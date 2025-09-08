La razón por la que Lady Gaga pregrabó su actuación en los VMA’s 2025 pese a estar presente en la gala

Lady Gaga no se presentó en vivo en los MTV Video Music Awards 2025. (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Lady Gaga volvió a demostrar que su compromiso con el arte no conoce límites. Aunque su esperada actuación en los MTV Video Music Awards 2025 no fue en vivo desde el escenario de UBS Arena en Elmont, Nueva York, la cantante encontró una solución ingeniosa para no decepcionar a sus fanáticos ni abandonar su agenda de conciertos.

La estrella decidió pregrabar su presentación durante su show del sábado 6 de septiembre en el Madison Square Garden.

La artista, de 39 años y ganadora de 14 premios Grammy, se encontraba cumpliendo con una de las fechas más importantes de su gira The MAYHEM Ball Tour, precisamente al mismo tiempo en que se desarrollaba la ceremonia de premiación.

En lugar de cancelar o dividir su atención, Lady Gaga optó por grabar con antelación un espectáculo teatral exclusivo para los VMA’s durante su concierto en Manhattan, el cual fue editado y emitido durante la gala.

Lady Gaga tuvo que grabar su presentación para los MTV Video Music Awards 2025. (Captura de video)

Pese a su apretada agenda, la famosa sí se hizo presente brevemente en el evento para recibir uno de los galardones más prestigiosos de la noche: “Artista del Año”.

La intérprete de “Bad romance” subió al escenario al inicio de la ceremonia, ofreció un emotivo discurso y luego se retiró rápidamente para regresar al Madison Square Garden.

“Ser artista es una disciplina, un oficio que alcanza el corazón de alguien, donde crecen raíces, y le recuerda soñar. Es una responsabilidad hacer que el público sonría, baile, llore y se libere. Es un método de construir entendimiento y celebrar la comunidad”, expresó.

Por si fuera poco, la cantante dedicó su premio a sus fanáticos, conocidos como “Little Monsters”, y enfatizó su compromiso con ellos.

“Dedico este premio a la audiencia. Ustedes merecen un escenario donde brillar, y les doy todo mi aplauso. Gracias por siempre apoyarme, por apoyar al monstruo que hay en mí”, concluyó antes de disculparse por no poder quedarse a ver el resto de la ceremonia.

Lady Gaga logró recibir el premio a "Artista del año". (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Incluso, en sus redes sociales, Lady Gaga ya había adelantado que su presentación en MSG sería alrededor de las 9:30 p.m., dejando claro que su prioridad de la noche era su audiencia en vivo.

La artista está actualmente en plena gira mundial con su más reciente álbum Mayhem, lanzado en marzo de este año.

El disco ha sido aclamado tanto por la crítica como por el público, y está nominado a Mejor Álbum en esta edición de los VMAs. El video musical de Abracadabra, otro de sus éxitos recientes, compite en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Dirección de Arte y Mejor Cinematografía.

Además, su colaboración con Bruno Mars, Die with a Smile, está nominada en múltiples categorías, incluyendo “Mejor Canción del Año”, “Mejor Video del Año”, “Mejor Colaboración” y ”Mejor Pop”.

Lady Gaga y Bruno Mars compiten en varias categorías de los MTV Video Music Awards por su tema "Die With a Smile" (Instagram/Ladygaga/BrunoMars)

No todo ha sido fácil en esta etapa de su carrera. Apenas unos días antes de los premios, Gaga canceló su presentación del 3 de septiembre en Miami debido a una fuerte tensión vocal.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, explicó que tanto su médico como su coach vocal le recomendaron no presentarse por el riesgo que implicaba para su salud vocal.

“Cantar en vivo cada noche es un compromiso que tomo con mucha seriedad. Esta fue una decisión difícil, pero necesaria”, afirmó.

Lady Gaga canceló su concierto en Miami minutos antes de salir al escenario (Instagram/@ladygaga)

El Kaseya Center, recinto donde se realizaría el show en Miami, también emitió un comunicado confirmando la cancelación y anunciando que próximamente se brindaría información sobre la reprogramación o reembolsos.