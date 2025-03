La impresionante fortuna de Conan O’Brien, el multifacético presentador de los Oscar que triunfa en la TV y en los negocios

Conan O’Brien, el maestro del late night y los negocios. Su carisma en televisión, el éxito de su pódcast y estratégicas inversiones inmobiliarias lo llevaron a acumular una fortuna superior a los 200 millones de dólares, según LifeStyle Asia (REUTERS/Daniel Cole)

En la industria del entretenimiento, pocos han logrado reinventarse y triunfar en distintos formatos como Conan O’Brien. Desde sus inicios como guionista en Saturday Night Live y Los Simpson, hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del late night, su carrera ha estado marcada por la innovación y la estrategia. En 2025, dio un paso más al presentar los Premios Oscar, consolidando su estatus en Hollywood. Sin embargo, su éxito no se limita a la pantalla: sus inversiones y negocios lo han convertido en un empresario millonario.

Según reseña LifeStyle Asia, O’Brien inició su carrera como presentador en 1993 con Late Night with Conan O’Brien en NBC, donde permaneció hasta 2009. Posteriormente, se trasladó a TBS con Conan (2010-2021), programa que consolidó su estilo humorístico y lo convirtió en una de las figuras más influyentes del formato.

Más allá de la televisión, exploró el mundo del pódcast con Conan O’Brien Needs a Friend en 2018. Tal y como detalla LifeStyle Asia, en 2024 amplió su alcance con el programa de viajes Conan O’Brien Must Go, transmitido por Max.

Conan O’Brien, de los estudios de TV al mundo. En 2024, el presentador expandió su carrera con Conan O’Brien Must Go, un programa de viajes en Max donde explora distintas culturas con su característico humor (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Ingresos millonarios y la venta de su productora

Según LifeStyle Asia, gran parte de su fortuna proviene de los contratos firmados durante sus años en la televisión. En su etapa en TBS, su salario anual osciló entre 10 y 12 millones de dólares, alcanzando un total estimado de 130 millones durante más de una década en el canal.

Además, LifeStyle Asia señaló que en 2010, tras su salida de NBC, la cadena le pagó una indemnización de 32,5 millones de dólares y destinó otros 12 millones para su equipo.

Uno de los movimientos financieros más importantes de su carrera ocurrió en 2022, cuando vendió su productora Team Coco y su pódcast a SiriusXM por 150 millones de dólares.

Según LifeStyle Asia, en ese momento su pódcast registraba 180 millones de descargas anuales. Como parte del acuerdo, la plataforma adquirió los derechos de los ingresos generados por su canal de YouTube, mientras que O’Brien retuvo la propiedad intelectual de sus contenidos.

Un pódcast que marcó un hito. Conan O’Brien Needs a Friend no solo consolidó su presencia en el mundo digital, sino que también se convirtió en un negocio millonario tras su venta a SiriusXM en 2022 (Captura de video / Team Coco)

El enigma del salario en los Óscar

En 2025, O’Brien sumó un nuevo hito en su carrera al convertirse en el anfitrión de los Premios Oscar.

De acuerdo con LifeStyle Asia, su participación en la ceremonia incluyó referencias humorísticas a la cultura pop e incluso fragmentos en español, hindi y mandarín.

Aunque no se reveló la cifra exacta que recibió por este trabajo, LifeStyle Asia recordó que en 2024, Jimmy Kimmel, quien también condujo la ceremonia, afirmó que su pago ascendió a 15.000 dólares. Basándose en este antecedente, la publicación sugirió que O’Brien podría haber percibido un monto similar o superior.

Conan O’Brien, una nueva estrella en los Óscar. El icónico presentador debutó como anfitrión de la 97ª edición de los Premios Óscar, llevando su característico humor al escenario más importante del cine (REUTERS/Carlos Barria)

Inversiones inmobiliarias y patrimonio personal

El éxito financiero de O’Brien también se reflejó en sus inversiones en bienes raíces. Según LifeStyle Asia, en 2008 puso en venta su dúplex en Nueva York por 30 millones de dólares, aunque finalmente lo vendió en 2010 por 25 millones a David Zaslav, CEO de Warner Bros.

En Los Ángeles, LifeStyle Asia detalló que adquirió una casa en Brentwood por 10,75 millones de dólares, pero la vendió en 2012 por 9,25 millones. Posteriormente, compró una mansión en Pacific Palisades por 19,4 millones.

Además, LifeStyle Asia informó que en 2015 O’Brien adquirió una propiedad en la costa de California, en Carpinteria, por 7,9 millones de dólares. En 2022, la vendió por 16,5 millones, logrando duplicar su inversión inicial.

Desde Nueva York hasta California, el presentador realizó estratégicas compras y ventas de propiedades, duplicando el valor de algunas de sus inversiones, según LifeStyle Asia (teamcoco)

Un legado en la industria del entretenimiento

A lo largo de su trayectoria, O’Brien se consolidó como una de las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento. Según LifeStyle Asia, su impacto no solo se debe a su faceta como presentador, sino también a su labor como productor y empresario.

Según el rastreador de riqueza Celebrity Net Worth, Conan O’Brien tiene un patrimonio neto de alrededor de 200 millones de dólares en 2025. El patrimonio neto de O’Brien es mayor que el de algunas de las estrellas más famosas de Hollywood, como Johnny Depp , que tiene un patrimonio neto de alrededor de 150 millones de dólares.

El medio concluyó afirmando que, su capacidad para adaptarse a los cambios en la industria y diversificar sus ingresos lo posicionó entre los comediantes más exitosos de su generación, con una fortuna que continúa creciendo a través de estrategias comerciales inteligentes y proyectos innovadores.