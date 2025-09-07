Entretenimiento

Orlando Bloom reveló que no quiere ser reemplazado en el papel de Legolas: “Odiaría ver a otra persona”

El actor británico cuestionó que el personaje pueda volver a ser interpretado, incluso con ayuda de la IA

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Orlando Bloom manifestó que Legolas
Orlando Bloom manifestó que Legolas es irreemplazable para él, en medio de rumores sobre el futuro de la franquicia de "El señor de los anillos" (New Line Cinema)

Orlando Bloom manifestó que no desea ver a otro actor en el papel de Legolas en la franquicia de El señor de los anillos, mientras se prepara una nueva entrega basada en el universo creado por J.R.R. Tolkien y producida por Peter Jackson y Andy Serkis.

En conversación con el programa Today, recalcó su vínculo con el personaje y su cautela ante un eventual recast.

El actor británico afirmó que no ha recibido información sobre su participación en la próxima película, centrada en el personaje de Gollum. “No he oído absolutamente nada”, declaró en el espacio matutino conducido por Craig Melvin.

Y agregó que, tras interpretar a Legolas tanto en la trilogía original estrenada entre 2001 y 2003 como en las películas de El Hobbit, valora profundamente haber sido parte de ese universo.

La lealtad de Bloom hacia
La lealtad de Bloom hacia sus personajes se vio reflejada en su deseo de proteger a Legolas (New Line Cinema)

Al ser consultado directamente sobre su disposición a regresar en la anunciada The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, Bloom expresó sin vacilar: “Odiaría ver a otra persona interpretando a Legolas, ¿entiendes?”.

“¿Qué van a hacer? ¿Van a poner a alguien más como Legolas?”, se cuestionó. Sobre las posibilidades que permiten la tecnología actual, ironizó: “Con la inteligencia artificial pueden hacer cualquier cosa”.

Orlando Bloom dio vida a Legolas en El señor de los anillos: La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del rey, así como en las películas de El Hobbit: La desolación de Smaug y La batalla de los cinco ejércitos.

Ya se confirmó que Andy Serkis dirigirá y protagonizará la nueva entrega, prevista para estrenarse en diciembre de 2027, después de haber estado planeada para 2026.

En la misma entrevista, afirmó
En la misma entrevista, afirmó que aún no ha sido contactado para participar en la nueva película sobre el universo de Tolkien (New Line Cinema)

Asimismo, la prensa especializada recogió la declaración de Ian McKellen, intérprete de Gandalf, quien deslizó ante un evento en Londres que su personaje y Frodo estarían presentes en la próxima producción.

“Hay un personaje llamado Frodo y uno llamado Gandalf”. No precisó si él ni Elijah Wood, actor original de Frodo, volverán a sus respectivos papeles.

Respecto a otros actores de la franquicia, Viggo Mortensen aseguró a la revista GQ que no conoce detalles sobre el nuevo proyecto, pero estaría dispuesto a retomar a Aragorn si las condiciones fueran apropiadas para su edad y desarrollo del personaje.

En esa misma línea, Orlando Bloom dejó en claro su arraigo hacia Legolas y su reticencia a ver un reemplazo. “Son papeles que marcan una carrera”, señaló. “Estoy agradecido de haber formado parte de todo eso”.

“Son papeles que marcan una
“Son papeles que marcan una carrera”, afirmó el actor de 48 años (REUTERS/Danny Moloshok)

¿Orlando Bloom volverá a “Piratas del Caribe”?

Paralelamente, Orlando Bloom abordó la posibilidad de regresar a la franquicia de Piratas del Caribe, franquicia de Walt Disney Pictures en la que interpretó a Will Turner. De acuerdo con Infobae, para él el regreso del elenco original es fundamental para el éxito de una secuela.

Todo está en la escritura, ¿verdad? Todo está en la página, y creo que definitivamente, estoy seguro de que hay una manera de crear algo”, declaró durante la Fan Expo Chicago 2025.

Además, destacó que la reunión del reparto original sería el factor clave: “La forma de ganar esa partida es lograr que todos regresen. Si pueden, y si todos quisieran volver”.

