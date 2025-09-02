Entretenimiento

Ewan McGregor y el recuerdo de cuando “Obi-Wan perdió los dientes” en una pelea de Star Wars

En la Fan Expo Chicago 2025, el actor escocés contó cómo su doble, Nash Edgerton, sufrió un accidente durante la recordada pelea bajo la lluvia contra Jango Fett en El ataque de los clones. La madre del especialista estaba en el set y debió ser apartada para no presenciar la escena

Por Fausto Urriste

El doble de Ewan McGregor perdió varios dientes durante el rodaje de Star Wars: El ataque de los clones (Crédito: Disney)

Nash Edgerton vivió una experiencia inolvidable durante las filmaciones de Star Wars: El ataque de los clones. La historia salió a la luz en la Fan Expo Chicago 2025, cuando Ewan McGregor relató cómo su doble de acción sufrió un accidente y terminó con varios dientes rotos en pleno set. El testimonio, divulgado por Entertainment Weekly, ofreció un matiz humano a la saga y despertó la curiosidad de los fans.

McGregor, quien interpretó a Obi-Wan Kenobi en la trilogía de precuelas, detalló que el incidente sucedió durante la reconocida pelea bajo la lluvia entre Obi-Wan y Jango Fett.

En ese momento, la madre de Edgerton estaba de visita, lo que incrementó la tensión. “Él fue mi doble durante años en Star Wars... Su madre estaba de visita y él estaba en la pelea bajo la lluvia con Jango Fett”, contó McGregor ante el público.

El accidente ocurrió durante la
El accidente ocurrió durante la famosa pelea bajo la lluvia entre Obi-Wan Kenobi y Jango Fett (Instagram/@nashedgerton)

El actor explicó que, tras realizar una voltereta hacia atrás, Edgerton cayó desafortunadamente y se rompió los dientes delante de su madre. A pesar del accidente, el especialista intentó tranquilizarla: “¡Estoy bien, mamá!”.

La reacción del equipo fue inmediata. McGregor relató que alguien acompañó a la madre de Edgerton a tomar té para alejarla del impacto de ver a su hijo herido.

El propio McGregor admitió que Edgerton realmente no se encontraba bien y que “se hizo mucho daño”, aunque aclaró que no recuerda lesiones graves provocadas por sables de luz durante el rodaje. Sobre su doble, bromeó: “Ahora tiene unos dientes preciosos”.

Carrera de Nash Edgerton más allá de Star Wars

Nash Edgerton suma más de
Nash Edgerton suma más de 100 créditos como doble de acción en Hollywood y dirigió varios proyectos (AFP)

La trayectoria de Nash Edgerton se extiende mucho más allá de Star Wars. El australiano suma más de 100 créditos como doble de acción en películas como The Equalizer, Matrix Revolutions y Superman Returns, y dirigió varios proyectos. Aun así, su experiencia en la saga galáctica tiene un significado especial.

En 2018, Edgerton declaró a IGN: “Crecí en la era de Star Wars, y tenía la edad perfecta cuando se estrenó, así que definitivamente es parte de mi infancia y siempre está en mi mente”. Calificó como “increíble” la oportunidad de ser el doble de Obi-Wan Kenobi, subrayó la amabilidad de McGregor y confesó que empuñar un sable de luz fue “alucinante”.

Reencuentro de protagonistas y futuro de Obi-Wan Kenobi

Hayden Christensen, quien encarnó a Anakin Skywalker y Darth Vader, también estuvo presente en el evento de Chicago. Junto a McGregor, recordaron el emblemático duelo en Mustafar de Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith.

Hayden Christensen y Ewan McGregor
Hayden Christensen y Ewan McGregor rememoraron su duelo en Mustafar durante la Fan Expo Chicago 2025

Christensen mencionó los meses de entrenamiento necesarios para perfeccionar la coreografía junto al coreógrafo Nick Gillard. “Desde el principio sabíamos que habría una gran batalla entre Anakin y Obi-Wan que culminaría en un combate épico con sables de luz”, compartió el actor, quien se mostró orgulloso del resultado.

La relación entre McGregor y Christensen persiste, con varios reencuentros tanto en convenciones como en la serie Obi-Wan Kenobi. Para los seguidores que esperan una segunda temporada de la producción de Disney+, las expectativas siguen muy presentes.

Según Entertainment Weekly, McGregor anunció en una convención previa que él, Lucasfilm y Disney están “explorando” ideas para continuar la historia de su personaje.

Lucasfilm y Disney exploran la
Lucasfilm y Disney exploran la posibilidad de una segunda temporada de la serie Obi-Wan Kenobi (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Obviamente, entre el final de la serie Obi-Wan Kenobi y cuando Alec Guinness interpreta a Obi-Wan, debe haber más historias por contar”, concluyó, mostrando su deseo de volver a interpretar el papel.

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, abordó esta posibilidad en declaraciones a Entertainment Weekly en 2022.

Kennedy afirmó que la idea de una nueva temporada permanece sobre la mesa, motivada por la buena experiencia del equipo, aunque aclaró que cualquier decisión futura exigirá una reflexión profunda sobre el sentido de expandir la trama del personaje. El regreso de Obi-Wan Kenobi dependerá de hallar una razón de peso para volver a la galaxia lejana.

