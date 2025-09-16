Concierto de Bad Bunny gratis: hora y fecha para ver el show ‘No me quiero ir de aquí: Una Más’

Bad Bunny transmitirá su último show por Prime Video. (AP/Alejandro Granadillo)

Amazon Music transmitirá en vivo y de manera gratuita el último concierto de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, titulado ‘No me quiero ir de aquí: Una Más’. El show se realizará el 20 de septiembre de 2025, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan y, por primera vez, podrá verse en todo el mundo a partir de las 8:30 p.m. ET.

La presentación estará disponible sin costo en la app de Amazon Music, en el canal de Twitch de Amazon Music (@AmazonMusic) y en Prime Video para todos los clientes de Amazon.

Este evento marca el cierre de la residencia que comenzó el 11 de juliode 2025 y que incluyó nueve funciones reservadas exclusivamente para residentes de Puerto Rico.

Además de rendir homenaje a su comunidad, el concierto coincide con el octavo aniversario del huracán María y permitirá a la audiencia global disfrutar de un momento histórico desde San Juan.

El concierto se transmitirá en Prime Video para todos los usuarios de Amazon. REUTERS/Danish Siddiqui/Illustration/File Photo

Horarios por países del concierto de Bad Bunny

Los horarios del concierto de Bad Bunny que se transmitirá de forma gratuita en Amazon Music, canal de Twitch y Prime Video son:

México, Colombia y Perú: 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

España (península) → 2:30 a.m. del 21 de septiembre

Cómo ver el concierto de Bad Bunny

El último show de la residencia ‘No me quiero ir de aquí: Una Más’ de Bad Bunny se transmitirá en vivo el 20 de septiembre a las 8:30 p.m. ET (7:30 p.m. en México, Colombia y Perú; 9:30 p.m. en Argentina; 2:30 a.m. del 21 de septiembre en España).

La presentación podrá verse gratis a través de:

La app de Amazon Music.

El canal oficial de Twitch de Amazon Music (@AmazonMusic).

Prime Video, disponible para todos los clientes de Amazon.

Se transmitirá de forma gratuita en Twitch. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De esta manera, fans de todo el mundo tendrán acceso al concierto en tiempo real desde el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

Cómo es la alianza entre Bad Bunny y Amazon

Más allá de la transmisión del concierto, Bad Bunny y Amazon se han unido para impulsar programas que fortalezcan la economía de Puerto Rico y generen un impacto en la isla. Las iniciativas se centran en tres áreas principales:

Educación y tecnología: Apoyo a programas educativos, recursos tecnológicos y un plan de estudios reforzado en STEM para estudiantes y docentes. Esta acción da continuidad al trabajo conjunto de Amazon, Fundación Rimas y Fundación Good Bunny en favor de la educación en Puerto Rico.

La alianza incluye acciones sociales para las personas en Puerto Rico. REUTERS/Kylie Cooper

Alimentación y agricultura: Nuevos proyectos para respaldar a los agricultores locales y mejorar el acceso a productos frescos en toda la isla.

Desarrollo económico: Lanzamiento de la tienda especial “comPRa Local” en Amazon.com, donde se destacarán productos, música, libros y artículos puertorriqueños bajo el sello “Hecho en PR”, con el fin de dar mayor visibilidad a los negocios locales.

“Puerto Rico es nuestra casa y cada paso que damos está guiado por nuestra cultura y nuestra gente”, comentó Noah Assad, CEO de RIMAS Entertainment. “Esta colaboración sobrepasa la música; buscamos que el mundo descubra a Puerto Rico, lo apoye e invierta en su futuro. Junto a Amazon, estamos construyendo un legado que trasciende este momento musical”.

Una residencia implica que el artista se presenta varias veces en un mismo escenario durante un periodo específico. REUTERS/Mario Anzuoni

Rimas Entertainment es un sello discográfico independiente de Puerto Rico, creado en 2014 por Assad. Su enfoque principal está en el reguetón y el trap latino, y ha sido clave en la proyección de artistas como Bad Bunny.

Qué es la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, llamada ‘No me quiero ir de aquí‘, consiste en una serie de conciertos especiales que el cantante ofrece exclusivamente en su país natal.

A diferencia de una gira convencional, una residencia significa que el artista se presenta repetidamente en un mismo escenario, ya sea en fechas consecutivas o a lo largo de un periodo determinado. Esto facilita que tanto el público local como los visitantes puedan disfrutar del espectáculo sin necesidad de desplazarse a otras ciudades.