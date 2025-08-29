La amistad de Greg Daniels y Conan O’Brien: el motor secreto de una generación que marcó la comedia televisiva

El director y guionista estadounidense lidera diversos proyectos, como la temporada final de "Upload" en Prime Video (Upload)

La reciente aparición de Greg Daniels en el pódcast Conan O’Brien Needs A Friend permitió a la audiencia conocer en profundidad el proceso creativo detrás de algunas de las series más influyentes de la televisión estadounidense con trascendencia internacional.

En una charla llena de anécdotas y humor con el humorista Conan O´Brien, ambos repasaron su historia compartida, desde sus días como estudiantes en Harvard hasta el presente, marcado por el estreno de nuevos proyectos. Entre ellos destacan la última temporada de Upload, el regreso de King of the Hill y The Paper una serie relacionada con el universo de The Office.

El reciente episodio coincidió con la llegada de la cuarta y última temporada de Upload a Prime Video. Durante la conversación, Daniels, reconocido como guionista y productor, ofreció detalles sobre el cierre de esta serie y aseguró que la temporada final resolverá todas las tramas abiertas. Además, explicó que la tercera temporada, emitida durante la huelga de guionistas y actores, careció de una promoción habitual.

La última temporada de Upload promete resolver todas las tramas abiertas, según Daniels (Conan O´Brien Needs a Friend)

Las próximas apuestas del director

El calendario de estrenos del guionista estadounidense es especialmente intenso. El 4 de agosto marcó el regreso de King of the Hill (Los reyes de la colina) con su temporada número 14, una colaboración con Mike Judge que, en palabras de Daniels, fue una etapa muy productiva.

A esto se suma el estreno, el 4 de septiembre, de la nueva serie vinculada al universo de The Office. Sobre este proyecto, Daniels explicó en el pódcast que no se trata de un reinicio sino de una continuación conceptual: “Es el nuevo documental realizado por el mismo equipo”. La historia comienza con el equipo documental investigando el destino de la empresa Dunder Mifflin.

Daniels profundizó en la idea del “periódico fantasma”, eje central de la trama. Compartió cómo muchos periódicos locales fueron comprados por grandes compañías que despiden a los periodistas y mantienen la cabecera únicamente para vender publicidad, llenando las páginas con noticias de agencias. “La serie muestra el contraste entre el bullicio de una redacción tradicional y la realidad actual, donde una joven empleada únicamente arrastra y suelta historias de la agencia AP”, señaló.

También la pertinencia de abordar este tema, ya que el periodismo local atraviesa una transformación profunda. Además, resaltó el tono de The Office, que siempre captó la dignidad y el esfuerzo de personas en entornos poco glamorosos.

Para este nuevo proyecto, Daniels colabora con Michael Koman, reconocido por su trabajo en Nathan For You. Fue así que O’Brien, quien compartió años de producción con Koman en Late Night, elogió su talento y la sinergia entre ambos creadores.

La nueva serie vinculada a "The Office" aborda el fenómeno de los 'periódicos fantasma' y la transformación del periodismo local (Deedle-Dee Productions)

Inicios profesionales y aprendizajes en Los Ángeles

La conversación en el pódcast permitió repasar también los primeros pasos profesionales y personales de Daniels y O’Brien. Ambos recordaron su llegada a Los Ángeles en 1985, etapa caracterizada por la austeridad y la camaradería.

Compartieron un apartamento sin muebles, un coche de segunda mano y hasta una suscripción al LA Times que usaron como improvisado mobiliario. “Éramos frugales, trabajábamos mucho y no teníamos pareja”, rememoró O’Brien. Daniels relató cómo recurrían a ingeniosas estrategias para ahorrar, como aprovechar aderezos gratuitos de un restaurante para preparar un sándwich económico.

Entre las anécdotas, destacaron la compra de colchones en un aparcamiento y la adquisición de coches sin aire acondicionado, lo que llevó a Daniels a cruzar el país de noche para evitar el calor. También recordaron experiencias en Saturday Night Live, como una confusión con vestuario que casi les cuesta el puesto, y las primeras reuniones con agentes, marcadas por la ingenuidad y el humor que los caracteriza.

Daniels y O'Brien rememoran sus humildes inicios en Los Ángeles y su influencia mutua en la televisión estadounidense (Instagram @teamcoco)

Valor de la comedia de personajes

El guionista defendió el valor de la comedia de personajes frente a otros géneros. Considera que la audiencia valora ver a los personajes actuar según su carácter, como si fueran parte del círculo de amigos del espectador. O’Brien subrayó que Daniels siempre priorizó el desarrollo de personajes y tramas de largo recorrido, en contraste con su propio estilo, enfocado en sketches breves y humor absurdo.

La colaboración con otros creadores ocupa un lugar destacado en la trayectoria de Daniels. Mencionó su asociación con Mike Judge en King of the Hill y la fundación conjunta de una empresa de animación que produjo proyectos como Common Side Effects (Efectos Colaterales). O’Brien, junto a otros participantes del pódcast, elogiaron la calidad de esta serie animada, resaltando tanto su humor como la excelencia de la animación.

El valor de la comedia de personajes y la colaboración creativa, ejes centrales en la trayectoria de Daniels y O'Brien(Conan O´Brien Needs a Friend)

Durante el episodio, la amistad entre Daniels y O’Brien se confirmó como motor fundamental de sus trayectorias. Ambos reconocieron la influencia y el apoyo mutuos en los momentos de incertidumbre y ansiedad propios de sus inicios. El presentador del espacio, confesó: “No sé qué habría sido de mí sin Greg”. Mientras Daniels resaltó la importancia de compartir el proceso creativo con amigos y preferir el trabajo en equipo.

El cierre del encuentro en Conan O’Brien Needs A Friend dejó en evidencia el tono autocrítico y humorístico característico entre ambos. La historia personal de ambos trasciende con humor por la distancia recorrida, desde los días de precariedad hasta convertirse en referentes de la comedia televisiva.