentaría variarla, pero no me gusta verlo yo mismo. Si voy a ver a un artista, espero oír lo que ya sé. La entiendo desde ambos puntos de vista. De hecho, me cuesta recordar la letra”.

Estas palabras reflejan el complejo vínculo emocional entre el artista y su obra. Lennon reconocía la trascendencia de “Imagine”, pero también la pesada carga emocional que representaba tener que revivirla continuamente frente al público. Lo que para millones era un canto de esperanza, para él a veces era motivo de cansancio y frustración.

Hoy, a más de cinco décadas del lanzamiento de la canción, “Imagine” sigue ocupando un lugar privilegiado en la historia de la música mundial. A pesar del cansancio que expresó su autor, la canción permanece como ejemplo de la poderosa conexión entre el arte y la sociedad.

Temas Relacionados

ImagineJohn LennonThe BeatlesChris CharlesworthMúsica popularCanciones icónicasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Jimmy Kimmel reaparece en Instagram con un emotivo homenaje a Norman Lear tras la suspensión de su programa

El presentador sorprendió a sus seguidores al compartir una foto junto al legendario productor, generando especulaciones sobre su situación y recibiendo el apoyo inmediato de celebridades y fanáticos en medio de la polémica

Jimmy Kimmel reaparece en Instagram

Taylor Swift logra medida extrema tras reiterados intentos de un fan por entrar en su casa de Los Ángeles

La resolución judicial obliga a Brian Jason Wagner a mantenerse a más de 90 metros de la artista, entregar cualquier arma y evitar cualquier contacto físico o digital durante los próximos cinco años

Taylor Swift logra medida extrema

‘Alice in Borderland’ Temporada 3: fecha de estreno, tráilers y todo lo que debes saber sobre sus nuevos episodios en Netflix

Los juegos vuelven a empezar. La serie japonesa de acción y supervivencia regresa a streaming esta semana

‘Alice in Borderland’ Temporada 3:

Desde Meryl Streep hasta a Tom Hanks: las celebridades que protestaron por la salida de Jimmy Kimmel del aire

La comunidad artística advirtió que la decisión de Disney de retirar “Jimmy Kimmel Live!” representa un peligroso precedente para la libertad de prensa. El programa retoma su transmisión este 23 de septiembre

Desde Meryl Streep hasta a

“La familia Ingalls”: Melissa Gilbert reaccionó a declaraciones de Jason Bateman sobre bromas pesadas en el set

El actor relató cómo logró dar vuelta la situación y poner en evidencia a los responsables, mientras Gilbert respalda a su compañero de set con firmeza.

“La familia Ingalls”: Melissa Gilbert
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rinitis alérgica: cómo diferenciarla de

Rinitis alérgica: cómo diferenciarla de un resfrío y cuándo consultar a un especialista

Agua contaminada en escuelas de Mar del Sud: imputaron a cuatro personas por poner en riesgo la salud de menores

La oposición en Diputados junta los votos para aprobar la ley que pone límites a los DNU presidenciales

Las reacciones del arco político tras la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York

Cansancio crónico: señales para detectar si se debe a la falta de nutrientes clave

INFOBAE AMÉRICA
Trump dijo que Ucrania puede

Trump dijo que Ucrania puede recuperar todo el territorio ocupado por Rusia: “Putin está problemas”

China-Estados Unidos: de la diplomacia del ping-pong a la del TikTok

Bolivia: choferes y mecánicos denuncian mala calidad de combustible en medio de la escasez

Cae en Bolivia una mujer con 10 kilos de cocaína: es hermana de una sindicalista allegada a Evo Morales

Bolivia: allanaron un inmueble en busca del hijo de Luis Arce, acusado por violencia familiar

TELESHOW
La actitud de la China

La actitud de la China Suárez al dejar a sus hijos en la casa de Benjamín Vicuña: el video

Daniela Celis actualizó el estado de salud de Thiago Medina: “Cursando un episodio de injuria pulmonar”

Fernando Burlando contó detalles desconocidos de la escena del robo a la casa de Pampita

Las fotos retro de Lourdes Sánchez de su vida junto al carnaval: “Nadie me quita lo bailado”

La palabra de Eros Ramazzotti sobre sus intentos fallidos de besar a Evangelina Anderson