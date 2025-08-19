Entretenimiento

Orlando Bloom puso una sola condición para regresar a ‘Piratas del Caribe’

El actor considera que la próxima entrega de la saga dependerá del consenso y disposición de todos sus antiguos compañeros para poder volver al papel de William Turner

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Orlando Bloom advierte que la
Orlando Bloom advierte que la vuelta de todos los protagonistas originales sería clave para un posible éxito de la nueva entrega de "Piratas del Caribe" (Disney)

Orlando Bloom considera fundamental la reunión de todos los protagonistas originales de la saga para el éxito de una nueva entrega de Piratas del Caribe, situación que involucra directamente el futuro de la franquicia de Walt Disney Pictures.

El actor británico, reconocido por su papel de Will Turner en la exitosa serie cinematográfica, hizo estas declaraciones durante el evento Fan Expo Chicago 2025, donde analizó la actualidad y posibilidades de una continuación en la historia de los piratas más célebres del cine.

Durante el encuentro, recalcó la importancia de la calidad del guion como el primer paso indispensable para retomar la saga.

“Todo está en la escritura, ¿verdad? Todo está en la página, y creo que definitivamente, estoy seguro de que hay una manera de crear algo”, afirmó Bloom, cuya trayectoria en la franquicia abarca cuatro de las cinco películas de la saga.

Sin embargo, enfatizó que el verdadero potencial de éxito radica en la capacidad de lograr el retorno de todos los intérpretes originales.

El actor británico sostiene que
El actor británico sostiene que solo un guion de alta calidad y el reencuentro del elenco garantizarían verdaderas posibilidades de un nuevo éxito (REUTERS/Danny Moloshok)

“Personalmente, me encantaría ver a todos de vuelta. Creo que la forma de ganar esa partida es lograr que todos regresen. Si pueden, y si todos quisieran volver”, sostuvo.

Orlando Bloom especuló sobre las posibles estrategias planteadas por Walt Disney Pictures para reactivar la saga, planteando la duda sobre el futuro desarrollo de los personajes principales.

“Lo que están pensando es cómo hacerlo. ¿Traerás a un personaje principal femenino que replique a Jack de alguna manera? No lo sé. Nadie tiene claro cómo lograrlo todavía, pero si [el guion] fuera bueno, yo estaría dentro”, señaló la estrella.

La posibilidad de reunir al elenco completo de Piratas del Caribe enfrenta obstáculos significativos, principalmente debido a los problemas legales que han afectado la carrera de Johnny Depp, protagonista central de la serie como Jack Sparrow.

En 2015, Amber Heard presentó una demanda de divorcio contra Depp aduciendo abuso físico y verbal, acusaciones negadas por el actor.

"¿Traerás a un personaje principal
"¿Traerás a un personaje principal femenino que replique a Jack de alguna manera? No lo sé", expresó la estrella (Disney)

A partir de estos hechos, los conflictos legales entre ambas partes se prolongaron en un proceso judicial muy mediático.

Depp perdió una demanda por difamación contra un conglomerado editorial británico, luego de que el tabloide The Sun lo calificara como “golpeador de esposas”, aunque posteriormente obtuvo una victoria en la demanda por difamación presentada contra Heard, tras la publicación de una columna en el Washington Post en 2018.

Además, Geoffrey Rush, quien interpreta a Héctor Barbossa en la saga, también se vio involucrado en disputas legales que impactaron en la percepción pública del reparto original.

En 2019, Rush ganó su propio caso por difamación contra un diario australiano, luego de enfrentar acusaciones por presunta conducta inapropiada durante la representación de una obra en Sídney entre 2015 y 2016.

El futuro de "Piratas del
El futuro de "Piratas del Caribe", según Bloom y Bruckheimer, depende de lograr reunir a figuras como Johnny Depp, Geoffrey Rush y Keira Knightley (Disney)

Pese a estas complicaciones, Jerry Bruckheimer, productor histórico de la franquicia, mantiene la expectativa de que un proyecto que convoque a todo el reparto original pueda concretarse, siempre que el desarrollo narrativo logre satisfacer a las partes.

“Si le gusta cómo está escrito el personaje, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté en el guion, como todos sabemos”, declaró Bruckheimer a Entertainment Weekly. “Es un reinicio, pero si dependiera de mí, él estaría”.

“Si el guion fuera genial, e idealmente estuviéramos todos, sería algo así como ‘si vamos a hacerlo, lo hacemos todos juntos’”, concluyó Bloom ante el público asistente, consagrando la comunidad del elenco como el factor decisivo para la continuidad de la franquicia.

Los conflictos legales de algunos
Los conflictos legales de algunos protagonistas dificultan la esperada reunión completa del elenco original y condicionan las decisiones de Walt Disney Pictures (Disney)

Transformación física de Orlando Bloom para “The Cut”

Orlando Bloom compartió detalles sobre la transformación física que debió atravesar para interpretar a un exboxeador en el thriller The Cut, dirigido por Sean Ellis y escrito por Justin Bull.

