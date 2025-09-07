Orlando Bloom reveló que no quiere ser reemplazado en el papel de Legolas: “Odiaría ver a otra persona”

Orlando Bloom manifestó que Legolas es irreemplazable para él, en medio de rumores sobre el futuro de la franquicia de "El señor de los anillos" (New Line Cinema)

Orlando Bloom manifestó que no desea ver a otro actor en el papel de Legolas en la franquicia de El señor de los anillos, mientras se prepara una nueva entrega basada en el universo creado por J.R.R. Tolkien y producida por Peter Jackson y Andy Serkis.

En conversación con el programa Today, recalcó su vínculo con el personaje y su cautela ante un eventual recast.

El actor británico afirmó que no ha recibido información sobre su participación en la próxima película, centrada en el personaje de Gollum. “No he oído absolutamente nada”, declaró en el espacio matutino conducido por Craig Melvin.

Y agregó que, tras interpretar a Legolas tanto en la trilogía original estrenada entre 2001 y 2003 como en las películas de El Hobbit, valora profundamente haber sido parte de ese universo.

La lealtad de Bloom hacia sus personajes se vio reflejada en su deseo de proteger a Legolas (New Line Cinema)

Al ser consultado directamente sobre su disposición a regresar en la anunciada The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, Bloom expresó sin vacilar: “Odiaría ver a otra persona interpretando a Legolas, ¿entiendes?”.

“¿Qué van a hacer? ¿Van a poner a alguien más como Legolas?”, se cuestionó. Sobre las posibilidades que permiten la tecnología actual, ironizó: “Con la inteligencia artificial pueden hacer cualquier cosa”.

Orlando Bloom dio vida a Legolas en El señor de los anillos: La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del rey, así como en las películas de El Hobbit: La desolación de Smaug y La batalla de los cinco ejércitos.

Ya se confirmó que Andy Serkis dirigirá y protagonizará la nueva entrega, prevista para estrenarse en diciembre de 2027, después de haber estado planeada para 2026.

En la misma entrevista, afirmó que aún no ha sido contactado para participar en la nueva película sobre el universo de Tolkien (New Line Cinema)

Asimismo, la prensa especializada recogió la declaración de Ian McKellen, intérprete de Gandalf, quien deslizó ante un evento en Londres que su personaje y Frodo estarían presentes en la próxima producción.

“Hay un personaje llamado Frodo y uno llamado Gandalf”. No precisó si él ni Elijah Wood, actor original de Frodo, volverán a sus respectivos papeles.

Respecto a otros actores de la franquicia, Viggo Mortensen aseguró a la revista GQ que no conoce detalles sobre el nuevo proyecto, pero estaría dispuesto a retomar a Aragorn si las condiciones fueran apropiadas para su edad y desarrollo del personaje.

En esa misma línea, Orlando Bloom dejó en claro su arraigo hacia Legolas y su reticencia a ver un reemplazo. “Son papeles que marcan una carrera”, señaló. “Estoy agradecido de haber formado parte de todo eso”.

“Son papeles que marcan una carrera”, afirmó el actor de 48 años (REUTERS/Danny Moloshok)

¿Orlando Bloom volverá a “Piratas del Caribe”?

Paralelamente, Orlando Bloom abordó la posibilidad de regresar a la franquicia de Piratas del Caribe, franquicia de Walt Disney Pictures en la que interpretó a Will Turner. De acuerdo con Infobae, para él el regreso del elenco original es fundamental para el éxito de una secuela.

“Todo está en la escritura, ¿verdad? Todo está en la página, y creo que definitivamente, estoy seguro de que hay una manera de crear algo”, declaró durante la Fan Expo Chicago 2025.

Además, destacó que la reunión del reparto original sería el factor clave: “La forma de ganar esa partida es lograr que todos regresen. Si pueden, y si todos quisieran volver”.

“Si el guion fuera genial, e idealmente estuviéramos todos, sería algo así como ‘si vamos a hacerlo, lo hacemos todos juntos’”, planteó Bloom ante el público de Chicago, dando a entender que esa sería su principal condición para regresar.

El regreso de Orlando Bloom a "Piratas del Caribe" dependerá de que todos los actores originales estén dispuestos a volver y de la calidad del guion (Disney)

La saga enfrenta obstáculos para esa reunificación. Johnny Depp, conocido por su papel de Jack Sparrow, continúa en el ojo mediático por sus batallas legales luego de un proceso judicial contra su exesposa Amber Heard en medio de acusaciones de abuso físico y emocional.

En esa misma línea, Geoffrey Rush también se vio involucrado en controversias legales que impactaron públicamente al elenco.

Pese a ello, Jerry Bruckheimer, productor de la franquicia, reconoció ante la revista Entertainment Weekly que están abiertos a reunir al elenco si el guion cumple las expectativas.

“Si le gusta cómo está escrito el personaje, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté en el guion, como todos sabemos”, opinó el productor.