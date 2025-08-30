El rapero surcoreano Psy, creador del ‘Gangnam Style’, es investigado por posesión ilícita de medicamentos

La policía lo acusa de haber obtenido recetas de fármacos psicotrópicos a través de terceros desde 2022 (Archivo/Naver)

El rapero surcoreano Psy, famoso en todo el mundo por el éxito viral “Gangnam Style”, enfrenta una investigación policial en Corea del Sur por presunta violación de la Ley de Servicios Médicos.

Según informaron medios locales, las autoridades lo acusan de haber recibido recetas de fármacos psicotrópicos sin consultas médicas presenciales y de permitir que terceros recogieran los medicamentos en su nombre, algo prohibido por la legislación vigente.

Los cargos y la investigación policial

De acuerdo con la Estación de Policía de Seodaemun, en Seúl, Psy —cuyo nombre real es Park Jae-sang— y un médico de un hospital universitario fueron imputados por cargos relacionados con la prescripción y obtención de medicamentos controlados de manera irregular.

La policía sospecha que, desde 2022 hasta hace poco, el cantante recibió prescripciones de Xanax y Stilnox, fármacos utilizados para tratar trastornos de sueño, ansiedad y depresión, sin asistir a consultas presenciales.

La Ley de Servicios Médicos de Corea exige que las recetas se den solo tras una consulta directa con el paciente (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

Además, el artista habría permitido que su mánager y otros allegados retiraran los medicamentos en su lugar.

“La legislación vigente prohíbe obtener recetas médicas por medio de terceros”, recordó la agencia Yonhap este jueves. La rigurosidad se debe a que dichos fármacos tienen alto riesgo de dependencia y adicción, lo que hace obligatoria la supervisión directa del paciente por parte de un médico.

La investigación comenzó tras una denuncia anónima recibida por la policía. Posteriormente, las autoridades realizaron un allanamiento en el hospital universitario implicado para obtener los registros médicos.

Según informó The Korea Herald, los investigadores también consideran citar a Psy para un interrogatorio formal después de analizar la documentación incautada.

Ante la creciente controversia, la agencia de representación del artista, P Nation, emitió un comunicado en el que reconoció que “hubo algunos casos” en que otra persona retiró los medicamentos a nombre del rapero.

La compañía de Psy aclaró que no hubo recetas falsas, aunque admitió que otras personas retiraron el medicamento (Jason Decrow/Invision, vía Associated Press)

En su versión, se trató de “un recojo mediante terceros y no de una prescripción mediante terceros”.

“Es innegablemente un error y una negligencia que un tercero recogiera pastillas para dormir con receta en su nombre”, admitió la compañía.

La agencia pidió disculpas por el escándalo y explicó que Psy padece un trastorno crónico del sueño, motivo por el que desde hace tiempo consume somníferos bajo supervisión médica. Además, insistió en que el artista ha seguido las dosis y lineamientos recetados por su doctor.

Por su parte, el médico involucrado en el caso negó los cargos. Él aseguró que Psy sí recibió tratamiento mediante consultas remotas, aunque la policía aún evalúa si esa modalidad cumple con lo exigido por la Ley de Servicios Médicos de Corea del Sur.

Psy ha sido diagnosticado con un trastorno crónico del sueño y consume somníferos bajo supervisión médica (Chang W. Lee/The New York Times)

Psy, de 48 años, es una de las figuras más reconocidas de la música surcoreana a nivel global.

Nacido como Park Jae-sang en 1977, debutó en 2001 con el álbum Psy from the Psycho World! y alcanzó fama internacional en 2012 gracias a Gangnam Style, cuyo videoclip se convirtió en el primero en superar los mil millones de vistas en YouTube. Su siguiente sencillo, Gentleman (2013), también alcanzó récords de visualización en su estreno.

El artista ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo un American Music Award, diez MAMA Awards y un World Music Award. En 2018 fundó su propia agencia, P Nation, que representa a diversos talentos del K-pop.

Actualmente es co-conductor del reality show Kpopped, producido por Apple TV+, donde comparte pantalla con la rapera estadounidense Megan Thee Stallion.

Actualmente, Psy conduce el reality show Kpopped junto a Megan Thee Stallion (Apple Tv+)

El programa, que se estrenó el 29 de agosto, reúne a ídolos del K-pop y del J-pop con artistas occidentales de renombre para reinterpretar grandes éxitos en un escenario en Seúl. Entre los participantes figuran grupos como Itzy, Ateez, Kep1er, STAYC y JO1, junto a figuras internacionales como Patti LaBelle, J Balvin, Kylie Minogue, Kesha, TLC, Boy George y Boyz II Men.