La historia de amor de Bruce Willis y Demi Moore: del divorcio a un vínculo inquebrantable

Su historia prueba que el amor puede mutar de la pasión romántica a una amistad longeva (Fred Prouser/REUTERS)

Debido a que las historias de romance en Hollywood suelen ser fugaces, y los divorcios mediáticos se convierten en declaraciones de guerras, el vínculo de Bruce Willis y Demi Moore resulta una extraña excepción.

La pareja, que se casó en 1987 tras un flechazo instantáneo, construyó una familia que se mantuvo sólida incluso después de su divorcio en el año 2000. Más de 25 años después de su separación, Demi y Bruce se convirtieron en un ejemplo de la reinvención del amor en forma de amistad, apoyo y familia compartida.

¿Cómo surgió todo?

Demi Moore y Bruce Willis se conocieron en julio de 1987 durante la proyección de Stakeout (Procedimiento ilegal), la película protagonizada por Emilio Estevez, quien en ese momento era la pareja de Moore.

El romance con Estevez pronto se rompió y, apenas semanas después, la actriz de Ghost inició una relación con Willis. Él tenía 32 y ella tenía 24 en ese entonces. El flechazo fue tan fuerte que no tardarían en llevar su enamoramiento al siguiente nivel.

en cuestión de semanas, comenzaron un romance que terminaría en una boda sorpresa en Las Vegas (Photo by Shutterstock)

Ese mismo año, el 21 de noviembre, tras apenas cuatro meses de noviazgo, la pareja sorprendió a todos con una boda improvisada en Las Vegas, en el hotel Golden Nugget.

Moore relató en sus memorias Inside Out (2019) que la ceremonia ni siquiera estaba planeada: “Estábamos yendo hacia las mesas de juego cuando Bruce dijo: ‘Creo que deberíamos casarnos’. Habíamos bromeado sobre eso en el avión, pero de pronto ya no parecía una broma”.

Un mes más tarde, sellaron su unión en una segunda celebración, esta vez con familiares y amigos, en una ceremonia oficiada nada menos que por el cantante de rock and roll Little Richard.

Demi Moore y Bruce Willis: una fotografía del recuerdo de su fiesta de bodas (Instagram/Demi Moore)

¿Cuántas hijas tuvieron Bruce Willis y Demi Moore?

En agosto de 1988 nació su primera hija, Rumer, seguida por Scout en 1991 y Tallulah en 1994.

Según la actriz de La sustancia, Willis vivió con intensidad el rol de padre desde el primer momento. “Bruce ayudó a sacar a esta bebé de mí… Es tan apasionado y entusiasta con ser padre como lo es con cualquier otra cosa que hace”, expresó cuando alternaban trabajo y descanso para poder cuidar a su primogénita.

En 1991, los esposos compartieron pantalla por primera vez en la película Pensamientos mortales.

“Fue muy agradable, considerando que nunca habíamos trabajado juntos. Fue realmente una situación ideal para él y también le permitió hacer un papel distinto. Fue positivo para nosotros en muchos niveles”, explicó Moore al Baltimore Sun.

Bruce Willis, Demi Moore y Glenne Headly en "Pensamientos mortales" (IMBD)

El divorcio y sus factores

A pesar de la apariencia optimista de la familia, había tensiones no resueltas que pronto comenzaron a crecer.

Como recuerda The Mirror, los rumores de ruptura proliferaron en 1993, lo que llevó a que Demi Moore comentara sarcásticamente que quizá esas especulaciones “nunca cesarían hasta que un día tuvieran razón”.

Un punto de conflicto habría sido el balance profesional. Aparentemente, Willis comenzó a insistirle a su esposa para que deje la actuación por sus hijas. Según relató después en su autobiografía, su marido llegó a decirle: “Esto nunca va a funcionar si estás fuera filmando una película”.

A esas tensiones se sumaban rumores de infidelidades. Aunque nunca se confirmaron, el galán levantaba sospechas por las declaraciones que dio en 1996 a Playboy: “Ninguna mujer va a satisfacer el impulso natural de un hombre de procrear, procrear, procrear. Ese impulso no desaparece aunque tengas tres, diez o cien hijos”.

El nacimiento de sus tres hijas marcó un antes y un después en su vida en pareja (Instagram/Demimoore)

Según The Mirror, Demi percibía que, aunque Willis amaba profundamente a sus hijas, era más indiferente hacia la relación matrimonial.

Ella misma lo resumió años después: “Creo que desde el principio ambos estábamos más apasionados por tener hijos que por estar casados”.

