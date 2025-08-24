Entretenimiento

Taylor Swift impulsa el éxito del documental de los Kansas City Chiefs

El aumento de seguidoras femeninas y jóvenes en la NFL quedó reflejado tras la constante presencia de la cantante en los partidos del equipo de su novio, Travis Kelce

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Taylor Swift aprobó cada fragmento
Taylor Swift aprobó cada fragmento en el que aparece en la docuserie sobre los Chiefs, manteniendo el enfoque en el equipo y su entorno (AP/Charlie Riedel)

Taylor Swift fue “muy comprensiva” con la producción de la serie documental sobre los Kansas City Chiefs, en la que aparece su pareja Travis Kelce, según aseguró la directora Kristen Lappas.

La cantante autorizó expresamente el uso de su imagen y semejanza para el proyecto, manteniendo siempre el foco en la historia del equipo y su entorno.

La docuserie The Kingdom sigue la trayectoria reciente del equipo durante la temporada 2024 de la NFL y expone distintas facetas de figuras principales como Kelce, el quarterback Patrick Mahomes, el entrenador Andy Reid y el defensivo Chris Jones.

El primer episodio retrata parte de su recorrido por las instalaciones del club y recuerda momentos clave de la historia de la franquicia.

La directora del proyecto, Kristen Lappas, comunicó que Taylor revisó y aprobó todas las escenas en las que su imagen aparece. “Ella aprobó toda su imagen y semejanza”, sostuvo.

La serie "The Kingdom" explora
La serie "The Kingdom" explora la campaña 2024 de los Kansas City Chiefs y muestra la nueva faceta pública de Swift como hincha apasionada (REUTERS/Denny Medley-Imagn Images)

En ningún momento se gestionó una entrevista con la artista, indicó la directora de marketing del club, Lara Krug, quien remarcó: “La intención siempre fue enfocarse en los Chiefs y la familia”, añadiendo que Swift asiste a los partidos como parte de la comunidad de seguidores del equipo.

“Ahora se la ve en el papel en que quiere ser vista, que es el de fanática de la comunidad”, agregó Krug en referencia a la personalidad pública de la estrella pop.

La presencia de Taylor Swift en los partidos desde 2023, tras comenzar su relación con Travis Kelce, impulsó el crecimiento de seguidores del equipo en Estados Unidos y el exterior, con un incremento estimado del 30% en la base de fanáticos en los últimos meses, especialmente entre el público juvenil y femenino.

El propietario y presidente de la organización, Clark Hunt, expresó que parte del aumento de la audiencia y el renovado interés por el club se vincula directamente a la popularidad de Swift.

Travis Kelce y Taylor Swift
Travis Kelce y Taylor Swift figuran entre los protagonistas del documental que repasa hitos recientes de los Kansas City Chiefs en la NFL (Instagram/Travis Kelce)

“Sin duda hay que dar a Taylor parte del crédito”, manifestó durante la presentación del proyecto. El club vivió en la temporada 2024-2025 el récord de audiencia, en parte atribuido a la mayor llegada a sectores no tradicionales, incluyendo jóvenes mujeres aficionadas a la NFL.

En el propio documental, miembros del plantel y del staff recuerdan el impacto de la visita de la intérprete a un partido a mediados de 2023.“Estábamos en el vestuario y alguien dijo: ‘Taylor Swift está aquí’. ‘¿De verdad? ¿Con Travis?’. Fue un momento único”, relató el defensivo Chris Jones.

Por su parte, el mariscal Patrick Mahomes explicó que Kelce ya había comunicado su visita y que la reacción del público fue inmediata: “Podías notar que la gente buscaba dónde estaba ella. Igual debíamos concentrarnos en el partido”.

Travis Kelce sumó su primera actuación en el campo durante la pretemporada 2025 en un encuentro ante los Chicago Bears en Geha Field, Arrowhead Stadium.

Taylor Swift acudió en varias
Taylor Swift acudió en varias ocasiones al Arrowhead Stadium, impulsando el crecimiento del 30% en la base de aficionados del equipo según datos recientes (AP/John Locher)

Tom Hiddleston y la mención de Taylor Swift

Tom Hiddleston tuvo un momento incómodo durante una entrevista reciente con motivo de la promoción de la película La vida de Chuck.