La película, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2024, explora la vida de un ex campeón que busca redención tras su salida forzosa del ring.

En diálogo con People, Bloom admitió tener “entusiasmo por el desafío” que implicaba el cambio físico para el papel.

“Lo que no había previsto y me sorprendió fue el impacto mental de este tipo de disciplina intensa. La paranoia y la ansiedad eran realmente perturbadoras, provocadas por la falta de sueño. No puedes dormir cuando tienes hambre”, explicó el actor.

En "The Cut", el actor
En "The Cut", el actor perdió más de 13 kilos bajo vigilancia del nutricionista Phillip Goglia intentando alcanzar la máxima credibilidad para su personaje (Altitude Film Distribution)

Bloom detalló que el proceso incluyó una restricción significativa de agua para reducir al mínimo su peso en las secuencias finales del filme.

“Esto provocó pensamientos obsesivos sobre la comida, soñaba con lo que podría comer una vez terminado el régimen de atún y pepino”, comentó.

Resaltó que todo el proceso fue supervisado semana a semana y que sus análisis fueron controlados por el nutricionista Phillip Goglia, responsable de acompañar la pérdida de alrededor de 13,6 kilogramos en aproximadamente tres meses.

El actor subrayó los riesgos de un cambio tan extremo, al advertir: “Definitivamente no es algo que se pueda intentar en casa”.

Temas Relacionados

Orlando BloomPiratas del Caribeestrellas de hollywood

Últimas Noticias

Una cantante británica reveló detalles de su relación tóxica con uno de los One Direction: “Pensaba que sufrir era normal”

Perrie Edwards contó cómo su primer amor la llevó a normalizar comportamientos tóxicos hasta que descubrió lo que significaba una dinámica amorosa saludable

Una cantante británica reveló detalles

“Becoming Madonna”, la historia nunca contada de una leyenda

El documental dirigido por Michael Ogden explora la transformación de Madonna desde sus inicios en Nueva York hasta convertirse en un ícono global, mostrando material inédito y testimonios sobre su evolución artística

“Becoming Madonna”, la historia nunca

El secreto detrás de Doctor Octopus: así nació el villano más humano de Spider-Man 2

La entrevista en el pódcast de Josh Horowitz permitió a los guionistas revelar cómo la asesoría científica y la visión de Sam Raimi transformaron a Otto Octavius en un personaje trágico y cercano, cambiando para siempre la forma de ver a los villanos en el cine

El secreto detrás de Doctor

La confesión de Owen Cooper sobre una escena de Adolescencia: “Simplemente no pude hacerla, odié cada segundo”

En una entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter, el joven actor británico habló sobre el desafío técnico y emocional que implicó filmar en una sola toma, el impacto del estreno en su vida escolar y el mensaje que la serie transmite a las familias en la era digital

La confesión de Owen Cooper

Juanes reveló cómo convivió con el dolor de ver a su hermana en coma durante 27 años: “Comenzó una historia que moldeó mi vida”

El cantante colombiano compartió en el pódcast de la periodista Javiera Quiroga detalles íntimos sobre las pérdidas y desafíos que lo atravesaron, revelando cómo la adversidad familiar se convirtió en el motor de su carrera artística

Juanes reveló cómo convivió con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos barcos militares de Japón

Dos barcos militares de Japón desembarcaron en Argentina: día, lugar y horario para verlos

Recorrer el mundo en once días: los detalles de la Fiesta Nacional del Inmigrante en Misiones

Cuánto cobrarán los bancarios en septiembre 2025, tras las paritarias

Un nuevo mapa global del carbono reveló pérdidas críticas en bosques y suelos: cuáles son las causas

Cuándo será la luna negra de agosto, un fenómeno tan invisible como fascinante

INFOBAE AMÉRICA
Quentin Tarantino dijo cuál es

Quentin Tarantino dijo cuál es su obra maestra y reveló quién dirigirá su secuela

El emocionante regreso de Daniel Barenboim en el Festival de Salzburgo conmueve al mundo de la música clásica

La OEA advierte que “la desconfianza y la incertidumbre marcaron las elecciones” en Bolivia

“Solo esperan poder volver a usar sus teléfonos”: 12 docentes hablan sobre los cambios en las escuelas

Bukele defendió el uso de medidas disciplinarias más rígidas para transformar la educación en El Salvador

TELESHOW
Homo Argentum arrasa: la película

Homo Argentum arrasa: la película suma más de medio millón de espectadores a 5 días de su estreno

Gimena Accardi enfrentó los rumores que la vinculan con Andrés Gil: “Necesito frenar esto”

Laura Laprida fue mamá de Otto, el nieto número 20 de las Trillizas de Oro: “Bienvenido al clan”

Quién es Andrés Gil, el presunto tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

La reacción de Evangelina Anderson al aire en medio de las declaraciones de la supuesta amante de Martín Demichelis