Concierto de Bad Bunny en vivo: horarios y dónde ver la transmisión del show “No Me Quiero Ir de Aquí”

La residencia No Me Quiero Ir de Aquí reunió a miles de fanáticos en 30 funciones agotadas en San Juan (Cortesía: Prime Video)

El mundo entero tendrá la oportunidad de ver, en directo, el concierto con el que Bad Bunny pondrá punto final a su histórica residencia en Puerto Rico.

Este sábado 20 de septiembre, el “Conejo Malo” se despide del Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan con una presentación titulada No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más, que será transmitida en vivo a través de varias plataformas digitales.

El cierre de una residencia histórica

La serie de recitales No Me Quiero Ir de Aquí comenzó el 11 de julio de 2025 y logró reunir a miles de fanáticos en 30 presentaciones agotadas en el Coliseo de Puerto Rico, conocido popularmente como “El Choliseo”. Nueve de esos conciertos fueron organizados exclusivamente para los residentes de la isla, en un gesto del artista hacia su público local.

La última función, que Bad Bunny ofrecerá este sábado, también será dedicada al público puertorriqueño que podrá asistir en persona, pero gracias a un acuerdo con Amazon será transmitida en directo para espectadores de todo el mundo.

Bad Bunny usó esta serie de shows para exaltar la identidad cultural puertorriqueña (Cortesía: Prime Video)

Según informó AP, la presentación conmemorará además el octavo aniversario del paso del huracán María, que en 2017 devastó la isla y provocó la migración forzada de más de 100,000 personas.

A través de su reciente álbum Debí Tirar Más Fotos, el artista puso el foco en la identidad cultural de su país natal, además de alzar la voz contra la gentrificación que amenaza a sus comunidades.

Amazon, además, ha aprovechado la ocasión para anunciar una alianza multianual con Bad Bunny destinada a fortalecer el desarrollo en Puerto Rico.

Según detalla un comunicado oficial de la empresa, las iniciativas incluyen programas educativos y tecnológicos para estudiantes y docentes, apoyo al sector agrícola y la creación de un portal en Amazon.com llamado “comPRa Local”, que identificará productos hechos en la isla con el sello Hecho en PR.

La transmisión global permitirá que millones de fanáticos se conecten desde sus hogares (Cortesía: Prime Video)

¿Dónde ver la transmisión de “No Me Quiero Ir de Aquí”?

El evento podrá seguirse gratuitamente a través de Prime Video, la app de Amazon Music y el canal oficial de Amazon Music en Twitch (@AmazonMusic).

También estará disponible para los usuarios de la plataforma DGO, con acceso a Prime Video.

Para quienes no logren conectarse en vivo, Amazon anunció que el concierto se retransmitirá automáticamente a partir de la medianoche ET y será conservado durante 24 horas en todas las plataformas.

El show final conmemora el octavo aniversario del devastador huracán María en la isla (AP Foto/Alejandro Granadillo/Archivo)

Horarios para ver el concierto de Bad Bunny

La transmisión en vivo comenzará el sábado 20 de septiembre a las 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 6:30 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 7:30 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 8:30 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (del domingo 21 de septiembre)

El setlist: un recorrido por su carrera

Aunque siempre existe la posibilidad de sorpresas e invitados especiales, los seguidores ya tienen una idea clara de lo que podrán escuchar gracias al repertorio que Bad Bunny ha interpretado a lo largo de la residencia.

La puesta en escena combina música, identidad cultural y un mensaje social. (AP/Alejandro Granadillo)

El setlist incluye canciones de su disco más reciente, pero también repasa grandes éxitos que lo han consolidado como la estrella global de la música latina. Entre los temas destacados están La Santa, El Apagón, Tití Me Preguntó, Neverita, Me Porto Bonito y Callaíta.

En total, el espectáculo cuenta con más de 20 canciones, entre ellas:

DTmF

KETU TeCRÉ

EL CLúB

La Santa

El Apagón

Si Estuviésemos Juntos

Amorfoda

Tití Me Preguntó

Neverita

La Romana

La Jumpa

Me Porto Bonito

Medley: No Me Conoce / Bichiyal / PERRO NEGRO / Yo Perreo Sola

Efecto

Safaera

LO QUE LE PASÓ A HAWAii

Callaíta

BAILE INoLVIDABLE

LA MuDANZA

Tras concluir su residencia en Puerto Rico, el artista dará inicio a una gira mundial en noviembre de 2025, que lo llevará por ciudades de Europa, América Latina y Asia.

En esta ocasión, Bad Bunny ha decidido no incluir a Estados Unidos en su recorrido, decisión que explicó en una entrevista reciente con la revista i-D, donde expresó su preocupación por la política migratoria y el ambiente de control en ese país.