“Si el guion fuera genial, e idealmente estuviéramos todos, sería algo así como ‘si vamos a hacerlo, lo hacemos todos juntos’”, planteó Bloom ante el público de Chicago, dando a entender que esa sería su principal condición para regresar.

El regreso de Orlando Bloom
El regreso de Orlando Bloom a "Piratas del Caribe" dependerá de que todos los actores originales estén dispuestos a volver y de la calidad del guion (Disney)

La saga enfrenta obstáculos para esa reunificación. Johnny Depp, conocido por su papel de Jack Sparrow, continúa en el ojo mediático por sus batallas legales luego de un proceso judicial contra su exesposa Amber Heard en medio de acusaciones de abuso físico y emocional.

En esa misma línea, Geoffrey Rush también se vio involucrado en controversias legales que impactaron públicamente al elenco.

Pese a ello, Jerry Bruckheimer, productor de la franquicia, reconoció ante la revista Entertainment Weekly que están abiertos a reunir al elenco si el guion cumple las expectativas.

“Si le gusta cómo está escrito el personaje, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté en el guion, como todos sabemos”, opinó el productor.

Temas Relacionados

Orlando BloomEl señor de los anillosLegolasestrellas de hollywood

Últimas Noticias

Qué se sabe de la tercera temporada de “Merlina”

La serie de Netflix prepara la llegada de la tía Ophelia, un personaje enigmático que acompañará a Jenna Ortega. ALERTA SPOILERS

Qué se sabe de la

Orlando Bloom confiesa que no aceptaría ver a otro como Legolas en “El Señor de los Anillos: La caza de Gollum”

El actor británico subraya la importancia de la autenticidad actoral en la saga, mostrando sensibilidad ante la posibilidad de que su icónico papel sea entregado a otra persona

Orlando Bloom confiesa que no

Matthew McConaughey ocultó la identidad de su hijo durante una audición para la película ‘The Lost Bus’

El actor ocultó el apellido de Levi McConaughey para asegurar una competencia justa y sin favoritismos

Matthew McConaughey ocultó la identidad

Jennifer Lopez salió de compras con el hijo de Ben Affleck a un año de la separación del actor

Los hijos de ambas celebridades continúan siendo cercanos

Jennifer Lopez salió de compras

Patrick Schwarzenegger contrajo matrimonio con Abby Champion

La pareja se casó a orillas de un lago en Idaho rodeados de familiares, amigos y celebridades

Patrick Schwarzenegger contrajo matrimonio con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fernanda Raverta votó en Mar

Fernanda Raverta votó en Mar del Plata y aseguró: “Al abandono y a la injusticia se los enfrenta con participación”

Santa Fe: un jugador de rugby de 18 años murió en un violento choque cuando volvía de un partido

Los diez países europeos que más valoran el placer diario y los vínculos, según un ranking

Fueron a votar y terminaron presos: los prófugos que atrapó la Policía en colegios bonaerenses

Día Internacional de la Fibrosis Pulmonar Idiopática: por qué el diagnóstico precoz aún representa un reto

INFOBAE AMÉRICA
En medio de las tensiones

En medio de las tensiones con la dictadura de Maduro, Guyana prometió colaborar con sus socios para combatir el narcotráfico

El diseñador Giorgio Armani será enterrado el lunes en una ceremonia privada en el pueblo medieval de Rivalta

Marine Le Pen dijo que su partido está dispuesto a liderar con sus socios un gobierno de “alternancia pragmática” en Francia

Trump dijo estar listo para imponer nuevas sanciones a Rusia después del mayor ataque aéreo contra Ucrania

Severos problemas de conectividad en Asia y Medio Oriente por cortes de cables submarinos en el Mar Rojo

TELESHOW
El mal momento que pasó

El mal momento que pasó Adrián Pallares en el Monumental que tuvo un final feliz: “Los honestos siempre somos más”

Juana Viale sorprendió con un look primaveral en su programa: rayas irregulares, lunares y motivos florales

Elecciones Buenos Aires 2025: así votan los famosos en las urnas

Zaira Nara y Victorio D’Alessandro juntos: el detalle oculto en una foto que alertó a sus seguidores

La emotiva reaparición pública de Gustavo Yankelevich junto a Valentín Yan a más de un mes de la muerte de su nieta