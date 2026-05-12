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Tras casi 10 años de ausencia, Jamiroquai confirma su regreso a Latinoamérica: fechas, ciudades, boletos y más

La banda británica abrirá su gira en uno de los festivales más grandes del continente, antes de recorrer recintos emblemáticos en toda la región

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Jamiroquai
La última vez que la banda se presentó en la región fue en el año 2018

La silueta inconfundible de un hombre con sombrero se recorta sobre luces rojas y un escenario monumental. Así presenta Jamiroquai su retorno a Latinoamérica, con una gira que recorrerá seis ciudades del continente entre el 11 y el 27 de septiembre de 2026. El anuncio, plasmado en un cartel oficial, ha desatado la expectativa de miles de seguidores que esperaban la vuelta de la banda británica a escenarios latinos tras años de ausencia.

Las ciudades confirmadas

El anuncio, difundido a través de jamiroquai.com y redes sociales, ya moviliza a los seguidores para la compra de entradas y la organización de viajes.

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Jamiroquai recorrerá Brasil, Chile, Argentina, Colombia y México en un periplo que promete marcar septiembre de 2026 en la memoria de los aficionados. Las fechas y recintos son:

  • 11 de septiembre: Río de Janeiro, BR – Rock in Rio (Festival)
  • 15 de septiembre: Santiago, CL – Claro Arena
  • 17 de septiembre: Buenos Aires, AR – Hipódromo de San Isidro
  • 19 de septiembre: Bogotá, CO – Coliseo Medplus
  • 23 de septiembre: Monterrey, MX – Arena Monterrey
  • 25 de septiembre: Guadalajara, MX – Arena Guadalajara
  • 27 de septiembre: Ciudad de México, MX – Arena CDMX
Jamiroquai Latam
Jamiroquai regresará a Latinoamérica en septiembre de 2026 (Créditos: Instagram/Jamiroquai)

Compra de boletos y venta para fans

La agrupación invitó a sus seguidores a ingresar el código BUFFALOMAN en su sitio web oficial para conseguir los boletos antes que nadie en una venta exclusiva que dará inicio este miércoles 13 de mayo.

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“Consigue acceso prioritario a las entradas con el código BUFFALOMAN mañana, 13 de mayo, a las 10:00 a. m., hora local”, se lee en el anuncio oficial.

Sin embargo, en algunos de los países de la región ya circulan otras fechas para la preventa, venta e incluso se han revelado precios.

En el caso de México, se sabe que la preventa dará inició el 14 de mayo a través de SUPERBOLETOS y con tarjetas Banco Azteca. Posteriormente, la venta general dará inició el 15 de mayo.

Jamiroquai
Será por Banco Azteca que los mexicanos podrán acceder a la preventa de Jamiroquai

En Argentina ya se reveló que los precios irán desde los 95 mil hasta los 325 mil pesos. La preventa se llevará a cabo el 18 de mayo con tarjetas Banco Patagonia y un día después arrancará la venta general.

La preventa de Jamiroquai en Argentina comenzará el 18 de mayo
La preventa de Jamiroquai en Argentina comenzará el 18 de mayo

Una celebración del funk y la conexión con el público latinoamericano

La banda, liderada por el carismático Jay Kay, ha mantenido una relación especial con el público latino desde sus primeras visitas.

La elección de recintos icónicos en cada ciudad refuerza la magnitud de la gira. Desde el histórico Rock in Rio hasta arenas con capacidad para miles de personas, la producción promete un despliegue visual y sonoro a la altura de la reputación de la banda.

Jamiroquai
Jamiroquai presentó Automaton en 2017, siendo su más reciente material discográfico que además, tuvo un gran recibimiento por parte de la crítica y el público

La última vez que Jamiroquai se presentó en Latinoamérica fue en 2018. En esa gira, la banda brindó presentaciones en Ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo y Río de Janeiro entre los meses de marzo y abril. La gira estaba enfocada en promocionar su álbum Automaton, lanzado en 2017, el cual, además, es el más reciente dentro de su discografía.

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