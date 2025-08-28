Christina Applegate aseguró que la esclerosis múltiple también hace sufrir a su hija adolescente

Applegate reveló el suplicio que vive su hija al ver a su madre sufrir por la esclerosis múltiple (Foto: Reuters)

Christina Applegate reveló que su lucha contra la Esclerosis Múltiple le cobró una dolorosa factura a su hija adolescente Sadie. La actriz dijo que su enfermedad ha dañado a su hija de 14 años, que sufre al ver a su madre sumida en un profundo dolor.

Durante una conversación en su podcast, MeSsy Christina Applegate & Jamie Lyn, la artista confesó, en una conversación con su compañera, Jamie Lyn, quien también sufre esclerosis múltiple, que sus problemas de salud han ‘destruido’ a su hija.

“Sadie me veía como una bailarina, saludable y luchadora, Ella sólo sabia eso de mi”, comentó.

Por si fuera poco, la famosa rlató que cuando su hija se enteró que “su madre estaba enferma” se mostró “estoica”, pero luego de verla deteriorarse al grado de no poder levantarse de la cama, la situación comenzó a “romperla”.

Christina Applegate dijo en su podcast "Messy" que su enfermedad hace sufrir a su hija también (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Ahora la veo que se da cuenta cuando estoy en la cama y no puedo moverme, o que no me funcionen las piernas. Esta jodida cosa la está haciendo perder a su madre, creo que mientras más crece más le duele”, expresó.

Christina Applegate también dijo que la conmueve cuando Sadie intenta ser servicial y la ayuda a caminar en la calle o a darle de comer. Incluso, la actriz reconoció que le angustia salir porque se siente incapaz de hacer muchas cosas

“Sabe que me la paso mal cuando salgo. Siempre me sostiene del brazo, e intenta ayudarme con el bastón”, indicó.

Christina Applegate dijo que su hija le sirve de apoyo cuando tienen que salir (REUTERS/Aude Guerrucci)

Asimismo, la famosa comentó que Sadie también se encarga de la comida cuando se encuentran en casa y relató que su hija es la única que puede darle de comer.

Además Christina confesó que hace el esfuerzo para demostrarle a Sadie que aún puede hacer ciertas cosas por si misma.

“Un día me dijo ‘¿Vas a bajar todos esos escalones?’ Y le respondí ‘Sadie no puedo bajar los malditos escalones pero lo voy a intentar’“, contó.

Cabe destacar que no es la primera vez que la artista reconocida por su participación en la serie Friend habló sobre el tema. En una conversación en el podcast de Kelly Ripa, la estrella reveló detalles sobre el impacto de su enfermedad en el ánimo de la adolescente.

De acuerdo con la celebridad, su hija le dijo: “extraño quien eras antes de enfermarte”.

Sadie le dijo a su mamá que extraña como era todo antes, lo que le dolió mucho a Christina, porque ella también extraña esos tiempos (REUTERS/Aude Guerrucci)

“Eso fue como una puñalada en el corazón”, confesó la actriz y añadió que eso le dolió porque ella misma echa de menos quien era antes del diagnóstico de escleroséis múltiple.

Además, Crhistina Applegate anunció que está escribiendo un libro de memorias, el cual está será publicado por Little, Brown and Company, en marzo del 2026.

Cabe recordar que Sadie Grace LeNoble, quien nació el 27 de enero del 2011 en Los Angeles, California, es futo de la relación del actriz con el bajista Martyn LeNoble, quien es reconocido por tocar con bandas como Porno for Pyros, The Cult y Jane’s Adiction.

Sadie es resultado de la relación entre Christina Applegate y Martyn LeNoble (Foto: The Grosby Group)

Según People, Christina Applegate inició su relación con LeNoble en 2008, se comprometieron en febrero del 2010 y se casaron en 2013.

Por si fuera poco Christina dijo que tiene una regla para Sadie la cual le impide actuar profesionalmente hasta que cumpla 18 años, aunque puede estudiar y prepararse para mejorar sus habilidades histriónicas.