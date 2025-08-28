Entretenimiento

Christina Applegate aseguró que la esclerosis múltiple también hace sufrir a su hija adolescente

La actriz habló de los estragos que tiene que pasar su familia luego de que le diagnosticaran con esta enfermedad degenerativa crónica en 2021

Por Marco Antonio González Aguilera

Guardar
Applegate reveló el suplicio que
Applegate reveló el suplicio que vive su hija al ver a su madre sufrir por la esclerosis múltiple (Foto: Reuters)

Christina Applegate reveló que su lucha contra la Esclerosis Múltiple le cobró una dolorosa factura a su hija adolescente Sadie. La actriz dijo que su enfermedad ha dañado a su hija de 14 años, que sufre al ver a su madre sumida en un profundo dolor.

Durante una conversación en su podcast, MeSsy Christina Applegate & Jamie Lyn, la artista confesó, en una conversación con su compañera, Jamie Lyn, quien también sufre esclerosis múltiple, que sus problemas de salud han ‘destruido’ a su hija.

Sadie me veía como una bailarina, saludable y luchadora, Ella sólo sabia eso de mi”, comentó.

Por si fuera poco, la famosa rlató que cuando su hija se enteró que “su madre estaba enferma” se mostró “estoica”, pero luego de verla deteriorarse al grado de no poder levantarse de la cama, la situación comenzó a “romperla”.

Christina Applegate dijo en su
Christina Applegate dijo en su podcast "Messy" que su enfermedad hace sufrir a su hija también (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Ahora la veo que se da cuenta cuando estoy en la cama y no puedo moverme, o que no me funcionen las piernas. Esta jodida cosa la está haciendo perder a su madre, creo que mientras más crece más le duele”, expresó.

Christina Applegate también dijo que la conmueve cuando Sadie intenta ser servicial y la ayuda a caminar en la calle o a darle de comer. Incluso, la actriz reconoció que le angustia salir porque se siente incapaz de hacer muchas cosas

“Sabe que me la paso mal cuando salgo. Siempre me sostiene del brazo, e intenta ayudarme con el bastón”, indicó.

Christina Applegate dijo que su
Christina Applegate dijo que su hija le sirve de apoyo cuando tienen que salir (REUTERS/Aude Guerrucci)

Asimismo, la famosa comentó que Sadie también se encarga de la comida cuando se encuentran en casa y relató que su hija es la única que puede darle de comer.

Además Christina confesó que hace el esfuerzo para demostrarle a Sadie que aún puede hacer ciertas cosas por si misma.

“Un día me dijo ‘¿Vas a bajar todos esos escalones?’ Y le respondí ‘Sadie no puedo bajar los malditos escalones pero lo voy a intentar’“, contó.

Cabe destacar que no es la primera vez que la artista reconocida por su participación en la serie Friend habló sobre el tema. En una conversación en el podcast de Kelly Ripa, la estrella reveló detalles sobre el impacto de su enfermedad en el ánimo de la adolescente.

De acuerdo con la celebridad, su hija le dijo: “extraño quien eras antes de enfermarte”.

Sadie le dijo a su
Sadie le dijo a su mamá que extraña como era todo antes, lo que le dolió mucho a Christina, porque ella también extraña esos tiempos (REUTERS/Aude Guerrucci)

Eso fue como una puñalada en el corazón”, confesó la actriz y añadió que eso le dolió porque ella misma echa de menos quien era antes del diagnóstico de escleroséis múltiple.

Además, Crhistina Applegate anunció que está escribiendo un libro de memorias, el cual está será publicado por Little, Brown and Company, en marzo del 2026.

Cabe recordar que Sadie Grace LeNoble, quien nació el 27 de enero del 2011 en Los Angeles, California, es futo de la relación del actriz con el bajista Martyn LeNoble, quien es reconocido por tocar con bandas como Porno for Pyros, The Cult y Jane’s Adiction.

Sadie es resultado de la
Sadie es resultado de la relación entre Christina Applegate y Martyn LeNoble (Foto: The Grosby Group)

Según People, Christina Applegate inició su relación con LeNoble en 2008, se comprometieron en febrero del 2010 y se casaron en 2013.

Por si fuera poco Christina dijo que tiene una regla para Sadie la cual le impide actuar profesionalmente hasta que cumpla 18 años, aunque puede estudiar y prepararse para mejorar sus habilidades histriónicas.

Temas Relacionados

Christina ApplegateEsclerosis MúltipleSadie Grace LeNoble

Últimas Noticias

Bruce Willis ha sido trasladado a una casa de cuidados especiales, reveló su esposa Emma Heming

Emma Heming Willis compartió que decidió trasladar a su esposo a un hogar con atención 24/7, priorizando la estabilidad de sus hijas

Bruce Willis ha sido trasladado

Bella Ramsey responde a las críticas de la segunda temporada de ‘The Last of Us’: “Si la odian tanto, el videojuego existe”

La serie de HBO emerge entre la controversia y la expectativa por nuevos episodios

Bella Ramsey responde a las

Benson Boone causa revuelo en redes con una versión en vivo de “When We Were Young” de Adele

El joven cantante pop hizo un derroche de talento durante un concierto en Ohio

Benson Boone causa revuelo en

Emma Stone confesó que cree en los extraterrestres: ‘¿Cómo saber si no soy uno de ellos?’

La actriz explicó el punto central de la nueva película que protagoniza y habló del cambio de imagen que experimentó

Emma Stone confesó que cree

Star Wars suma una nueva entrega: se reveló la primera imagen de Starfighter, con Ryan Gosling como protagonista

El elenco ya trabaja en locaciones de Reino Unido, Escocia y Marruecos. Cómo será la película que renovará la saga lejos de los personajes clásicos, de acuerdo con Variety

Star Wars suma una nueva
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desde septiembre los jubilados tendrán

Desde septiembre los jubilados tendrán cuenta remunerada y descuentos en supermercados: cómo acceder a los beneficios

Cayó “Hormiga” por el crimen del vecino que se defendió de un robo en su casa y lo mataron de siete tiros

Receta de malfatti sin harina, rápida y fácil

Fuerte choque en el puente Rosario-Victoria: una adolescente fue embestida por un toro y el tránsito estuvo cortado por 10 horas

Mendoza: un colectivo chocó contra un poste de luz y dejó a ocho pasajeros heridos

INFOBAE AMÉRICA
Un turista español provocó indignación

Un turista español provocó indignación en Kenia darle cerveza a un elefante

Netanyahu confirmó negociaciones entre Israel y Siria sobre una zona desmilitarizada y un corredor humanitario para la minoría drusa

Qué son los “cafés de basura”, una estrategia que une reciclaje y comida en la India

Organizaciones latinoamericanas respaldaron el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

Marco Rubio realizará su primera visita oficial a México y Ecuador para reforzar la agenda de seguridad y migración de Estados Unidos

TELESHOW
Se confirmó el elenco de

Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán: su hija Sofía Gala será la actriz que encarnará su juventud

Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa

El abogado Alejandro Cipolla advirtió cómo es la situación judicial de L-Gante: “Hasta que no pague, no va a poder salir del país”

Valentina Zenere contó cómo hizo las escenas de sexo de En el Barro: “Tuve una coach de intimidad”

Charlotte Caniggia fue contundente y apuntó contra Wanda Nara: “Decorado”