Finalmente, en junio de 1998, tras once años juntos, anunciaron su separación oficial por diferencias irreconciliables. Un productor que trabajó con ellos confesó a People que habían tenido problemas “durante al menos dos años”.

El divorcio se concretó en octubre del 2000 de manera sorprendentemente rápida: en apenas un día.

Sin embargo, lo que pudo haber sido un quiebre amargo se transformó en un vínculo renovado.

Poco después de que los papeles se hicieran efectivos, Willis declaró a Rolling Stone: “Todavía amo a Demi. Somos muy cercanos… Tenemos tres hijos a los que seguiremos criando juntos, y probablemente estemos tan unidos ahora como lo estuvimos antes. Somos conscientes de que tenemos un compromiso de por vida con nuestros hijos”.

Demi y Bruce se acompañaron mutuamente en sus nuevas relaciones y matrimonios, algo poco común entre exparejas de Hollywood (Jim Smeal/BEI/Shutterstock)

En 2005, Moore se casó con Ashton Kutcher y Willis no dudó en asistir a la boda. Años más tarde, en 2009, cuando el actor se unió en matrimonio con la modelo Emma Heming en las islas Turcas y Caicos, Demi y Ashton también estuvieron presentes.

Como lo describió el ícono del cine de acción, habían formado “una especie de tribu”, una familia extendida poco común en Hollywood.

“Demi y yo tomamos la decisión de poner a los niños primero, y tuvimos mucha suerte de que resultara que además nos divertimos juntos”, explicó Willis a la revista W.

Lejos de alejarse, Moore y Willis mantuvieron gestos públicos de complicidad. En 2018, ella lo sorprendió en su Comedy Central Roast, riéndose de su matrimonio y lanzó una broma sobre su faceta paterna: “Bruce es súper generoso. Cuando nuestra hija Rumer era un bebé y le tocaba cambiar el pañal en medio de la noche, se inclinaba y me susurraba: ‘Te doy mil dólares ahora mismo si lo cambias tú’”.

Su relación es vista como un ejemplo de cómo transformar una separación en un compromiso renovado con la familia (Redes sociales)

En 2019, él la acompañó al lanzamiento de su autobiografía, Inside Out. En ese libro, Moore confesó: “Es raro decirlo, pero estoy muy orgullosa de nuestro divorcio”.

“No fue fácil al inicio, pero conseguimos trasladar el corazón de nuestra relación… a algo nuevo que dio a las chicas un entorno amoroso y de apoyo con ambos padres", sostuvo la actriz.

Al año siguiente, durante el inicio de la pandemia de COVID-19, la expareja sorprendió al mundo al pasar juntos la cuarentena en Idaho, junto a sus tres hijas, compartiendo fotos en pijamas a juego.

Heming Willis y las dos hijas menores también iban a sumarse al clan, pero una emergencia médica las detuvo en Los Ángeles.

La convivencia durante la pandemia demostró que su unión familiar seguía intacta pese al paso del tiempo (Instagram/DemiMoore)

La enfermedad de Bruce Willis

En marzo de 2022, la familia de Willis anunció que el actor se retiraba de la actuación tras ser diagnosticado con afasia. El comunicado, firmado por Moore, Heming y sus cinco hijas, decía: “Vamos a pasar esto como una familia fuerte… Como siempre dice Bruce, ‘vive al máximo’, y juntos planeamos hacer justamente eso”.

Un año después, en febrero de 2023, se confirmó que Willis padecía demencia frontotemporal. La familia aseguró que estaban “más unidos que nunca”.

Aunque Emma Heming es la cuidadora principal del actor, Demi Moore también ha estado muy presente en esta etapa, visitándolo con frecuencia cuando está en Los Ángeles.

Como el desgaste en la salud de Willis es doloroso para la familia, la actriz compartió cuál es la filosofía con la que aconseja a sus hijas.

La enfermedad de Willis reforzó aún más los lazos entre él, Demi, Emma y todas sus hijas (Instagram/@demimoore)

“Les digo que lo acompañen en el lugar en el que está. En la situación en la que está. No te aferres a quién fue, ni a quién quieres que sea, sino a quién es en este momento. De ahí surge tanta belleza, alegría, amor y dulzura”, explicó en el programa de Drew Barrymore en 2024.

Hoy, Bruce Willis y Demi Moore no son recordados únicamente como una de las parejas doradas de los noventa. Los actores son representantes de un modelo atípico de familia que ha sabido reinventarse frente a las adversidades. Lo que comenzó como un romance impetuoso en Las Vegas, terminó convirtiéndose en una lección de madurez, lealtad y resiliencia.