Mientras dialogaba en una radio británica y compartía detalles sobre sus actividades de ocio vinculadas al deporte y la cultura digital, el conductor Devin Griffin aludió a Taylor Swift al comentar su afición por un blog de recetas de pan de masa madre.

La mención sorprendió a Hiddleston, quien estuvo ligado sentimentalmente en el pasado. La situación se resolvió cuando la actriz Karen Gillan desvió la conversación hacia el Super Bowl y mencionó la mascota oficial de los San Francisco 49ers, “Sourdough Sam”.

Quizá tiene que ver con el Super Bowl”, dijo Gillan, generando alivio en el estudio. Finalmente, Hiddleston respondió: “Tienes un conocimiento muy profundo de la NFL”.

La relación de Tom Hiddleston y Taylor Swift comenzó luego de conocerse en la Met Gala en 2016 y finalizó unos meses después. Fuentes próximas señalaron que la ruptura respondió a diferencias respecto al manejo público de la pareja.

El actor y su compañera Karen Gillan estaban promocionando juntos su nueva película en un programa radial

En ocasión de entrevistas previas, el actor de Marvel mantuvo una posición de aprecio: “Taylor es una mujer increíble. Es generosa, amable y encantadora, y lo pasamos de maravilla”, declaró en su momento.

Temas Relacionados

Taylor SwiftTravis KelceKansas City ChiefsNFL

Últimas Noticias

Helen Mirren reveló el motivo que llevó a su familia a modificar su apellido en Inglaterra

La experiencia migrante de la familia Mirren demuestra los desafíos para integrarse en la sociedad inglesa del siglo XX

Helen Mirren reveló el motivo

El notable cambio físico de Christopher, hijo de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver

El joven relató que el camino hacia una mejor salud comenzó en 2019, mientras residía en Australia: “Vi hasta qué punto mi peso me impedía hacer actividades cotidianas”

El notable cambio físico de

“Eden”, la historia real de la Aventura de las Galápagos llevada al cine por Ron Howard

El director remarca en una entrevista con Entertainment Weekly que la película muestra la toma de decisiones cruciales de las mujeres, dando protagonismo a quienes sobrevivieron y cambiaron la historia de Floreana

“Eden”, la historia real de

La emoción de Lady Gaga por un mensaje de su prometido Michael Polansky antes de su show en Nueva York

La cantante compartió con sus seguidores el mensaje que recibió de su pareja previo al espectáculo que dio inicio a su gira “Mayhem Ball” en la Gran Manzana

La emoción de Lady Gaga

La tajante opinión de Malcolm McDowell, suegro de Lily Collins, sobre “Emily en París”: “No es lo mío”

Aunque no disfruta la serie de Netflix, el actor destacó públicamente la trayectoria y el talento de su nuera

La tajante opinión de Malcolm
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 20 barras de

Más de 20 barras de Independiente en la mira de la Justicia por los incidentes con la U de Chile: evalúan el rol del club y de la Policía

Cómo armar una rutina de ejercicios en el embarazo: recomendaciones y adaptación trimestre a trimestre

Tarjeta Soldado: el Gobierno prepara un sistema de descuentos y beneficios para militares y sus familias

Coimas en la ANDIS: una auditoría urgente para frenar la onda expansiva del escándalo y las dudas sobre los audios de Diego Spagnuolo

Científicos hallaron que el agua de un cometa es casi idéntica a la de los océanos terrestres

INFOBAE AMÉRICA
Friedrich Merz afirmó que Alemania

Friedrich Merz afirmó que Alemania debe buscar nuevos socios comerciales en Sudamérica, Asia y África

Bogotá, sede de la Bienal Internacional Arte y Ciudad

Israel destruyó el palacio presidencial de los rebeldes hutíes en Yemen

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

TELESHOW
La emoción de Juana Viale

La emoción de Juana Viale al llegar a la meta de su primera media maratón: “Lo que lloré cuando llegué”

Benjamín Alfonso de En el barro habló de sus escenas de violencia con Valentina Zenere: “No sé si puedo hacer esto”

El conmovedor homenaje de Georgina Barbarossa a su marido en el día que hubiera cumplido años: “Te amamos siempre”

Juana Viale impactó con un vestido mini de efecto óptico, volados de seda y rombos: “Para levantar un poco”

Las divertidas vacaciones de Ángel de Brito en España rodeado del amor de sus fans