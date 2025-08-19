Orlando Bloom puso una sola condición para regresar a ‘Piratas del Caribe’

Orlando Bloom advierte que la vuelta de todos los protagonistas originales sería clave para un posible éxito de la nueva entrega de "Piratas del Caribe" (Disney)

Orlando Bloom considera fundamental la reunión de todos los protagonistas originales de la saga para el éxito de una nueva entrega de Piratas del Caribe, situación que involucra directamente el futuro de la franquicia de Walt Disney Pictures.

El actor británico, reconocido por su papel de Will Turner en la exitosa serie cinematográfica, hizo estas declaraciones durante el evento Fan Expo Chicago 2025, donde analizó la actualidad y posibilidades de una continuación en la historia de los piratas más célebres del cine.

Durante el encuentro, recalcó la importancia de la calidad del guion como el primer paso indispensable para retomar la saga.

“Todo está en la escritura, ¿verdad? Todo está en la página, y creo que definitivamente, estoy seguro de que hay una manera de crear algo”, afirmó Bloom, cuya trayectoria en la franquicia abarca cuatro de las cinco películas de la saga.

Sin embargo, enfatizó que el verdadero potencial de éxito radica en la capacidad de lograr el retorno de todos los intérpretes originales.

El actor británico sostiene que solo un guion de alta calidad y el reencuentro del elenco garantizarían verdaderas posibilidades de un nuevo éxito (REUTERS/Danny Moloshok)

“Personalmente, me encantaría ver a todos de vuelta. Creo que la forma de ganar esa partida es lograr que todos regresen. Si pueden, y si todos quisieran volver”, sostuvo.

Orlando Bloom especuló sobre las posibles estrategias planteadas por Walt Disney Pictures para reactivar la saga, planteando la duda sobre el futuro desarrollo de los personajes principales.

“Lo que están pensando es cómo hacerlo. ¿Traerás a un personaje principal femenino que replique a Jack de alguna manera? No lo sé. Nadie tiene claro cómo lograrlo todavía, pero si [el guion] fuera bueno, yo estaría dentro”, señaló la estrella.

La posibilidad de reunir al elenco completo de Piratas del Caribe enfrenta obstáculos significativos, principalmente debido a los problemas legales que han afectado la carrera de Johnny Depp, protagonista central de la serie como Jack Sparrow.

En 2015, Amber Heard presentó una demanda de divorcio contra Depp aduciendo abuso físico y verbal, acusaciones negadas por el actor.

"¿Traerás a un personaje principal femenino que replique a Jack de alguna manera? No lo sé", expresó la estrella (Disney)

A partir de estos hechos, los conflictos legales entre ambas partes se prolongaron en un proceso judicial muy mediático.

Depp perdió una demanda por difamación contra un conglomerado editorial británico, luego de que el tabloide The Sun lo calificara como “golpeador de esposas”, aunque posteriormente obtuvo una victoria en la demanda por difamación presentada contra Heard, tras la publicación de una columna en el Washington Post en 2018.

Además, Geoffrey Rush, quien interpreta a Héctor Barbossa en la saga, también se vio involucrado en disputas legales que impactaron en la percepción pública del reparto original.

En 2019, Rush ganó su propio caso por difamación contra un diario australiano, luego de enfrentar acusaciones por presunta conducta inapropiada durante la representación de una obra en Sídney entre 2015 y 2016.

El futuro de "Piratas del Caribe", según Bloom y Bruckheimer, depende de lograr reunir a figuras como Johnny Depp, Geoffrey Rush y Keira Knightley (Disney)

Pese a estas complicaciones, Jerry Bruckheimer, productor histórico de la franquicia, mantiene la expectativa de que un proyecto que convoque a todo el reparto original pueda concretarse, siempre que el desarrollo narrativo logre satisfacer a las partes.

“Si le gusta cómo está escrito el personaje, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté en el guion, como todos sabemos”, declaró Bruckheimer a Entertainment Weekly. “Es un reinicio, pero si dependiera de mí, él estaría”.

“Si el guion fuera genial, e idealmente estuviéramos todos, sería algo así como ‘si vamos a hacerlo, lo hacemos todos juntos’”, concluyó Bloom ante el público asistente, consagrando la comunidad del elenco como el factor decisivo para la continuidad de la franquicia.

Los conflictos legales de algunos protagonistas dificultan la esperada reunión completa del elenco original y condicionan las decisiones de Walt Disney Pictures (Disney)

Transformación física de Orlando Bloom para “The Cut”

Orlando Bloom compartió detalles sobre la transformación física que debió atravesar para interpretar a un exboxeador en el thriller The Cut, dirigido por Sean Ellis y escrito por Justin Bull.

La película, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2024, explora la vida de un ex campeón que busca redención tras su salida forzosa del ring.

En diálogo con People, Bloom admitió tener “entusiasmo por el desafío” que implicaba el cambio físico para el papel.

“Lo que no había previsto y me sorprendió fue el impacto mental de este tipo de disciplina intensa. La paranoia y la ansiedad eran realmente perturbadoras, provocadas por la falta de sueño. No puedes dormir cuando tienes hambre”, explicó el actor.

En "The Cut", el actor perdió más de 13 kilos bajo vigilancia del nutricionista Phillip Goglia intentando alcanzar la máxima credibilidad para su personaje (Altitude Film Distribution)

Bloom detalló que el proceso incluyó una restricción significativa de agua para reducir al mínimo su peso en las secuencias finales del filme.

“Esto provocó pensamientos obsesivos sobre la comida, soñaba con lo que podría comer una vez terminado el régimen de atún y pepino”, comentó.

Resaltó que todo el proceso fue supervisado semana a semana y que sus análisis fueron controlados por el nutricionista Phillip Goglia, responsable de acompañar la pérdida de alrededor de 13,6 kilogramos en aproximadamente tres meses.

El actor subrayó los riesgos de un cambio tan extremo, al advertir: “Definitivamente no es algo que se pueda intentar en casa”.